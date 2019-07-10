Вредные советы работодателю по увольнению работников (часть 2)

Продолжаем «советовать», как надо увольнять работников, избегая выплат положенных зарплат, компенсаций или сумм по соглашениям. В прошлый раз советы касались идей, как организовать процесс в общем. Сегодня пройдемся по нюансам и резервным вариантам.

Вредный совет 4: сообщайте о планах кого-то уволить заранее

Оптимальный вариант — предупредить перед выходными, например, в пятницу о том, что увольнение состоится в понедельник. Проявите сочувствие!

Пусть увольняемые успеют свыкнуться с мыслью об увольнении. К тому же, есть шанс, что морально сломленные известием сотрудники в понедельник вообще не выйдут на работу. Что значительно упростит вам выбор причины для увольнения: с полным правом уволите за прогул.

ВАЖНО! Помните, что у некоторых работников неустойчивая психика, поэтому их реакция может быть непредсказуема. Например, они могут потратить выходные на консультации с юристами и в понедельник явиться с готовым планом действий против ваших планов их уволить.

В новейшей практике трудовых судебных разбирательств известны даже случаи, когда увольняемые работники успевали за выходные сколотить профсоюз и начинали жаловаться на работодателя уже коллективно.

Напомним, что у жалоб, исходящих от объединенной группы работников, больший вес, чем у жалоб одиночных. Например, Гострудинспекция принимает и рассматривает коллективные претензии в особом порядке. А также при получении коллективной жалобы инспектор обязан инициировать в течение 1 месяца внеплановую проверку работодателя.

Вредный совет 5: в качестве «плана Б» активно используйте ст. 74 ТК РФ (изменение условий трудового договора)

Если что-то пошло не так с первоначальным планом увольнений, если суды начали восстанавливать ненужных вам сотрудников на работе — задействуйте секретное оружие работодателя: изменение условий трудового договора.

Напомним, в чем суть: по ст. 74 ТК РФ работодатель может в одностороннем порядке изменять трудовой договор с работником. Условия, при которых это можно сделать, сформулированы достаточно широко: «организационные или технологические изменения условий труда». Единственное, что нельзя трогать, это трудовую функцию работника в том виде, в каком она прописана в предмете договора. Но в этом-то и соль!

Образно говоря: у вас есть 2 уборщицы, которые убирались веником и тряпкой. Вы издаете приказ о покупке 1 моющего пылесоса и меняете штатное расписание: убираете из хозяйственного отдела двух «уборщиков» и вписываете туда одного «оператора моющего пылесоса» (с новой должностной инструкцией). Готово! Можно менять трудовые договора с уборщицами, не меняя их функцию — уборку.

Если одна из уборщиц согласна стать «оператором пылесоса» и выполнять функцию по уборке, под это дело можно подогнать другие условия ее договора. Например, перевод на полставки или уменьшение оклада, на том основании, что убираться с пылесосом быстрее и проще. Если уборщица с этими изменениями не согласна, ее можно уволить через 2 недели.

Дальше еще проще: закон обязывает вас предложить уборщицам, которым не хватило мест операторов пылесосов (или если они от этого отказались) другие подходящие им должности. Должности должны быть либо равноценными, либо требующими более низкой квалификации. И тут уже работодателю решать, как ему больше нравится.

Меняя штатное расписание, позаботьтесь о том, чтобы там таких должностей не оказалось. Или придумайте такую должность, от которой будут отказываться даже уборщицы — проявите креатив! В обоих случаях вы будете иметь счастливую возможность уволить «лишних» уборщиц через 2 недели после внесения изменений в штатное расписание.

ВАЖНО! Есть несколько «засад» к прекрасной статье 74 ТК РФ. Первые две — это ст. 56 ГПК РФ и ст. 77 ТК РФ. И та, и другая, к сожалению, требуют от вас доказывать всяким надзорным и судебным органам справедливость и обоснованность ваших действий.

Например, если в «старых» договорах с уборщицами вдруг было написано, что работодатель (то есть вы) обязуется создавать необходимые условия труда и обеспечивать уборщиц средствами труда, то у вас проблема.

Вам будет очень сложно убедить судей в том, что покупка пылесоса вместо тряпок и швабры — это существенное изменение в процессе работы всей вашей компании. А не рядовое обеспечение уборщиц средствами труда в рамках их трудовой функции.

Кстати, убрать из договора обязанности работодателя по обеспечению процесса труда тоже нельзя. Любой проверяющий или судья сочтет это ухудшением положения работника по сравнению с уже действующим.

Если же ваши действия будут признаны необоснованными — то и весь процесс увольнения станет незаконным.

Еще одна «засада» касается тех самых компенсаций, которых стремятся избежать работодатели. Дело в том, что увольнение по ст. 74 ТК РФ в плане выплат компенсаций приравнивается к сокращению.

То есть придется выплачивать все, что положено, как если бы вы этих уборщиц просто сократили.

Вредный совет 6: освойте искусство внезапного исчезновения

Данное действие не для всех: например, вряд ли подойдет тем, кто хотел бы не только сэкономить на зарплате, но и продолжить заниматься официальным бизнесом. Поэтому ориентируйтесь по ситуации.

Методика:

Подготовительные мероприятия: снимите/выведите все деньги бизнеса в частные руки (лучше всего в свои). Если ваши рабочие помещения в аренде — перестаньте их оплачивать. С таким расчетом, чтобы арендодатель начал учитывать аванс за последний месяц. Обзаведитесь помощниками, если понимаете, что без них не обойтись. Позаботьтесь о секретных местах для сохранности денег, ценностей и самих себя. Выполнение: в короткое время, когда в рабочих и офисных помещениях никого нет (лучше всего ночью в выходные), соберите всю документацию, включая кадровую, и вывезите ее в какое-нибудь секретное место. В другое секретное место вывезите представляющее какую-то ценность имущество. Можно запереть входные двери и навесить таблички «Закрыто». В третье секретное место отправляйтесь сами. Ожидаемый результат: Утром в понедельник работники упрутся в закрытые двери, поймут, что фирма разорилась, а руководство исчезло. Тяжело вздохнут (некоторые даже посочувствуют руководству) и пойдут искать новую работу, восстанавливать трудовую книжку и т. п.

ВАЖНО! Возможно, что работники будут искать и вас. Или доверят сделать это компетентным органам, например, полиции и Прокуратуре.

Поэтому выбирать секретные места вам придется очень хорошо — и долго оттуда не высовываться. Продолжать официальный бизнес в такой ситуации весьма проблематично.

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