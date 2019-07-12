Ждем новую волну «зарплатных» комиссий ФНС (часть 2)

Ранее мы рассказали о том, что такое зарплатные комиссии и какие претензии на них могут предъявить налогоплательщику. Сегодня попробуем разобраться: кому идти на комиссию от работодателя? Что и как там отвечать?

Кого лучше направить на комиссию в ИФНС?

По умолчанию налоговики, вызывая фирму «на ковер», рассчитывают, что к ним придет гендир. Однако, на практике генеральный далеко не всегда может сходу дать полный и подробный ответ с экономическим обоснованием уровня налогов и взносов, уплачиваемых в бюджет.

Можно ли направить в ИФНС кого-то еще? И можно ли собрать свою комиссию для похода на ковер в ИФНС? К счастью для налогоплательщиков, ответы на оба вопроса утвердительные.

Заменить директора с успехом может, например, главный бухгалтер. А «усилить» его можно, например, юристом (даже приглашенным, если у фирмы нет своего). Главное – каждый участник встречи должен быть уполномочен доверенностью от фирмы на такое участие.

При этом, набирать народ «для кучи» тоже не стоит. Каждый из участников группы, идущей в ФНС, должен быть полезен на комиссии. Следует составить для каждого и для группы стратегию: кому, что и как говорить? Только в этом случае у фирмы появится шанс легализовать в глазах налоговиков заявленные в отчетах данные.

Как составить стратегию для зарплатной комиссии в ИФНС?

Прежде всего, следует постараться понять, что именно так обеспокоило ФНС в ваших данных о зарплате? Тем более, что вам виднее – имел ли на самом деле место какой-то хитрый ход (например, перевод работников на официальную работу на полставки).

Далее вам следует вспомнить, почему вы на самом деле так поступили? Например, у вас снизился объем выполняемых фирмой работ/услуг, при этом терять работающих у вас специалистов вам не хотелось. Но и платить лишнюю зарплату и взносы с нее за «просиживание штанов» не хотелось тоже. Поэтому по факту вы ввели свободный график – есть заказы – человек вызывается на работу, нет заказов – у него свободное время. И причина снижения зарплаты определена.

Осталось подумать, как грамотно обосновать все для налоговой с помощью имеющихся у вас официальных документов. Кстати, здесь не стоит пренебрегать и гостатистикой. Помните, мы говорили о том, что налоговики пользуются сайтами Росстата? Вы тоже можете там найти нужные данные. Например, о снижении оборотов в вашей отрасли по вашему региону.

Дальше останется выстроить цепочку, подкрепленную официальной информацией и документами:

Снижение деловой активности в вашем сегменте бизнеса (Росстат подтверждает!)

↓

Снижение объема заказов (подтвердить можно по-разному, например, договорами или формами принятия заказов, обязательно в сравнении с предыдущим периодом)

↓

Изменение показателей доходов и расходов не в пользу предприятия (можно сослаться на бухгалтерские регистры, данные соответствующих деклараций и расчетов, сданных в ФНС и т.п.)

↓

Внутренняя нормативка по контролю над расходами. Сюда же попадают изменения в режиме труда и в порядке начисления зарплат из-за этого. Если такой нормативки нет – ее нужно оперативно сделать. Например, (хотя бы задним числом) единый приказ о пересмотре правил трудового распорядка в связи сокращением расходов и к нему соглашения с каждым работником о переходе на другую систему расчетов (скажем, на полставки).

Дальше всю цепочку нужно изложить налоговикам, с демонстрацией документов и источников информации вроде Росстата.

О чем еще нужно помнить?

Налогоплательщик обязан что-то делать на основании: требований от ФНС, решений ФНС. И требования, и решения выносятся по определенному порядку (после проведения проверки, например).

Всяческие комиссии в такой порядок не попадают. Сам по себе факт присутствия на комиссии и даже подписание протокола беседы после - ни к чему вас не обязывает. (Только читайте, что подписываете!).

По сути – это такой способ психологического давления на налогоплательщика: «Плати больше или хуже будет!». Ну или, если хотите, такая профилактическая беседа. Примерно, как в советское время были беседы с «нарушителями общественного порядка». Если не поможет – то не повредит.

Поэтому, уверенно обосновывайте свою позицию и данные деклараций. Не соглашайтесь ничего пересматривать, если вам не будут предъявлены железные аргументы на это со стороны налоговиков. Не очень верьте их обещаниям «Проверим!». Если б знали за что – вы бы получили решение о проведении проверки, а не вызов на комиссию.

Это, кстати, тоже может быть одной из причин комиссии. Когда часть показателей вашей фирмы отклоняется от установленных налоговиками критериев, но, все-таки, для включения в план проверок этого не достаточно. Вас могут вызвать, чтобы на вас посмотреть и определить – стоит связываться и проверять или нет? И вот тут правильно выбранная стратегия и четкие разъяснения могу помочь успешно пройти комиссию и избежать проверок.

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