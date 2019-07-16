Не стой под стрелой! Уволят!

Работника, пострадавшего на производстве по своей вине, можно дополнительно наказать. Чиновники Минтруда высказались на тему применения дисциплинарных взысканий к тем работникам, кто получил травму по своей вине (письмо Минтруда от 17.06.2019 № 14-2/ООГ-4235).

Что понимать под «своей виной»?

Самый обсуждаемый на профессиональных форумах вопрос – что значит «сам виноват»?

Приводят такие занятные примеры: «На практике очень много энтузиастов, которые хотят покрасить потолок стоя на поддоне, поднятом вилочным погрузчиком; исследовать, сколько химического реагента осталось в 20-ти тонной емкости (испарения пофиг); попрыгать с лестниц на оборудовании через 3 ступеньки, ведь так быстрее (ага, с переломом ступни потом еще быстрее). Список может быть длинным.»

Но только ли бестолковый работник виноват в подобных случаях? К примеру, емкости из-под химических реагентов должны храниться по определенным правилам, исключающим возможность всякому любопытному сунуть туда свой нос.

Поэтому второй интересный вопрос, который вызывает упомянутое письмо Минтруда – как доказать, что виноват сам работник?

Как доказать вину работника?

Для применения взыскания чиновники предлагают такой порядок действий работодателя:

Потребовать от работника письменное объяснение того, зачем он проделал действия, которые привели к нештатной ситуации?

На основании фактов, приведенных в объяснительной, убедиться в вине работника и оформить приказ о наложении дисциплинарного взыскания

Ознакомить работника с приказом в течение 3-х рабочих дней со дня издания. Знакомить предлагается под роспись. Если работник не согласен подписываться – составляется типовой акт об отказе. После этого приказ считается вступившим в силу.

По мнению опытных кадровиков, данные действия никак не защищают работодателя от претензий и судебных исков пострадавшего работника. Как минимум, к такому приказу должны прилагаться документы:

Об ознакомлении работника с правилами охраны труда и производственной безопасности. Причем ознакомление должно быть актуальным (а не один раз расписался где-то при приеме на работу 10 лет назад и с тех пор многое изменилось, начиная с оборудования для работы);

О своевременном прохождении работником всех необходимых аттестаций, подтверждений квалификации. О получении допусков к работе во всех случаях, когда это было необходимо;

Об актуальной аттестации рабочих мест в том подразделении, к которому относится работник;

Объяснительная от ответственного за охрану труда и технику безопасности на том участке, на котором пострадал работник. Как ответственный позволил случиться ЧП?

Информация о внутреннем расследовании случая, в котором признан виноватым сам работник. Причем расследование должно вестись по тем же правилам, что и любое другое подобное расследование.

Только если есть все подтверждения того, что работодатель и его ответственные лица сделали все от них зависящее, чтобы предупредить случаи, от которых пострадал работник – можно говорить о том, что дисциплинарное взыскание не будет успешно оспорено.

Как можно наказать?

Минтруд считает, что за вред здоровью, полученный по своей вине, работнику можно:

сделать замечание;

сделать выговор;

уволить

Рассуждения экспертов в кадровом деле касаются больше последнего случая. Как комментируют письмо кадровики: «Зачем нам дураки на опасном производстве? Увольнять их надо побыстрее. Они не только себе, но и другим могут навредить».

Ждем судебной практики по увольнению работника, пострадавшего по своей вине.

Также ждем разъяснений ФСС о том, как быть со страховыми выплатами, если работник получил производственную травму "по собственной инициативе" и был за это, например, уволен?

Больше полезной информации о пособиях, зарплате, кадрах, налогах, пенсиях — на нашем сайте blogkadrovika.ru. Пишем для специалистов и всех, кто хочет научиться разбираться в этих вопросах.