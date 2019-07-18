Вся правда о проверках и штрафах для самозанятых

Недавно СМИ облетела радостная новость – налоговикам запретили проводить проверки самозанятых без разрешения специального управления ФНС. А за что вообще можно оштрафовать самозанятого? Можно ли это сделать без проверки (в привычном "бухгалтерском" смысле)? И как проверяют самозанятых?

Нарушен порядок формирования чека для покупателя

Загадка из российских налоговых реалий: кто может не применять онлайн-кассу, но чек покупателю обязан выдать? Правильный ответ: официально зарегистрированный самозанятый. Система «Мой налог», по сути, исполняет функцию ККМ. Плательщик налога на профессиональный доход (он же НПД) должен передавать данные о каждом случае получения дохода в ФНС. И формировать чек для передачи покупателю.

Если этого не проделать, то готов первый повод оштрафовать самозанятого по статье 129.13 НК РФ. За нарушение порядка выдачи чека. Обратите внимание - за подобное нарушение порядка считается невыдача чека или выдача неправильного чека. Время, когда надо выдать чек, рассмотрено отдельно.

Чек сформирован с опозданием

В какие сроки надо выдавать чек прописано достаточно подробно.

Если оплата производится наличными деньгами и (или) с использованием электронных средств платежа, то чек нужно выдать в момент расчёта – в электронном или бумажном виде.

Новация – в расчетах между самозанятым и его покупателем предусмотрен посредник. Подробно пока не расписано, кто такой этот посредник. Видимо, имеется ввиду ситуация, когда некое лицо (критерии не утоняются) набирает себе самозанятых и действует как их агент ,получая за это деньги и передавая потом самозанятым их долю.

Если в расчётах участвует посредник, то самозанятому формировать и выдавать чек не надо. Можно предположить, что заниматься выдачей чеков должен тот самый загадочный посредник. Чеков из «Моего налога» или чеков ККМ – история пока тоже умалчивает.

Обо всех расчётах через посредника налогоплательщику НПД всё равно нужно известить свою ФНС не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом. Видимо, надо все-таки выбить один чек на посредника на сумму заработанных через него денег за месяц.

Если не сформировать чек вовремя – штраф по статье 129.13 НК

Размер штрафа

Если самозанятый попался на мухлеже с чеком в первый раз – предусмотрен штраф в размере 20% от суммы, которую он не пробил или пробил с опозданием.

Если попался повторно в течение 6 месяцев – в «штрафной» бюджет придется отдать всю сумму, по которой накосячил с чеками.

Как же проверяют самозанятых?

Пока что налоговики не придумали ничего лучше старой доброй практики «подсадных уток».

Например, предлагаете вы услуги помощи в домашнем хозяйстве через интернет. С вами связывается заказчик, вы приходите, что-то делаете, получаете оплату, а чек не выдаете. Ваш заказчик гордо демонстрирует вам удостоверение инспектора ФНС и далее по сюжету. Метод отработан налоговиками еще на кассах-«не онлайн». Просто, надежно и практично, как говорится…

Еще возможен вариант, когда получатель услуг самозанятого окажется чем-то недоволен и «настучит» в ФНС, что данный самозанятый еще и чеки не выдает. Но такие случаи в нашей стране все-таки редкость.

Ну и, конечно, налоговики могут запросить данные о поступлении денег на счета самозанятого и сравнить их с тем, что прошло через «Мой налог». Если самозанятый не докажет, что это не выручка от его деятельности в качестве плательщика НПД – это будет считаться доходом самозанятого.

А если регистрации самозанятого нет?

Надо помнить, что если у вас вообще нет регистрации в качестве самозанятого и вы попались на оказании платных услуг – то штрафовать вас будут иначе. Как ведущего предпринимательскую деятельность без регистрации этой деятельности и уплаты налогов с нее:

НДФЛ в размере 13% от всех доходов, которые не были задекларированы (если разыскать других, не подсадных ваших клиентов, не получится – налоговики могут попытаться посчитать ваш совокупный доход по среднестатистическим данным. Отбиться от этого можно, но сложно, т.к. у вас заранее проигрышная позиция перед судами – вы, ведь, действительно не регистрировались и не собирались платить налоги с дохода);

штраф по ст. 122 НК РФ размером от 20 до 40% от неуплаченной суммы налога;

штраф по ст. 119 НК РФ за неподачу 3-НДФЛ – 5% от суммы налога, которая должна быть в ней указана (минимум — 1 000 руб., максимум — 30% от суммы налога);

штраф по ст. 14.1 КоАП РФ налагаемый за незаконную предпринимательскую деятельность — от 500 руб. – до 2 000 руб.

А главное – вас не будут рассматривать как самозанятого, чтобы на вас не распространялись поблажки, предусмотренные на 2019 год.

Выводы

«Не проверять самозанятых» на практике вовсе не означает, что не будут проводить проверки «физиков», которые заняты какой-то приносящей доход деятельностью вне трудовых договоров и ГПД.

Максимум, на что может рассчитывать официально зарегистрированный самозанятый, который попался на "хитростях" с чеками, это на то, что без разрешения спецуправления ФНС налоговики «на месте» не станут проверять движение денег по счетам за весь период деятельности. Вместе с тем, ничто не мешает инспекторам заявить в спецуправление, что у них имеется подтверждение нарушений в работе самозанятого. И, вполне возможно, что разрешение на детальную проверку они таким образом получат.

Ну а если «физик» не зарегистрирован никак – то тут действуют вообще другие правила. Проверять и штрафовать будут по полной программе, как за незаконную предпринимательскую деятельность и неуплату налогов.

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