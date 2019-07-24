Укладчики «золотых парашютов» или способ не платить отступные по соглашению сторон

В последние годы увеличивается судебная практика, дискредитирующая увольнение по соглашению сторон. Оказывается, что еще на этапе заключения трудового договора работодатель может «обезопасить» себя от выплат в будущем в случае увольнения по соглашению.

Почему может не раскрыться «золотой парашют»?

Суды не признают требования работников, ушедших по соглашению сторон, по выплатам, прописанным в таких соглашениях.

Обоснование примерно одинаковое. Судьи рассматривают выплаты по соглашению как разновидность выходного пособия. При этом отмечают, что увольнение по соглашению сторон ТК РФ не относит к случаям, когда выплата входного пособия обязательна. Далее умозаключения судей приводят к ст. 178 ТК РФ, в которой написано, что иные (кроме предусмотренных ТК) выплаты пособий могут быть предусмотрены трудовым или коллективным договором.

Получается, что экономный работодатель может прописать в соглашении хоть 10 окладов и спокойно их не оплачивать. Если заранее позаботился о том, чтобы в трудовом договоре с работником не фигурировали выплаты пособий при увольнении работника по соглашению.

Можно ли оспорить увольнение при невыплате пособия по соглашению?

Здесь вторая «засада» для неудачливого работника и зацепка для деятельного работодателя. Оспорить сам факт увольнения по соглашению сторон, похоже, еще не удалось ни одному работнику.

Мотивация судей по этому вопросу такая: согласно ТК РФ трудовой договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Для этого требуется соответствующее письменное волеизъявление обеих сторон — соглашение. Теоретически законодательство допускает отмену (расторжение) соглашения сторон и возврат трудовых отношений к прежнему состоянию.

Но! Для этого тоже должно наличествовать «волеизъявление обеих сторон». Работодатель должен захотеть отказаться от заключенного соглашения вместе с работником.

В противном случае увольнение по соглашению без дополнительных выплат, в нем прописанных, отмене не подлежит. Разумеется, если все прочие «увольнительные» процедуры были выполнены в соответствии с законодательством.

Что может предпринять работник?

Во-первых, работник может попробовать добавить пункт о выплатах при увольнении по соглашению в свой договор. Хотя, конечно, такая предусмотрительность и подкованность работника может заставить занервничать работодателя. И трудоустройство может вообще не состояться. Или, если работник попросит заключить допсоглашение к существующему трудовому договору, может повлечь какие-то внутренние репрессивные меры (которые приведут к увольнению другого вида).

Во-вторых, работнику можно изучить локальную зарплатную нормативку работодателя. Часто возможность дополнительных пособий и компенсаций (сверх ТК РФ) бывает на всякий случай прописана там. А трудовой договор содержит отсылку на выполнение работодателем своих же локальных актов. Получается доказательная цепочка: норма в трудовом договоре выполнять локальные акты — локальный акт о выплатах сверх ТК РФ — соглашение с выплатами сверх ТК РФ.

Совет: самый удачный вариант закрепить обязанность работодателя платить по соглашению сторон — коллективные действия. Отказать группе серьезно настроенных работников, с намерением объединиться в профсоюз на лицах, сложнее, чем одиночке с нашим блогом в смартфоне.

В третьих, возможен банальный шантаж работодателя. Дело в том, что соглашение сторон на практике редко заключают массово с рядовыми сотрудниками. Чаще такой вариант обсуждается с теми, кто имеет определенное служебное положение (но, по каким-то причинам, приходится расставаться). Прямым следствием служебного положения бывает доступ к информации, оглашение или передача которой третьим лицам, может принести работодателю гораздо больше проблем, чем выплата пособия, оговоренного в соглашении.

Например, руководитель «продажников» может, уходя, скопировать для подстраховки клиентскую базу. А финансист или бухгалтер может припрятать доказательства какой-нибудь «черной» обналички. И, в случае отказа бывшего работодателя платить, пригрозить распорядиться этими данными по своему усмотрению. Нехорошо?

Возможно… А не платить обещанное хорошо? Не мы такие — жизнь такая!

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Заключая трудовой договор, постарайтесь предусмотреть на будущее вариант увольнения по соглашению сторон. Если в договоре не будет прописана выплата по соглашению сверх того, что положено по ТК РФ — работодатель может просто не заплатить и будет поддержан законом.

Если в договоре и внутренних актах работодателя не содержится положений о выплатах по соглашению сторон, а ситуация идет именно к этому варианту увольнения — постарайтесь подстраховаться.