Не платите иностранцам наличкой!

Выплата работникам-иностранцам зарплаты из кассы предприятия угрожает национальной безопасности РФ! Ну и карману работодателя.

Кто сказал?

К такому выводу пришел Арбитражный суд Дальневосточного округа в Постановлении от 01.07.2019 № Ф03-2586/2019.

АС Дальневосточного округа являлся четвертой судебной инстанцией, рассматривающей данный вопрос, и он полностью поддержал решения предыдущих судов.

Что произошло?

Межрайонная инспекция ФНС в ходе проверки предприятия выявила факты выплаты зарплаты работникам-иностранцам наличными из кассы. Налоговики расценили это как нарушение валютного законодательства РФ, предписывающего все расчеты с нерезидентами производить в безналичном порядке.

Предприятие оштрафовано по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ на кругленькую сумму (около 300 000 руб.). Оштрафованные попытались защититься в суде. Основным направлением защиты была попытка доказать, что вменяемое нарушение не является таким уж значительным. Ведь зарплата выплачивалась по официальным договорам, в рублях РФ и не массовым порядком, а разово, в силу обстоятельств.

Как рассудили судьи?

Суды в мотивировочных частях решений подробно разъяснили оштрафованному предприятию, что:

валютная политика РФ является частью мер национальной безопасности;

национальная безопасность включает в себя борьбу с коррупцией, теневой и криминальной экономикой и терроризмом;

несоблюдение валютного законодательства РФ даже одним предприятием сводит на нет усилия целого государства по достижению всех перечисленных благородных и высоких целей.

Следовательно, выплата иностранцам зарплаты наличкой — очень серьезное и угрожающее нацбезопасности нарушение. Наказание за него должно быть суровым и неотвратимым.