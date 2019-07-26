Побежали в ФСС?

До 1 августа надо подать заявление в ФСС на финансирование профилактики производственного травматизма. Почти халява или лишняя головная боль для бухгалтера? Попробуем разобраться.

Как финансируют профилактику травматизма на производстве

Начало было положено Законом о «несчастных» взносах от 24.07.1998 № 125-ФЗ. Далее, во исполнение обязанностей работодателей по страхованию на производстве, родились Правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению травматизма и профзаболеваний (далее «Правила», утверждены Приказом Минсоцзащиты РФ от 10.12.2012 № 580н).

Согласно данной нормативке, работодатели могут получить компенсацию от ФСС на проведение профилактики профтравматизма и профзаболеваний. Стандартный размер компенсации — до 20% от суммы «несчастных» взносов за предыдущий год.

На сайте ФСС указано: «с 2019 года компенсация может быть увеличена до 30% от взносов за предыдущий год». Но не на все мероприятия, а только на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста.

Впрочем, и 20%, вроде, тоже хорошо. Особенно, если «белый» ФОТ большой и тарифы высокие.

Что нужно, чтобы получить компенсацию?

Во-первых, подать до 1 августа текущего года специальное заявление в свое отделение ФСС (найти шаблон можно на сайте ФСС и в справочных системах).

«До 01 августа» следует понимать «по 31 июля включительно». Именно 1 августа подавать что-то уже поздно!

Кстати, с заявлением особенно никуда не бегать не надо. Подать его можно (а по мнению некоторых отделений ФСС даже нужно) через портал Госуслуг. Регистрация работодателей, включая юрлиц, на портале бесплатная. Регистрироваться можно несколькими способами на выбор, в том числе через МФЦ.

Во-вторых, вслед за заявлением в течение 3 дней в то же отделение ФСС надо подать «план финансового обеспечения и документы (копии документов), обосновывающие необходимость финансового обеспечения предупредительных мер». И вот эта документация уже должна быть на бумажных носителях.

Так что прогуляться в ФСС все равно придется. Чтобы на месте документально подтвердить необходимость и целесообразность мероприятий, на которые вы планируете потратить финансирование.

Всем ли дают компенсацию?

Это самый интересный вопрос. Точнее, ответ на него занятный: «Нет, не всем!».

Объяснение самое простое — на эти компенсации ежегодно выделяется лимитированная сумма из бюджета. И суммы этой (по слухам) на всех просто не хватает.

Вот и ищут сотрудники ФСС причины для вежливых (и не очень) отказов. Почти наверняка откажут тем, у кого были какие-то трения с ФСС в предыдущие годы (недоплаты взносов, несвоевременные платежи, доначисления при проверках и т. п.).

Спрашивается: много ли тех, у кого их не было? Такие, безусловно, тоже есть. Например, те, у кого в предыдущие годы были нулевые отчеты. Или те, кто официально показывает только минимально допустимые расходы на зарплату (поэтому там все чисто «нарисовано»). Но сколько составят 20% от нулевых отчетов? Или от отчетов с зарплатами чуть больше МРОТ? Вот именно.

Впрочем, на практике встречаются случаи, когда при отказе ФСС говорит прямо: «Вам денег не хватило». То есть вы не успели к дележке пирога.

Стоит ли вообще «копья ломать»?

Надо или не надо пробовать получить компенсацию от ФСС? Решать работодателю.

Если уже запланированы превентивные мероприятия, если в предыдущем году в ФСС платилась существенная сумма «несчастных» взносов и не было серьезных претензий к страхователю, можно попытаться.

Если ситуация противоположная, велик риск потратить время и силы зря.

Ну и всегда следует учитывать возможность получить ответ: «Денег нет. Но вы держитесь».