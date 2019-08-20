Идеи минздравые и минздраванутые

Минздрав на днях разродился программой «Укрепление общественного здоровья работающих». Стали очевидными не только удаленность чиновников министерства от народа, но и удаленность их от знания положений трудового законодательства РФ. Подробности у нас в Блоге кадровика.

Тесты на алкоголь на рабочих местах

Специалисты по укреплению здоровья работающих рекомендуют работодателям тестировать сотрудников на алкоголь прямо на рабочих местах. Делать это советуют как планово, так и внезапно.

По мнению дающих рекомендации, такие проверки должны снизить количество несчастных случаев на производстве. Видимо, господам, сидящим в Минздраве, видятся работники российских производств наподобие героев «нашей Раши». В иные источники, вроде Трудового кодекса, они не заглядывали.

Вместе с тем, например:

Для всех должностей, связанных с какой-либо опасностью для здоровья, статьей 214 ТК РФ предусмотрено прохождение обязательных медосмотров. Без прохождения положенного осмотра работники просто не допускаются к работе (ст. 76, ст. 212 ТК РФ);

Условия для прохождения осмотров должны обеспечивать работодатели. И большинство из них как раз-таки это делает. Они в этом сами заинтересованы.

Выявить на медосмотре, что работник «принял на грудь» - не проблема. Более того – за однократное появление на рабочем месте состоянии опьянения (все равно какого) – работник может быть (и, скорее всего, будет) уволен по ст. 81 ТК РФ.

Для кого тогда писаны «советы» Минздрава? Зачем работодателю за свой счет закупаться алкотестерами и устраивать дополнительные отдельные проверки «на алкоголь»? Кстати, опьянение-то может быть не только алкогольное. Составители ТК РФ об этом знали (есть уточнение), а вот в Минздраве, похоже, не в курсе.

Штрафы за перекуры

Еще одной «новацией» от Минздрава стало предложение штрафовать курильщиков. Причем размер штрафа следует установить самому работодателю.

Как установить? Это вообще песня! Бухгалтерии и кадровой службе надо, по указаниям Минздрава, быстренько скооперироваться и «оценить ущерб от перекуров в рабочее время». (Ну, бухгалтерам и кадровикам же больше нечем развлечься в их рабочее время).

При этом механизм законного взыскания таких штрафов Минздрав не разъясняет. В ТК РФ, опять-таки не заглядывает. А там, между прочим, интересные вещи написаны. Например, штрафовать законно можно только за доказанный прямой материальный ущерб (ст. 238, ст. 241 ТК РФ). То есть, если сотрудник вышел на перекур и сломал, к примеру, лавочку, на которой курил – за починку лавочки взыскать можно. А вот за сам факт перекура – нет. Работник будет иметь полное право пойти ябедничать куда ему заблагорассудится – в Трудинспекцию, в суд. И, скорее всего, дело выиграет.

Поощрения для не курящих

Тут уж Минздраву не давала покоя сегрегация населения США середины 20 века…

Работодателям рекомендуется ввести преференции только для белых только для некурящих. Например, увеличивать им оплачиваемый отпуск (а то переработают, бедняги, пока курящие перекуривают). Выплачивать премии в противовес штрафам для курильщиов.

Также рекомендуется вместо зон для курения оборудовать «зоны для физических упражнений». И в качестве вишенки на торте предлагается ставить в таких зонах «тарелку с яблоками» (интересно, почему именно с яблоками? А не апельсинами, например?).

Чем перерыв в работе на физические упражнения и яблоки отличается от перерыва на курение – чиновники разъяснить не потрудились. И почему от первого «ущерба» работодателю нет, а от второго есть – тоже.

Также чиновникам Минздрава следовало бы заглянуть в ч. 3 ст. 37 Конституции РФ и ст. 3 ТК РФ, где написано вполне четко, что ограничения работника, не связанные напрямую с его трудовыми качествами, называются дискриминацией и недопустимы.

Более подробный разбор пожеланий Минфина к работодателям ищите на нашем Блоге.