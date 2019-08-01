Не бейте коррупционера! Он хороший!

НИИ Университета прокуратуры провел глубокое изучение психологии лиц, привлеченных к уголовной ответственности за коррупцию. Результаты оказались интригующими.
Как выяснили психологи…
Люди, находящиеся в местах заключения за коррупционные преступления, своими главными ценностями считают свободу, семью, любовь, детей, здоровье и образование.
Психологи проводили исследование в течение нескольких лет. Добрую половину этого срока посвятили разработке специальных тестов и опросников. Исследуемые не должны были понимать, о чем именно хотят узнать, задавая вопросы.
«Наиболее важный и неожиданный результат был в том, что для коррупционных преступников значимость материального благосостояния была весьма невысока, вопреки всем стереотипам», — заявила ведущий специалист университета прокуратуры.
Что интересно…
Результаты ученых из НИИ во многом схожи с тем, что получилось у Генпрокуратуры. Прокурорские работники не так давно тоже составляли портрет среднестатистического коррупционера.
«Обычное представление о казнокрадах как о жадных, корыстолюбивых людях с бесконечным стремлением к богатству и властолюбием очень сильно отличается от реальности» - поделился откровением сотрудник Прокуратуры в телеэфире.
«Исследование показало, что на самом деле коррупционеры — активные, энергичные, инициативные люди, которые очень коммуникабельны и эмоционально устойчивы. Они готовы много работать, обладают высокой степенью самоконтроля».
Главный вопрос…
Что происходит? И кому это надо? Зачем появляются во вполне приличных СМИ такие вот материалы? Разве обычному человеку, столкнувшемуся с созданными коррупцией препонами, легче от этих исследований?
Похоже, что есть и другие исследования. Показывающие, что чаша общественного терпения в отношении коррупционеров вот-вот переполнится. И такие публикации – попытка повлиять на общественное сознание. Вдруг, когда дойдет до активных действий, кто да и вспомнит о том, что казнокрад-то, оказывается, печется о свободе и любит семью и детей?
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