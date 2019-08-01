Не бейте коррупционера! Он хороший!

НИИ Университета прокуратуры провел глубокое изучение психологии лиц, привлеченных к уголовной ответственности за коррупцию. Результаты оказались интригующими.

Как выяснили психологи…

Люди, находящиеся в местах заключения за коррупционные преступления, своими главными ценностями считают свободу, семью, любовь, детей, здоровье и образование.

Психологи проводили исследование в течение нескольких лет. Добрую половину этого срока посвятили разработке специальных тестов и опросников. Исследуемые не должны были понимать, о чем именно хотят узнать, задавая вопросы.

«Наиболее важный и неожиданный результат был в том, что для коррупционных преступников значимость материального благосостояния была весьма невысока, вопреки всем стереотипам», — заявила ведущий специалист университета прокуратуры.

Что интересно…

Результаты ученых из НИИ во многом схожи с тем, что получилось у Генпрокуратуры. Прокурорские работники не так давно тоже составляли портрет среднестатистического коррупционера.

«Обычное представление о казнокрадах как о жадных, корыстолюбивых людях с бесконечным стремлением к богатству и властолюбием очень сильно отличается от реальности» - поделился откровением сотрудник Прокуратуры в телеэфире.

«Исследование показало, что на самом деле коррупционеры — активные, энергичные, инициативные люди, которые очень коммуникабельны и эмоционально устойчивы. Они готовы много работать, обладают высокой степенью самоконтроля».

Главный вопрос…

Что происходит? И кому это надо? Зачем появляются во вполне приличных СМИ такие вот материалы? Разве обычному человеку, столкнувшемуся с созданными коррупцией препонами, легче от этих исследований?

Похоже, что есть и другие исследования. Показывающие, что чаша общественного терпения в отношении коррупционеров вот-вот переполнится. И такие публикации – попытка повлиять на общественное сознание. Вдруг, когда дойдет до активных действий, кто да и вспомнит о том, что казнокрад-то, оказывается, печется о свободе и любит семью и детей?