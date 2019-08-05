Клерк.Ру
Блог Кадровика

Взгляд на справедливость с другой стороны или кто заплатит за беспорядки?

21

В связи с «несанкционированными» акциями в субботние дни в центре Москве были закрыты кафе, рестораны, магазины. Десятки работников не вышли на работу по указанию руководства. А руководство выполняло просьбу властей города. Что и кому должны бизнесмены? И можно ли компенсировать потери?

Пропуск работы не по вине работника

По общему правилу, закрепленному в ТК РФ (ч. 3 ст. 72.2 ТК) приостановка работы не по вине работника, по различным причинам, в том числе организационного характера, считается простоем. Принято различать простои по вине работодателя и те, в которых работодатель напрямую не виноват. Хотя на деле – что в лоб, что по лбу – с некоторых пор и простои, в которых работодатель виноват, и простои, в которых не виноваты ни работодатель, ни работник положено оплачивать работодателю.

Для «не виноватых» простоев установлена оплата не менее 2/3 тарифной ставки (ст. 157). Что означает, к примеру, следующее: владелец кафе или магазина, послушавшийся предупреждений администрации города и закрывший свое заведение на время «народных гуляний», должен заплатить всем работникам, не вышедшим в эти смены, 2/3 стоимости смены. Плюс страховые взносы с этой суммы (удержать и перечислить в бюджет НДФЛ, кстати, с «простойных» тоже нужно).

Работодателю можно утешиться тем, что хотя бы не заставляют компенсировать чаевые (если это кафе, например). Чаевые – 100% убытки лично работников закрытых заведений.

Аренда и прочие расходы

Механизм компенсации расходов на аренду заведений (а в центре города она ох, какая существенная часть расходов бизнесменов), в отличие от механизма оплаты простоя работников не регламентирован. Вообще.

То есть, даже не стоит и пытаться договариваться, например, с арендодателем. Договор есть? Есть. Условия оплаты есть? Есть. Так платите! И не жалуйтесь. Что вы там простаиваете или не простаиваете – арендодателя не касается.

Прочие расходы при внеплановом закрытии тоже могут быть. Скажем, в общепите бывает много скоропортящихся полуфабрикатов, заготовок и тому подобного, что уже закуплено, сделано, а за время простоя может прийти в негодность.

Недополученная выручка

Это, наверное, самая неоднозначная потеря. Она, на первый взгляд, явная, а на второй – очень трудно доказуемая, например, в суде. Суды у нас не любят присуждать упущенную выгоду в различных ее проявлениях, т.к. нет утвержденных точных способов оценки размера выгоды.

Почему зашла речь о судах? А потому, что наверняка владельцы попавших «под раздачу» кафе и магазинов уже задумались, как им дальше быть? Если продолжится история «защиты прав» одних за счет прав владельцев предприятий и их работников в «зоне защиты»?

Может ли заплатить администрация?

Первое, что приходит в голову бизнесмену, закрывшему свое заведение по предложению администрации: «Кто просил закрыться? Тот пусть и платит компенсацию!»

Но на деле этот путь самый тернистый. Во-первых, администрация просила не просто так, а для того, чтобы избежать гораздо большего потенциального ущерба, включая ущерб жизни и здоровью обычных горожан, которым захочется посетить ваше заведение в «день Х».

Во-вторых, в письмах содержится именно рекомендация, а не прямой приказ. То есть, на свой страх и риск бизнесмены, в общем, могли открыться.

В третьих, это не администрация устраивала не санкционированные протесты. Она их, наоборот, всячески старалась не допустить.

Могут ли заплатить организаторы акции?

Теоретически – да. Но практически – их еще нужно найти. Если акция была не санкционирована – то никакой официальной информации об организаторах вы быстро не получите. Даже те, кто подавал заявку и получил отказ, все равно не могут считаться реальными организаторами.

В лучшем случае, «авторы» не разрешенных акций могут быть выявлены в ходе полицейского расследования и судебного разбирательства. Тогда, вдогонку, можно им что-то еще попробовать предъявить. Но это очень долго надо ждать. И не факт, что удастся доказать вину организаторов.

Могут ли заплатить участники акции?

Тоже не самый простой вариант. Но, как представляется, самый вероятный. Наиболее четко прорисовывается логическая доказательная цепочка.

  1. Владельцы заведения понесли убытки в результате беспорядков. Беспорядки были? Были. Доказуемо. 
  2. Как связаны беспорядки с заведением? Они были в месте, где расположено заведение. Как доказать? Есть возможны варианты. Например, запросить в администрации или ОВД соответствующее подтверждение. В администрации еще и подтвердят, что, закрывая заведение, владельцы исполняли их рекомендацию.
  3. Как определить конкретных ответчиков? Ознакомиться со списками задержанных в месте нахождения заведения за нарушение общественного порядка в день акции. Эту информацию можно запросить в ОВД. Возможно, что такого в вашем ОВД еще никто не просил. Но все бывает в первый раз. Ссылаться можно на Федеральный закон №3 от 07.02.2011 «О полиции» и п. 2 ст. 24 Конституции РФ. И там, и там написано, что в ОВД обязаны предоставлять информацию каждому обратившемуся, чьи права и свободы затронуты. Право взыскать компенсацию убытков – законное право.
  4. Можно ли подать иск на нескольких ответчиков? Да, можно. В рамках судебного разбирательства вопрос вины каждого отдельно взятого будет урегулирован. Поэтому, если в списке задержанных на улице, где расположено заведение, будет несколько человек – то даже лучше. Массовость нарушения общественного порядка налицо. Помните только, что вам нужны не просто задержанные и отпущенные после беседы, а задержанные на которых был составлен протокол.
  5. Какой ущерб можно предъявлять? Да все разновидности, перечисленные в начале поста. Документально подтвержденные суммы выплат работникам, арендодателям, оплаченные страховые взносы с выплат работникам, потери от порчи, расходы на консервацию и т.п. Можно приложить и расчет упущенной выгоды. Пусть будет – вдруг прокатит?

***

Данный пост следует рассматривать, как мысли вслух. Или как не очень веселую шутку. Но, в каждой шутке есть доля шутки, верно? :)

Друзья, поддержите нас — подпишитесь на наш блог на Клерке :).

И приглашаем на заглянуть наш сайт blogkadrovika.ru — здесь вы найдете полезную информацию о пособиях, зарплате, кадрах, налогах, пенсиях. Пишем для специалистов и всех, кто хочет научиться разбираться в этих вопросах.