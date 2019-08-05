Взгляд на справедливость с другой стороны или кто заплатит за беспорядки?

В связи с «несанкционированными» акциями в субботние дни в центре Москве были закрыты кафе, рестораны, магазины. Десятки работников не вышли на работу по указанию руководства. А руководство выполняло просьбу властей города. Что и кому должны бизнесмены? И можно ли компенсировать потери?

Пропуск работы не по вине работника

По общему правилу, закрепленному в ТК РФ (ч. 3 ст. 72.2 ТК) приостановка работы не по вине работника, по различным причинам, в том числе организационного характера, считается простоем. Принято различать простои по вине работодателя и те, в которых работодатель напрямую не виноват. Хотя на деле – что в лоб, что по лбу – с некоторых пор и простои, в которых работодатель виноват, и простои, в которых не виноваты ни работодатель, ни работник положено оплачивать работодателю.

Для «не виноватых» простоев установлена оплата не менее 2/3 тарифной ставки (ст. 157). Что означает, к примеру, следующее: владелец кафе или магазина, послушавшийся предупреждений администрации города и закрывший свое заведение на время «народных гуляний», должен заплатить всем работникам, не вышедшим в эти смены, 2/3 стоимости смены. Плюс страховые взносы с этой суммы (удержать и перечислить в бюджет НДФЛ, кстати, с «простойных» тоже нужно).

Работодателю можно утешиться тем, что хотя бы не заставляют компенсировать чаевые (если это кафе, например). Чаевые – 100% убытки лично работников закрытых заведений.

Аренда и прочие расходы

Механизм компенсации расходов на аренду заведений (а в центре города она ох, какая существенная часть расходов бизнесменов), в отличие от механизма оплаты простоя работников не регламентирован. Вообще.

То есть, даже не стоит и пытаться договариваться, например, с арендодателем. Договор есть? Есть. Условия оплаты есть? Есть. Так платите! И не жалуйтесь. Что вы там простаиваете или не простаиваете – арендодателя не касается.

Прочие расходы при внеплановом закрытии тоже могут быть. Скажем, в общепите бывает много скоропортящихся полуфабрикатов, заготовок и тому подобного, что уже закуплено, сделано, а за время простоя может прийти в негодность.

Недополученная выручка

Это, наверное, самая неоднозначная потеря. Она, на первый взгляд, явная, а на второй – очень трудно доказуемая, например, в суде. Суды у нас не любят присуждать упущенную выгоду в различных ее проявлениях, т.к. нет утвержденных точных способов оценки размера выгоды.

Почему зашла речь о судах? А потому, что наверняка владельцы попавших «под раздачу» кафе и магазинов уже задумались, как им дальше быть? Если продолжится история «защиты прав» одних за счет прав владельцев предприятий и их работников в «зоне защиты»?

Может ли заплатить администрация?

Первое, что приходит в голову бизнесмену, закрывшему свое заведение по предложению администрации: «Кто просил закрыться? Тот пусть и платит компенсацию!»

Но на деле этот путь самый тернистый. Во-первых, администрация просила не просто так, а для того, чтобы избежать гораздо большего потенциального ущерба, включая ущерб жизни и здоровью обычных горожан, которым захочется посетить ваше заведение в «день Х».

Во-вторых, в письмах содержится именно рекомендация, а не прямой приказ. То есть, на свой страх и риск бизнесмены, в общем, могли открыться.

В третьих, это не администрация устраивала не санкционированные протесты. Она их, наоборот, всячески старалась не допустить.

Могут ли заплатить организаторы акции?

Теоретически – да. Но практически – их еще нужно найти. Если акция была не санкционирована – то никакой официальной информации об организаторах вы быстро не получите. Даже те, кто подавал заявку и получил отказ, все равно не могут считаться реальными организаторами.

В лучшем случае, «авторы» не разрешенных акций могут быть выявлены в ходе полицейского расследования и судебного разбирательства. Тогда, вдогонку, можно им что-то еще попробовать предъявить. Но это очень долго надо ждать. И не факт, что удастся доказать вину организаторов.

Могут ли заплатить участники акции?

Тоже не самый простой вариант. Но, как представляется, самый вероятный. Наиболее четко прорисовывается логическая доказательная цепочка.

Владельцы заведения понесли убытки в результате беспорядков. Беспорядки были? Были. Доказуемо. Как связаны беспорядки с заведением? Они были в месте, где расположено заведение. Как доказать? Есть возможны варианты. Например, запросить в администрации или ОВД соответствующее подтверждение. В администрации еще и подтвердят, что, закрывая заведение, владельцы исполняли их рекомендацию. Как определить конкретных ответчиков? Ознакомиться со списками задержанных в месте нахождения заведения за нарушение общественного порядка в день акции. Эту информацию можно запросить в ОВД. Возможно, что такого в вашем ОВД еще никто не просил. Но все бывает в первый раз. Ссылаться можно на Федеральный закон №3 от 07.02.2011 «О полиции» и п. 2 ст. 24 Конституции РФ. И там, и там написано, что в ОВД обязаны предоставлять информацию каждому обратившемуся, чьи права и свободы затронуты. Право взыскать компенсацию убытков – законное право. Можно ли подать иск на нескольких ответчиков? Да, можно. В рамках судебного разбирательства вопрос вины каждого отдельно взятого будет урегулирован. Поэтому, если в списке задержанных на улице, где расположено заведение, будет несколько человек – то даже лучше. Массовость нарушения общественного порядка налицо. Помните только, что вам нужны не просто задержанные и отпущенные после беседы, а задержанные на которых был составлен протокол. Какой ущерб можно предъявлять? Да все разновидности, перечисленные в начале поста. Документально подтвержденные суммы выплат работникам, арендодателям, оплаченные страховые взносы с выплат работникам, потери от порчи, расходы на консервацию и т.п. Можно приложить и расчет упущенной выгоды. Пусть будет – вдруг прокатит?

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Данный пост следует рассматривать, как мысли вслух. Или как не очень веселую шутку. Но, в каждой шутке есть доля шутки, верно? :)