260 000 рублей каждой семье, у кого есть прабабушка с квартирой!

Обещает НК РФ и разъясняют чиновники Минфина. Как получить выплату из бюджета, имея зажиточную живую прабабушку? Узнайте секретные ходы!

Предыстория вопроса

Недавно чиновники Минфина получили вопрос: прабабушка подарила квартиру правнуку, почему родителей несовершеннолетнего правнука заставляют платить НДФЛ с этого подарка? Ведь подарки от родственников НДФЛ облагаться не должны?

В письме Минфина от 24.09.2019 № 03-04-05/55239 чиновники разъяснили вопрошающим, что определение того, кто является родственником, в разных частях российского законодательства различается.

Да, в ГК РФ, в статье 1145 прабабушки и прадедушки признаются родственниками своих правнуков. Но статья 217 НК РФ, в пункте 18.1 которой предусмотрена льгота по НДФЛ на подарки от родни, приводит такой перечень родни (со ссылкой на Семейный кодекс): «супруги, родители и дети, в том числе усыновители и усыновленные, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры».

Раз в НК РФ прабабушек нет, рассудили чиновники вслед за налоговиками, значит, и льготы по НДФЛ нет. Поэтому, если прабабушка или прадедушка решат сделать ценный подарок правнуку – никакой льготы правнуку не положено. А если правнук несовершеннолетний, то обязанность заплатить НДФЛ с подарка ложится на тех, кто за него отвечает – родителей или усыновителей.

Какие еще выводы напрашиваются?

В НК РФ, в главе, посвященной НДФЛ, тот же состав родственников фигурирует еще в одном месте. В статье 220 НК сказано, что при покупке квартиры у родственников нельзя воспользоваться имущественным вычетом по НДФЛ.

Получается, что если оформить покупку квартиры у прабабушки или прадедушки, то можно получить и квартиру, и право на налоговый вычет.

Напомним, что максимальный размер налогового вычета на квартиру составляет 2 000 000 руб. То есть существующий механизм возврата налога позволяет вернуть из бюджета сумму до 260 000 руб.

Продолжим разъяснения Минфина

В описанной в письме ситуации прабабушке и правнуку следовало поступить так:

Оформить не договор дарения, а договор купли-продажи. Сделать это можно и на несовершеннолетнего правнука. Просто подписали бы договор за него родители. Таким образом, конечная цель была бы достигнута – собственником квартиры стал бы правнук, как и хочет прабабушка. Важно, чтобы цена квартиры, указанная в договоре, была от 2 млн.руб. и выше. Для использования всей, положенной по НК РФ, суммы налогового вычета по НДФЛ. Оформить документы, подтверждающие оплату родителями правнука стоимости квартиры. Надо ли говорить, что родственники (хоть и не признанные НК) – люди свои и сочтутся? И сколько на самом деле передали прабабушке денег никого не касается, если есть, к примеру от нее расписка в получении всей суммы ? И куда обратно передала бабушка деньги, например, переведенные ей на счет и снятые наличкой, тоже никого не должно волновать? Далее родители правнука могут подавать в налоговую на имущественный вычет по приобретенной ребенку квартире. Получение вычета родителями за недвижимость, купленную на детей вполне возможно.

Еще несколько важных моментов

Для заключения договора купли-продажи, для подстраховки, лучше выбрать того из родителей правнука, у кого нет родства с прабабушкой. Например, если прабабушка является одновременно бабушкой отцу ребенка, то покупать ребенку квартиру (подписывать за него договор) лучше матери. Чтобы не «светить» лишний раз родственную связь.

Если брак между родителями официально зарегистрирован – они все равно оба смогут воспользоваться правом на имущественный вычет (независимо от того, кто подпишет договор). Ограничение может быть только одно – если кто-то из них таким вычетом уже пользовался. Имущественный вычет по НДФЛ можно получить только один раз в жизни.

Важно, чтобы у прабабушки (прадедушки) не возникло обязанности уплачивать НДФЛ при продаже квартиры. Впрочем, в случаях с прабабушками и прадедушками, нужный для освобождения от налога срок владения квартирой обычно соблюдается.

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Вот так, вместо оплаты в бюджет НДФЛ от подарка, можно получить обратно из бюджета возврат НДФЛ в размере 260 000 руб. Разумеется, при наличии прабабушки, желающей оделить правнука квартирой. Кстати, способ годится не только для квартиры, но и для любой жилой недвижимости, на которую положен имущественный вычет при покупке.