«Не, я не понял…» или про самый непопулярный российский налог для физлиц

Какой налог самый непопулярный у граждан России? И почему? Приглашаем порассуждать вместе с нами.

Какой налог больше всего «не любят» и почему?

Граждане в РФ платят несколько прямых налогов: НДФЛ, транспортный налог, налог на землю, налог на недвижимое имущество.

С НДФЛ, особенно, если он с зарплатных доходов, а не с продажи ценного имущества, граждане по большей части мирятся. Да и деваться от него особо некуда – НДФЛ чаще всего удерживает и платит в бюджет тот, кто платит гражданину доход. Кроме того, имеются некоторые бонус в виде налоговых вычетов. Платил-платил за год НДФЛ, а потом – раз! И вернул обратно.

С транспортным налогом гражданам тоже все более-менее понятно. Они пользуются авто и ездят по дорогам, которые хотелось бы видеть в рабочем состоянии. Если для этого нужно подкинуть в бюджет денег на ремонт и содержание дорог – окей, подкинем.

Налог на землю тоже при желании можно объяснить. Вроде как пользуемся природными ресурсами, в процессе пользования земля может поменять свои полезные свойства и так далее. Более-менее понятно, за что платим.

Что совершенно непонятно – так это почему гражданин, накопивший честным (а вдруг, еще и непосильным?) трудом энную сумму, уплативший с этой суммы НДФЛ (ну, так предполагается) и купивший наконец-то квартирку или домик, должен со стоимости этой квартирки или домика всю жизнь что-то там отстегивать государству? Причем, с введением кадастровой стоимости для квартирок и домиков, размер «чего-то там» стал достаточно существенным?

Вот и выходит, что самый не любимый россиянами налог – налог на имущество физлиц. Потому, что он непонятный. Почему надо платить? За что платить? Есть только версии. Давайте попробуем в них разобраться.

Версия 1. От специалистов в юриспруденции

По мнению людей, поднаторевших в юридических вопросах и имеющих широкий взгляд на вещи, плата за владение недвижимостью – это плата за государственную защиту права частной собственности.

С первого взгляда все выглядит очень логично, особенно привязка налога к стоимости. Чем больше собственности и чем она дороже – тем больше средств нужно, чтобы ее защищать.

Со второго взгляда возникают вопросы. Разве государство не обязано защищать частную собственность вообще? Про это сказано еще в ст. 35 Конституции РФ. И почему оно как-то выборочно эту собственность защищает? Квартиру защищает, а картины художников-передвижников в этой квартире (может, даже побольше стоимостью) отдельно не защищает?

Снова непонятно получается.

Версия 2. От налоговых специалистов

Люди, посвятившие жизнь налогам и налоговому законодательству, разъясняют, что налог на недвижимость – это аналог налога на землю. Например, рассуждают налоговики, стоит многоквартирный дом, занимает собой место, имеет придомовую территорию. Нужно такое использование собственниками квартир в доме оплатить. Но поделить точно стоимость использования земли нельзя. Поэтому налог берется с владельцев квартир в доме.

Неет! Постойте-ка! – тут же откликаются счастливые владельцы частных домов и домиков. Если все так, как вы говорите – получается, мы заплатим дважды?? За землю на которой стоит дом и «аналог» за землю, на которой стоит дом?!

Им вторят владельцы квартир. Почему нельзя посчитать налог на землю по всему участку под многоэтажкой и просто не разделить его на количество квартир в доме? Это логично и сумма к уплате выйдет меньше?

В общем, непонятки продолжаются.

Версия 3. От бухгалтеров

Если глянуть с государственной высоты и с бухгалтерской точки зрения: суть налога на недвижимость – это компенсация недополучаемого государством НДФЛ.

В 2001 году в России была отменена прогрессивная шкала подоходного налога. Сейчас, кто бы сколько ни зарабатывал – в бюджет попадает только 13% от общего дохода (есть исключения, но речь у нас не о них).

Что это значит для государства? То, что, введя единую ставку НДФЛ 13% оно отказалось от возможности брать побольше у тех, кто побогаче. Но отказалось ли совсем?

Примерно с того же начала нулевых четко прослеживаются попытки ввести что-нибудь такое, что компенсирует единую низкую ставку налога на доходы физлиц. Предлагались и отвергались различные версии «налога на богатых». И вот, наконец, явился налог на недвижимое имущество по кадастровой стоимости.

Принципы взимания тогда становятся вполне понятны. Если кто-то зарабатывает только на повседневные нужды и живет в одной и той же малогабаритной квартире на окраине, перешедшей от родителей – то и доберут с него налога символически (чтоб никому обидно не было).

Если же у кого-то большая квартира в центре города, «летний» коттеджик в 3 этажа за городом и здание бывшего свечного заводика неподалеку… Значит, обладатель всего этого добра много не доплатил в бюджет НДФЛ после установления ставки 13%. Значит, можно взять налогом с имущества.

А чтобы никому не пришла в голову новаторская мысль занизить стоимость того, чем они владеют – государство оценивать имущество будет само. И реестр специальный вести тоже будет само. Чтобы налоговикам осталось только заглянуть в реестр и разослать уведомления о налоге к уплате.