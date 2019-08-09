Митинг против шопинга. Достучаться до BBC или вопрос-то, оказывается, серьезный...

В ВВС всерьез озаботились подсчетом убытков владельцев московских магазинов и ресторанов, расположенных в местах, где предпочитают проводить митинги.

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Похоже, в BBC почитывают на досуге блоги Клерка. Или же вопрос об ущербе, наносимом заведениям в центре Москвы, вышел за рамки блогерского междусобойчика, что был у нас тут в начале недели.

Так или иначе, но солидное международное издание собирается разразиться аж серией статей о том, что бизнес от митингов не страдает. А если и страдает - то не особо сильно.

Первый опус "Митинг против шопинга" опубликован на сайте BBC 8 августа. В нем приводится опрос нескольких не то владельцев, не то управляющих точек в центре Москвы. А также анонсированы ответы на запросы, сделанные корреспондентами новостного агентства в различные административные службы города Москвы и в адрес крупных заведений торговли и общепита.

Ответы надо ждать в ближайшем будущем.

Кстати, МакДак их уже послал с их запросами. (Сказали, что не раскрывают финансовых показателей).

А главный вывод - вовсе не провокация наша публикация! Подняли и постарались разъяснить действительно серьезный вопрос.