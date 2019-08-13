Что за зверь «бухгалтер-волонтер»?

В последнее время на «работных» сайтах стали попадаться загадочные объявления. Различные некоммерческие организации ищут «бухгалтера для сдачи отчетности», а в разделе про зарплату пишут «на волонтерской основе, безвозмездно». Оставим за кадром вопрос, как долго будут искать бесплатного бухгалтера «на отчетность НКО» те, кто размещают эти объявления. Заинтересовал другой аспект — а бухгалтер вообще может быть волонтером? И так ли уж они «бесплатны» эти волонтеры?

Что там у нас в законах?

Отдельного закона «О волонтерстве», несмотря на публикации о том, что он принят в 2018 году, на самом деле нет. Есть вставки в существовавший ранее закон «О благотворительности» от 11.08.1995 № 135-ФЗ. Вставки, касающиеся волонтеров (добровольцев) утверждены законом «О внесении изменений в законодательные акты» от 05.02.2018 № 15-ФЗ.

Они в основном описывают, что такое добровольчество или волонтерство. Также достаточно подробно прописаны права и обязанности желающих безвозмездно потрудиться на общее благое дело.

При этом, чтобы работа могла считаться волонтерской, она должна прямо соотноситься с тем, что было перечислено и осталось в ст. 2 закона «О благотворительности». Но если работа не очень похожа на то, что в законе определили как благотворительную деятельность, то и волонтерской она быть, по всей видимости, не может.

Может ли быть волонтером бухгалтер?

Если исходить из того, что перечислено в законе, — нет. Из массы пунктов упомянутой выше статьи 2 закона о благотворительности ни один к бухгалтерской деятельности не подходит. Особенно к «главнобухгалтерской» деятельности.

Не очень понятно, как подготовка и сдача отчетности НКО соотносится, например, с «укреплением мира, дружбы и согласия между народами» или с «охраной окружающей среды и защитой животных».

Есть только один пункт, который заставил усомниться, — «содействие добровольческой (волонтерской) деятельности». Однако то, что понимают под этим законодатели, быстро развеяло сомнения. Под «содействием» следует понимать популяризацию этой самой деятельности (читай «создание ей бесплатной рекламы»). Но никак не ведение учета и сдачу отчетности.

Выходит, что бухгалтер волонтером быть не может. Работать бухгалтером без зарплаты закон не дозволяет.

Что вообще положено волонтерам?

Исходя из закона, деятельность волонтеров не совсем «без ничего». На самом деле тот, кто привлекает неоплачиваемых добровольцев не должен им только зарплату.

Все остальное, что связано с поддержанием работоспособности добровольца (питание, отдых), с доставкой его к месту добровольческой деятельности, с обеспечением необходимыми предметами для выполнения работ — должен предоставить тот, кто добровольца призвал.

Если с добровольцем в процессе волонтерства что-то случится — ему может быть положена компенсация.

Вообще, детальная проработка вопроса, что и когда положено (и не положено) добровольцу, когда и какими налогами и взносами облагаются производимые на него расходы, оказались настолько обширными и интересными, что следующий пост будет о них. Ждите! Подписывайтесь!