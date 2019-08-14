Танки грязи не боятся, но Госдумы – придется…

Госдума проталкивает очередной совсем не народный проект. Под раздачу рискуют попасть владельцы автомобилей, произведенных более 10 лет назад. Использование старых авто хотят официально запретить. Предложение думцев уже направлено в Минтранс и Минпромторг.

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В чем суть нововведений Госдумы?

Комитет Госдумы по промышленности разработал черновик законопроекта «о законодательном запрете использования автомототранспортных средств, достигших предельных сроков эксплуатации» . Свои предложения по изъятию из использования авто старше 10-15 лет чиновники уже направили на рассмотрение в Минтранс и Минпромторг.

По мнению законотворцев, данная мера должна способствовать повсеместному распространению новых, «экологически более чистых» моделей авто.

Для выполнения планируемых требований предусматривается целый комплекс мер от стимулирования владельцев старого транспорта к покупке нового до внесения поправок в законодательство о транспортном налоге (предлагается за старые авто взимать намного больше, чем за новые).

Что ответили Минтранс и Минпромторг?

В Минтрансе сообщили СМИ, что предложения из Госдумы получены и рассматриваются.

А вот Минпромторг сразу же дал понять, что считает подобный закон недопустимым. Как сообщили РБК в Минпромторге, считать авто годным или непригодным к дальнейшей эксплуатации, опираясь только на дату выпуска, нельзя. Соответственно, и запрещать использование только на основании возраста автомобиля нельзя.

Многое зависит от пробега автомобиля, от качества его обслуживания и даже от условий «хранения». В особенности это касается частных авто.

Что думают автовладельцы?

В «Движении автомобилистов России» по поводу новации от Госдумы высказываются еще жестче. Попытка протолкнуть подобный законопроект – вовсе не радение об экологии и автовладельцах, а лоббирование интересов автопроизводителей. В первую очередь отечественных.

Многие из тех, кто ездит на «возрастных» автомобилях, просто не могут позволить себе новое импортное авто, а брать российский новодел не хотят. Поскольку соотношение цена-качество в российском автопроме практически не соблюдается.

Взгляд автовладельцев подтверждают и сами автопроизводители. Они как раз обеими руками «за» предложения думцев.

Что еще планирует Дума с учетом поступающих мнений?

Отказ Минпромторга и реакция автовладельцев уже побудила авторов законопроекта задуматься о внесении изменений. Так, пока известно, что предполагается «добавить позитива» - ввести экономические стимулы для автовладельцев избавляться от подержанных машин. В частности, вспомнили о госпрограммах утилизации старых авто с предоставлением скидок на покупку новых.

Также думцы подумывают о том, чтобы запретить именно коммерческое использование старых автомобилей. Если владелец ездит только сам – пусть ездит. А вот если решит перевезти что-то, например, для работодателя или наладится таксовать – тут-то его и настигнет новый закон!

Ну и компаниям, которые имеют в собственности автотранспорт (кстати, все равно какой- легковой, грузовой, специализированный) легче не будет. Им в любом случае придется решать вопрос с автопарком. И даже разово нанять не новое авто у физлица они, похоже, не смогут, не нарушив закон об использовании.

Кстати, санкции за нарушение нового закона (если он все-таки будет введен) пока не продуманы. Будет ли это штраф или речь пойдет о принудительном изъятии старого авто, на котором поймают «нарушителя» - пока неизвестно.

Что можно сделать простому автовладельцу?

Можно отслеживать появление законопроекта на сайте https://regulation.gov.ru/ . Если инициатива, несмотря на протесты Минторга и автовладельцев, все-таки дойдет до размещения на сайте – то будет обязательная фаза «народного обсуждения».

Проект можно будет заминусовать и написать свой отзыв. Уже известны случаи, когда это срабатывало – проекты не проходили на дальнейшие этапы и возвращались на доработку инициаторам. А иногда и вовсе снимались.