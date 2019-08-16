Требуются снайперы без опыта работы или «ХэХэ.Ру» не перестает интриговать

Сайт hh становится все интереснее и интереснее. Теперь на его просторах появилось интригующее объявление «Требуется полицейский (снайпер) в ОМОН в г.Москве». Основная задача – обеспечение безопасности на политических и культурно-массовых мероприятиях. Почему это фейк и почему очень нехороший знак?

Само объявление

Следует отметить, что наиболее шустрые представители СМИ уже позвонили по указанному в контактах телефону "отдела кадров" и в ОМОН. Указанный в качестве кадровика человек с ними разговаривать не стал. В Росгвардии сильно удивились и сказали, что не давали подобных объявлений.

Когда в СМИ появились сообщения о загадочном наборе снайперов – объявление с hh исчезло так же внезапно, как и появилось.

Кому верить? Хэдхантерам, которые утверждают, что объявление размещено через подтвержденный аккаунт ОМОН или руководству ОМОН, которое открестилось от объявления?

Это – фейк

Оставим в стороне рассуждения о том, что такое полицейский, который следит за порядком на мероприятии и что такое снайпер. Тут нам не переплюнуть кинематограф, который лучше всего показывает, что это должности, мягко говоря, немного разные.

Посмотрим на само объявление глазами кадровика:

Зарплата. «Вилка» похожа на правду, но для бойца ОМОНа «на земле» (который со щитом и в шлеме маячит непосредственно в месте проведения «мероприятия»). Указание «до вычета НДФЛ» явно добавлено «для солидности». Кадровик бюджетной структуры так вряд ли напишет. Во-первых, и без того понятно, что раз госслужба, то все «в белую», со взносами и налогами. Во-вторых – бюджетники привыкли мыслить категориями ставок, тарифов, объемов финансирования и тому подобного, которые, разумеется, всегда «брутто» (никто не морочится вычитать НДФЛ). Ну, хорошо хоть, что не «снайперов- волонтеров» ищут… Опыт работы: не требуется. А вот не может быть допущен к работе, связанной с повышенной опасностью (и для работника, и для окружающих), человек без опыта и без квалификации. Квалификацию, кстати, нужно будет заранее подтвердить или полноценно отучиться – таковы и правила техники безопасности, и правила набора во все органы охраны правопорядка. Обязанности. Тут вообще темный лес. Все-таки пришлось найти пару должностных инструкций – для снайпера ФСИН и ВДВ. И чутье кадровика не подвело. Основная обязанность снайпера, как ни крути: «уничтожение целей». Как это согласуется с «охраной порядка»? Когда у нас «охрана порядка» требует «уничтожения заданных целей»? Тогда, когда об этом не сообщают во всеуслышанье на популярных интернет-ресурсах. Требования. Еще косяк, приписанный «для солидности»: годных к строевой службе. В «нормальном» объявлении от госструктур было бы написано просто: «отслужившие в вооруженных силах». Потому что обязательным условием при приеме на службу в госорганы является наличие военного билета, из которого видно – годен или не годен и к чему именно. Плюс обязательный медосмотр. Ответственность и дисциплинированность – улыбнуло. А как насчет умения стрелять и нужных для этого качеств и знаний? Кстати, в инструкциях написано, что любой снайпер, вне зависимости от общего стажа, обязан периодически проходить курс стрельбы. То есть нужен не просто опыт, а опыт постоянно обновляемый (см. пункт об отсутствии опыта). Условия тоже содержат много мелких ляпсусов. Например: «1 год работы – 1,5 года в стаж». Ну… Примерно так. Только в Постановлении Правительства РФ и приказе МВД к нему (оба с секретными данными, поэтому реквизитов не приводим) написано « 1 месяц за 1,5».

Вывод: объявление писал явно не штатный кадровик военной госструктуры. Автор "вакансии" пытался сделать хороший "закос" под такого кадровика, в меру своего понимания и знания предмета.

Зачем нужен такой фейк?

Такие "вакансии" наводят на нехорошие мысли. Обычно фейки нужны, чтобы создать определенное мнение или настрой в обществе. В данном случае мнение получается примерно такое: «в участников «политических мероприятий» будут стрелять снайперы, которых ОМОН набрал по объявлениям».

Объявления на hh уже нет. Но СМИ старательно распространяют скрин и обсуждают информацию.

Отсюда вывод второй, настораживающий: возможно, что следует ждать "снайперской" стрельбы на поражение на «политически культурных мероприятиях», которых нынче много и еще больше планируется.

Будьте внимательны и осторожны! Берегите себя и своих близких!