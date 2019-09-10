Нанимаешь работников – готовь онлайн-кассу?

Чиновники Минфина выпустили одно за другим два письма, касающиеся начисления НДС на операции с работниками: облагать НДС нужно выдачу сотрудникам трудовых книжек и вручение подарков. Не приведет ли это к тому, что выдачу книжек и подарки придется пробивать по онлайн-кассе?

Платите НДС с трудовых книжек и вкладышей к ним

В письме от 28.08.2019 № 03-07-11/66111 Минфин сообщает налогоплательщикам, что выдача трудовых книжек и вкладышей к ним – это по сути реализация товара (книжки или вкладыша) работнику. Поэтому такую выдачу нужно облагать НДС.

Умозаключения чиновников базируются на том, что книжка (или вкладыш), которые обязан оформить работодатель и передать работнику, сначала являются собственностью работодателя, а затем переходят в собственность работника. И за такой переход собственности работодатель берет с работника деньги (п. 47 Правил ведения и хранения трудовых книжек, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2003 г. N 225 «О трудовых книжках»).

Таким образом, рассудили чиновники, передача трудовых книжек (вкладышей) – это реализация согласно ст. 39 НК РФ и ст. 146 НК РФ.

Платите НДС с подарков работникам

В письме от 15.08.2019 № 03-07-11/61750 Минфин призывает считать реализацией вручение работникам подарков. На том же примерно основании – сначала подарок оказывается в собственности работодателя, а потом в собственности работника.

В обоснование чиновники ссылаются все на ту же ст. 146 НК РФ. (конкретно на пп. 1 п. 1 ст. 146 НК), откуда следует, что передача от одного собственника другому товара без оплаты тоже считается реализацией. Поэтому выдачу работнику подарка от работодателя следует облагать НДС как реализацию.

Так реализация или не реализация?

Отметим, что в обоих рассмотренных письмах Минфин настаивает на том, что операции с работниками нужно считать реализацией.

Это особенно интересно, если посмотреть на разъяснения Минфина по онлайн-кассам по тем же самым операциям.

В письмах Минфина от 12.12.2018 № 03-01-15/90372 и от 25.01.2019 № 03-01-15/4355 те же чиновники обстоятельно разъясняют, что применять онлайн-кассу при выдаче работнику трудовой книжки или вкладыша к ней не нужно, потому что оплату от работника следует рассматривать как компенсацию действий, которую обязан выполнить работодатель по закону. То есть выдача книжки реализацией не является, поэтому и не возникает обязанности пробивать чек.

В письме Минфина от 31.08.2018 № 03-01-15/62431 сформулирована похожая точка зрения на подарки работникам. Чиновники советуют оформить на подарок работнику договор дарения и тогда, по их мнению, его не надо будет рассматривать как реализацию и можно не применять ККТ по 54-ФЗ.

То есть, наблюдаем в Минфине некую неопределенность во мнениях. Единственное, что смущает – это даты писем. Разъяснения, в которых ситуативно следует считать выдачу трудовых книжек реализацией, совсем свежие. Что это может значить?

Всем работодателям придется заводить онлайн-кассу?

Похоже, что данного варианта следует опасаться: Минфин постарается ликвидировать свою явную переобувку в полете насчет того, что считать реализацией в рассмотренных случаях. И выпустит новые письма, касающиеся применения онлайн-касс работодателями при операциях с работниками.

Вряд ли чиновники скажут, что ту же выдачу трудовых книжек все-таки не следует считать реализацией. Скорее, нас ждут разъяснения, что и для целей применения ККТ выдачу надо считать реализацией, как и для НДС.

Не добавляет оптимизма и тот факт, что, по информации в СМИ, налоговики с августовскими разъяснениями Минфина полностью согласны. И готовы их активно применять на практике с налогоплательщиками. А большинство налогоплательщиков обязаны применять онлайн-кассы…

Как бы не пришлось учить кадровиков выбивать чеки на онлайн-кассе.