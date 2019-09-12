Кому заполнять новую форму СЗВ-ТД – тыжбухгалтеру или кадровику?

Переход на электронные трудовые книжки добавит работодателям обязанность готовить новый ежемесячный отчет в ПФР. Форму СЗВ-ТД сдать впервые надо будет уже в феврале 2020. В связи с этим возникает вопрос – кто у работодателя должен готовить и сдавать СЗВ-ТД? Бухгалтерия или кадровая служба?

Что включается в СЗВ-ТД?

Для этого посмотрим на новый бланк

Подробнее о новой форме можно узнать здесь.

Как видим – информация в нем больше «подойдет» отделу кадров. Но на деле кадровики бывают вовсе не рады нагрузке с отчетами. Так что, видимо, вопрос следует переформулировать: не «кто будет делать СЗВ-ТД?», а «кто не будет делать СЗВ-ТД?».

Кто первый спихнет с себя «почетную» обязанность – тот и не будет.

Рассмотрим, какие аргументы можно привести каждому подразделению в таком споре.

Почему СЗВ-ТД должны сдавать бухгалтеры?

Потому что «Они ж бухгалтеры». Расшифровать этот краткий тезис можно примерно так:

- у бухгалтерии есть опыт подготовки и сдачи отчетов в различные структуры (ФНС, ПФР и т.п.), поэтому они будут делать все правильно и в срок;

- у бухгалтеров есть специальные программы, позволяющие им «легко и просто» формировать отчет нажатием кнопки, а вторым нажатием – отправлять отчет электронно прямехонько в ПФР;

- у бухгалтеров больше шансов обнаружить ошибку, вовремя с ней разобраться и сдать правильный отчет (почему – см. первый пункт аргументов).

- у отдела кадров нет ни времени, ни желания возиться с ежемесячной отчетностью в ПФР (Внимание! Данный аргумент только для продвинутых кадровиков, имеющих особо доверительные отношения с руководством!)

Почему СЗВ-ТД должны сдавать кадровики?

Потому что данные, которые надо вносить в новую форму – это данные, которые находятся в ведении именно кадровой службы. По сути – раньше была обязанность вести бумажные трудовые книжки сотрудников, а теперь будет обязанность помогать ПФР вести электронные трудовые книжки.

Кроме того, электронные книжки без бумажного аналога должны заводиться только для тех, кто впервые поступит на работу после 01.01.2020. Все остальные (а их пока будет большинство) вправе попросить вести и бумажный, и электронный вариант книжек. И, скорее всего, попросят. Бумажные трудовые покинут нас еще не скоро.

Если будут расхождения в данных электронной и бумажной книжки, если понадобится копия бумажной книжки, если понадобится выписка из нее – куда идти работнику? В кадры, конечно, не в бухгалтерию. Бухгалтерия к ведению трудовых книжек имеет достаточно опосредованное отношение. Поэтому и заполнять СЗВ-ТД не обязана.

Что еще можно переложить на кадровую службу?

Если у бухгалтерии получится успешно воспользоваться нашими аргументами – советуем попробовать пойти дальше.

Например, если сейчас СЗВ-М лежит на плечах бухгалтеров – вполне можно перевести его на кадровиков. По аналогичным основаниям – отчет содержит не столько бухгалтерскую, сколько кадровую информацию. И, раз уж кадровики будут сдавать ежемесячно СЗВ-ТД – пусть и СЗВ-М так же сдают.

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