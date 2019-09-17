С заявлениями на отпуск по е-мэйлу придется подождать

На днях во многих российских СМИ появились заметки о том, что с 01.10.2019 изменятся правила подачи заявления на отпуск. А именно, в случае отпуска не по графику (при котором отдельное заявление не требуется) запрос можно будет направить работодателю по электронной почте. Почему любителям внеплановых отпусков рано радоваться?

Откуда вообще информация?

Источником сведений является вот этот законопроект https://sozd.duma.gov.ru/bill/736455-7. Как видно из паспорта проекта – в настоящее время он еще не прошел всех обязательных стадий утверждения и только подлежит рассмотрению Госдумой.

Почему СМИ решили, что проект уже заработает с 1 октября этого года – лучше спросить у самих СМИ.

Депутаты Госдумы, комментируя вопросы журналистов, уже указывают на тот факт, что законопроект не прошел ни одного обязательного чтения. Поэтому преждевременно говорить как о вступлении его в силу с 01.10.2019, так и о том, что он вообще будет принят в том виде, в каком поступил в Госдуму.

Какие изменения предполагает проект?

Разработчик проекта ставили целью описать и закрепить порядок обмена сообщениями между работником и работодателем. Не только заявлениями на отпуск, но и другими в рамках трудовых отношений.

В том числе законопроектом предложено внести в ТК РФ изменения, уравнивающие статус электронных документов (например, писем электронной почты) с их аналогами на материальных носителях.

Для применения электронных документов между работником и работодателем нужно соблюсти 2 обязательных условия:

в трудовом (или коллективном) договоре и/или в локальной нормативке работодателя должна быть прописана возможность обмена информацией в электронном виде;

полученная электронная информация может быть выведена на материальный носитель (например, письмо может быть распечатано из электронной почты).

Какие вопросы вызывает проект?

В первую очередь бухгалтерию и кадровиков смущает как раз возможность работников слать работодателю по е-мэйл заявления на внеплановый отпуск.

Как минимум, если отпуск оплачиваемый, то работодатель обязан его оплатить не позже, чем за 3 дня до начала отпуска. Если этого не сделать – будет нарушено трудовое законодательство РФ. Но если работник, допустим, сегодня вечером решит завтра уйти в отпуск и направит по электронке соответствующее заявление? Работодатель автоматически становится нарушителем ТК РФ. Потому что не принять заявление он, практически, не может. (Отметим, что порядок выплаты отпускных тоже пересматривается в 2019 году, но в силу новый порядок тоже пока не вступил)

Важно! Законопроект содержит норму: «Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило стороне трудового договора, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или сторона трудового договора не ознакомилась с ним».

То есть, работник действительно может послать по е-мэйлу заявление на рабочий ящик работодателя и, как только оно туда попадет, работодатель уже ничего сделать не сможет. Даже не сможет прикинуться, что не прочитал.

Помимо проблем с оплатой, второй важный аспект – как работодателю контролировать в таких условиях рабочий процесс? Если, например, у него разом решат уйти в отпуск не по графику все работники с одного участка? На эти вопросы у законотворцев ответа пока нет.

В чем плюсы законопроекта?

Как можно судить из содержания статьи 2 – авторы проекта в первую очередь стремились урегулировать взаимоотношения работодателя с дистанционными работниками.

Для работающих на удаленке закрепление за электронными документами такого же полноформатного статуса, как за бумажными – безусловный плюс. По той причине, что основной обмен информацией при дистанционной работе происходит обычно электронно и закрепленный в ТК РФ статус электронных документов будет являться обеспечением прав удаленных работников.

Примут ли и когда?

Если законодатели учтут при рассмотрении проекта спорные моменты, о которых мы рассказали выше – законопроект, скорее всего примут. Сделать его рабочим довольно просто – достаточно внести в ТК оговорки, разграничивающие область применения для удаленщиков, кому такие поправки в ТК РФ действительно нужны и область применения для остальных «обыкновенных» работников.

Рассмотрение проекта Госдумой (с возможными поправками) и его дальнейшее утверждение займут не менее 2 месяцев. Так что, скорее всего, в действие он вступит не ранее 01.01.2020.