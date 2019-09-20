Лучший лифтер – это акушер? Или не о борьбе с курением надо бы подумать Минздраву

Весьма своеобразно начали применять нормы ТК РФ в российских больницах. Увольняемым по сокращению опытным врачам предлагают должности лифтеров и уборщиков. А Минздрав? Занят чем-то другим, более интересным, чем обеспечение российского здравоохранения опытными медицинскими специалистами.

О чем пойдет речь?

Вот такой документ появился в интернете:

Администрация больницы в крупном российском городе решила провести сокращение штатов. Общественность справедливо негодует, в защиту врача созданы петиции. Минздрав и чиновники города хранят невозмутимый нейтралитет. А мы, в рамках наших компетенций, поговорим - так вообще можно?

Можно ли так увольнять?

Формально все положения ТК вроде бы соблюдены. Об увольнении по сокращению предупредили за 2 месяца, положенные выплаты пообещали, вакантные должности в том же месте предложили. Что это за должности – другой вопрос.

Можно ли предлагать врачу с 19-летним стажем (про стаж есть информация в одной из петиций) должность лифтера? В ТК РФ вопрос раскрыт так:

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с частью 3 статьи 81 Кодекса;

Часть 3 статьи 81 гласит: «увольнение допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором».

Слова про квалификацию и «все» выделены не зря. Разъясним, почему.

Почему нельзя предлагать должность лифтера врачу?

При предложении вакантных должностей увольняемым по сокращению работодатель обязан, при определении квалификации, соблюдать требования к квалификации по профстандартам ( утв. приказом Минтруда России от 12.04.2013 № 148н).

Например, лифтер – это 3-й уровень квалификации: «требует способности выполнять типовые задачи. Достигнуть требуемой квалификации можно, получив начальное профессиональное образование, а также пройдя переподготовку». Профобразование, как вы понимаете, должно быть техническим, с освоением техники безопасности, поскольку лифты – это источники повышенной опасности. То есть, предлагать вакансию лифтера человеку с медицинским образованием нельзя.

Налицо нарушение руководителем больницы, подписавшим приказ, требований ч. 3 ст. 81 ТК РФ.

Какие вакансии и сколько раз надо предлагать при сокращении?

Про то, какие вакансии надо предлагать, в ТК сказано четко – ВСЕ.

Что это означает в бюджетном учреждении (которым является больница)? Бюджетники могут иметь разные источники финансирования своей деятельности (например, оказывать коммерческие услуги), но основной источник все же бюджет. Чтобы получать бюджетные средства в следующем году, бюджетному учреждению нужно формировать заявку на них в текущем. Для успешного утверждения финансирования надо чтобы:

Указанные в заявке суммы были обоснованными. Это значит, что для получения средств на зарплату надо представить с заявкой штатное расписание с должностями и ставками;

Сумма, которую заявили и утвердили в прошлом году на текущий должна быть выбрана полностью в текущем году. Если за текущий год образуется «экономия» - бюджет на следующий урежут на «сэкономленное» неиспользованное финансирование. Это значит, что, если должность зам.главврача из штатного расписания убрали – там тут же должно было появиться что-то еще, чтобы не урезали деньги. Другая врачебная должность (или должности) с установленными ставками и тарифами и подразумевающие медицинскую квалификацию.

Все эти новые должности должны были быть предложены увольняемому по сокращению.

И даже не один раз. Поскольку порядок предложения свободных должностей при сокращении четко не прописан, то юристы и судьи склонны считать, что предлагать вакансии нужно в течение всего срока от вручения уведомления о сокращении до дня увольнения.

Фиксируем еще один факт нарушения трудового законодательства со стороны руководства больницы.

Если на другие должности быстренько поставили кого-то еще?

Задачка чуть посложнее, но тоже решаемая. При наличии нескольких претендентов на одну вакансию, в том числе при сокращении, есть регламентированные правила расставления приоритетов.

Предпочтение должно быть отдано работнику с более высокой квалификацией и результатами труда (ст. 179 ТК РФ). Если же больница изловчится найти «подходящих» работников на новые вакансии по уровню квалификации – остаются еще социальные аспекты.

При равной квалификации и производительности труда взять на другую должность, например, следует «семейных, которые содержат двух и более нетрудоспособных членов семьи, находящихся на их полном содержании» (например, у сотрудника двое несовершеннолетних детей); работников, в семье которых нет других людей с самостоятельным заработком.

«Пободаться» врачу с больницей можно и по этому направлению.

Как поступить работнику в подобной ситуации?

Если увольнение еще не произошло – поговорить с работодателем. Затребовать копию нового штатного расписания, сославшись на обязанности работодателя по ТК РФ. Посмотреть какие вакансии там имеются. Возможно, если работник сочтет, что ему подходит определенная должность и подготовит аргументированную позицию – можно будет прийти к консенсусу с работодателем.

Если этот ход не удался – нужно идти в суд и оспаривать увольнение, опираясь на то, что оно было проведено с нарушениями трудового законодательства. Напомним, что на защиту своих прав в суде у работника есть 3 месяца с даты, когда он обнаружил, что его права нарушены. То есть, в рассматриваемом случае в суд можно идти уже с самой бумажкой, извещающей об увольнении (там предложена должность, не соответствующая квалификации). Также можно отправляться в суд и с копией штатного расписания, в котором есть свободные должности, кроме предложенных. Письменный отказ работодателя дать ознакомиться со штатным расписанием тоже подойдет.

В качестве «вишенки на торт» можно использовать информацию о том, что на новые должности в периоде сокращения были приняты работники с более низкой квалификацией и меньшим опытом работы, вместо того, чтобы эти должности сначала были предложены увольняемому.

В общем, в подобных ситуациях спасение увольняемых – дело рук самих увольняемых.