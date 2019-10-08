На дурака не нужен нож, покажем виртуальный грош. Навеяно постом про мошенничество с «пособиями»

Аферы с различными пособиями рассчитаны на так называемые социально слабо защищенные группы людей – в предпенсионном и пенсионном возрасте, с невысокими доходами и тому подобное. «Крючок», на который цепляют эту категорию – доверие таких людей к государству и частое убеждение, что государство им должно. Вот и шлют они радостно свои данные для получения «пособия». А как воруют у других групп? Побогаче, поувереннее в себе? Их на что и как «цепляют»?

«Деньги должны работать!»

«Деньги к деньгам», «у умных людей деньги всегда приносят еще деньги» - вот та удочка, на которую ловят категорию граждан, которую можно назвать «средний класс». Если у такого «Буратино» завелись лишние «5 сольдо», то, разумеется, покоя мошенникам они не дают. Вот и советуют они вырастить денежное дерево на поле чудес инвестировать деньги в «безубыточные» и «сверхприбыльные» проекты.

Упор делается на то, что раз вы такой умный, что получили свои 5 монет, то уж быстро превратить их в целое дерево монет у вас получится легко и просто. Ничто не мешает вам стать новым Соросом, Линчем или, на худой конец, Баффетом.

А если вы все еще сомневаетесь – то вас научат! Вы же не откажетесь сделать небольшую инвестицию в свое сверхобеспеченное будущее, оплатив семинар и несколько тренингов?

Что такое «кухня»?

«Кухней» именуется одна из самых распространенных схем работы с новоявленными «инвесторами». Суть ее в том, что для участников «инвестиций» и «торгов» имитируются условия реально существующего рынка.

Классический пример – Forex. «Буратино», заинтересовавшийся торговлей на «мировом валютном рынке», сначала посещает бесплатные семинары, где его интерес подогревается специально обученными «экспертами». Затем следует предложение обучиться уже за плату и после открыть счет. Чтобы богатеть день ото дня, торгуя валютой.

На самом деле ни на какой реальный валютный рынок Буратино не попадает. Ему открывается аккаунт в компьютерной программе дилера. Программа опирается на реальные данные о стоимости валют и имитирует торговые сделки. По сути, Буратино играет с дилером как с букмекером, делая ставку на событие валютного рынка. Судите сами, насколько высока вероятность того, что Буратино в такой игре крупно выиграет.

При этом всякого рода «форексы» явным мошенничеством не считаются. Явным в смысле наказуемым. Главное тут – человек отдает деньги добровольно, ставки делает тоже добровольно, ну а что проиграл… Так ведь и на реальном рынке тоже бы проиграл. Не судьба, значит…

Инвестиционные фонды

Для тех, кто все-таки не уверен в своих способностях «делать деньги» самостоятельно, придуманы другие заманухи. Им предлагается инвестировать деньги в рост, в гарантированно доходный фонд, в котором деньгами будут управлять специально обученные опытные люди.

Подобный вариант есть и у Форекса. Но чаще встречаются различные фонды – хедж-фонды, инвестиционные компании и т.п.

Суть у всех этих «фондов» одна – получив от «инвестора» деньги, перед ним какое-то время рисуют радужную картину роста его доходов. Например, он видит постоянный прирост «инвестированных» средств в личном кабинете на сайте «фонда».

Все изменится в тот момент, когда «разбогатевший» инвестор попытается вывести из «фонда» свои деньги. Потому что никаких денег фонд отдавать не станет. Для начала потянут время: проведут «проверку службой безопасности»; проведут проверку «источника вложенных средств» (для этого придется слать им реальные справки о доходах, документы на продажу чего-то ценного и прочее в том же роде); попросят подождать месяц-другой, т.к. «фонд» в настоящий момент переоформляет «международную лицензию» и ему нужны средства инвесторов на счетах… Вариантов много, смысл у всех один – подождите снимать деньги. Мы их, конечно же, вернем, но не прямо сейчас.

Надо ли говорить, что затем, исчерпав все возможные варианты протяжек времени, «инвестора» элементарно кинут? Например, «фонд» свернет деятельность под тем наименованием, под которым известен обманутым «инвесторам» и благополучно начнет окучивать новых под новым «чистым» именем?

Нюансы «инвестиционных» схем

Чтобы понявшие что к чему «инвесторы» не ринулись возвращать деньги через российский суд, «фонды» действительно являются международными. А именно, зарегистрированы они где-нибудь на Сейшельских или Виргинских островах. То есть в таком оффшоре, который «своих не выдает» по определению.

В России у такого «фонда» только «консультанты» . С них, если что, взятки гладки – они вроде как наемные сотрудники, люди подневольные, к себе в карман ничего не положили. Достать «бенефициаров» «фонда» в оффшоре ну, очень сложно.

Секрет успеха «фондов» в продуманном пиаре. Широко используются два пути. Первый – выкуп времени на приличных информационных ресурсах: радио и даже, иногда, ТВ. Время это оплачивается как рекламное. Однако, человеку со стороны это не известно. Он включает радио или телевизор, известный ему канал, слышит там, как некий «эксперт-аналитик» расхваливает некий «фонд» и начинает этим фондом интересоваться. То, что он находит в СМИ и интернете в первом приближении цепляет его еще крепче.

Второй метод – использование в рекламе «фонда» известных лиц и брендов. Например, под призывом «Начните зарабатывать здесь и сейчас» размещается цитата, скажем, от имени «редактора еженедельника «Коммерсант». То, что «Коммерсант» не еженедельник - сообразят немногие. Что редактор издания обычно не цитирует сам себя в других ресурсах – тоже. Большинство проникнется доверием к «фонду», поскольку кто же не слышал про уважаемый «Коммерсант»?.

Ну и стоит упомянуть «игру на добивание». О ней не так давно предупреждали банкиры через Forbes и Коммерсант (настоящий). Методика игры заключается в вытягивании у уже «выпотрошенного» горе-инвестора еще немножко деньжат. С инвестором связывается «известный финансовый консультант» или «консалтинговая фирма» (используются реальные имена или названия фирм). «Инвестору» предлагается помощь в том, чтобы все-таки получить средства от «фонда». Для этого надо всего лишь открыть электронный кошелек, на который перевести «небольшую сумму» (50-100 тыс. руб.) с последующими гарантиями «безопасности процедур и финансов клиента» от «брокера, работающего по законодательству РФ и по лицензии ЦБ РФ».

После открытия такого кошелька и перечисления на него средств, «клиент» с гарантией не видит ни денег, отправленных на кошелек, ни денег от фонда.

Что же делать?

Как не попасться на удочку мошенников? Совет первый банальный, но рабочий: всегда помните, что бесплатный сыр бывает только в строго отведенных для этого местах. А именно – в мышеловках.

Совет второй – анализируйте! Ищите подвох. В этой жизни не бывает 100% идеала. И к схемам отъема ваших денег это тоже относится. Если вы поищите и подумаете, вы обязательно что-нибудь смущающее найдете.

Написано в «договоре инвестирования», что судиться с «инвестиционным фондом» надо где-то на Сейшелах? Ну его на фиг, этот фонд, со всеми его остальными «гарантиями»!

«Эксперт-аналитик» предлагает установить программы дистанционного доступа на ваш компьютер и телефон для «обеспечения оперативного управления вашими инвестиционными средствами»? Шлите лесом этого «аналитика». Настоящие аналитики так никогда не делают, а вот мошенники – на каждом шагу.

Вам демонстрируют отчеты «фонда» с доходностью 20% годовых и выше? А вместо детального рассказа о способах, какими они этого дохода добились, детально рассказывают, почему вы дурак, если вот прямо сейчас не вложите в них свои деньги? То есть не оперируют проверяемыми фактами, а апеллируют к вашим эмоциям и самолюбию? 99%, что это развод (1% оставим на совсем недалекого консультанта). Уходите, не оглядываясь. Помня, что на реальном рынке и 10% годовых – уже странновато (и страшновато).

Под красивыми крупными буквами на «инвестиционном» сайте есть бледный мелкий шрифт? Читайте его в первую очередь! Именно там (во избежание проблем с российскими судами) написано, почему могут не сбыться все радужные мечты, которые так ярко описаны выше.

И так далее…

Удачи вам в зарабатывании и сохранении денег!