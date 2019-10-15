Кредит недоверия

С трудом выплачиваете ипотеку? Недавно пытались взять кредит, обращались в несколько мест, но везде получили отказ? Будьте готовы к тому, что вам откажут в приеме на новую работу или в долгожданном повышении. Почему? И насколько это законно?

Зачем работодателям проверять кредитную историю работников?

Такая «мода» возникла недавно. Несколько независимых «экспертов» (видимо, HR-ов в прошлом) опубликовали несколько «исследований» на тему: как работают люди с кредитной нагрузкой и без таковой?

И вышло у этих «исследователей», что люди, которые платят кредиты, работают плохо. И чем больше долговая нагрузка – тем хуже работник. Все мысли такого работника не о том, что он делает для работодателя, а о том, как выбраться из долгов.

Более того, если работник с долгами увидит возможность поправить свое положение за счет работодателя – он непременно этим воспользуется. (Ну, разумеется, ему же долгов мало – надо к ним уголовку добавить).

Конечно, выводы «исследователей» представлены сжато и немного утрированно, но общая суть их именно такая. А уж если у работника какие-то прорехи в кредитной истории (например, просрочки), то тут совсем беда. Особенно, если должность работника предполагает работу с финансами, ТМЦ и тому подобным.

Вот и начали работодатели влезать с такую область, как кредитная история работников. Пока что под раздачу попадают «новенькие» - те, кто пришел устраиваться, работает на испытательном сроке. Однако, уже есть прецеденты, когда положение дел с кредитами работника изучалось при решении вопроса о назначении этого работника на высокую должность. Так что, видимо, скоро и до «стареньких» очередь дойдет.

Вправе ли работодатели проверять КИ работника?

Да, вправе. Законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» юридическому лицу или ИП дана возможность запросить кредитную историю физлица. Стоит отметить, что КИ относится к персональным данным. Так что, для законного запроса потенциальный или действующий работодатель должен получить от вас письменное согласие на то, чтобы покопаться в ваших финансовых делах.

Впрочем, у работодателя есть и иные способы прояснить для себя ситуацию. Например, включить нужные вопросы в анкету при трудоустройстве, провести личную беседу на эту тему.

Что может быть не так в КИ с точки зрения работодателя?

Практика выявила такой «топ» негативных факторов в КИ работника:

Кредитная нагрузка 50% и более от суммы дохода в месяц. Считается, что человеку не хватает средств на нормальную жизнь. И именно с этой «отсечки» он начинает думать только о том, как расплатиться с долгами и ни о чем другом. Нюансы вроде такого, что 50% от зарплаты в 30 тыс. руб. реально маловато, а 50% от зарплаты в 100 тыс.руб. вполне себе жить можно – в расчет не принимаются.

Имеются просрочки по кредитам и/или сведения о передаче долгов на взыскание. Тут логика ясна – со своими делами не может разобраться, куда уж рабочие вопросы решать? Также не принято учитывать, что в КИ отражается только факт просрочки. Причины, ее вызвавшие (возможно, что и уважительные) в КИ не отражаются.

Имеются сведения о погашении кредита предметом залога. Чем это так пугает – вообще непонятно. Может, заемщик как раз настолько ответственный, что предпочел закрыть долг залогом, вместо того, чтобы копить просрочки?

Имеются сведения о проведенной в отношении заемщика процедуре банкротства. Тут, видимо, примерно так же, как и в пункте про просрочки. Сам себя довел до банкротства – доведет и работодателя.

Имеются данные по нескольким обращениям за новыми кредитами. Это, наверное, самый непонятный пункт. Ну, обращался человек за кредитом. В одном месте отказали – обратился в другое. В чем проблема? Но, с точки зрения работодателей, какая-то засада в этом есть.

Имеют ли право «дискриминировать» работника за плохую КИ?

Знакомиться с КИ работодатели право имеют. А вот применять результаты анализа КИ в трудовых отношениях – нет.

ТК РФ прямо запрещено отказывать в работе по причинам иным, чем профессиональные качества работника. То есть отказ в приеме на работу или увольнение «за долги» следует считать дискриминацией.

Как поступить соискателю?

Если соискатель предполагает, что отказ в трудоустройстве связан с «негативом» в его КИ, то ему можно воспользоваться правом, закрепленным в ст. 64 ТК РФ и запросить у работодателя письменный мотивированный отказ.

У несостоявшегося работодателя есть 2 недели на подготовку такого отказа. Если через 2 недели ничего не предоставлено – можно обращаться в суд и с трудовую инспекцию с требованием о приеме на работу и административному наказанию для работодателя. А в случае, когда соискателем является женщина с детьми до 3-х лет или ожидающая ребенка – ответственность работодателя может дойти и до ст. 145 УК РФ.

Если же работодатель предоставил отказ из которого усматривается, что в отношении соискателя была допущена дискриминация «за долги» - соискатель тоже может побороться за свои права. Об этом подробно рассказано здесь.

Как поступить работнику?

Если дискриминации из-за плохой КИ подвергается работник, уже сотрудничающий с работодателем, то для начала этому работнику так же следует получить от работодателя письменные объяснения, в которых будет указано, что причина всех неприятностей – долги работника.

Работодатель может такие объяснения дать или не дать (во втором случае нужно будет подтверждение, что запрос работодателю был). В обоих случаях у подвергающегося «гонениям» работника появляется право отстаивать свои права в суде. Подробнее об этом рассказано на БК вот тут