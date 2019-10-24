Устраняем «белые пятна» по самозанятым: пенсионеры-самозанятые получат пенсию как неработающие

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Такой ответ дал региональный Пенсионный фонд. Даже если пенсионер зарегистрировался как самозанятый, это не должно повлиять на размер пенсии. Для целей расчета пенсии такой пенсионер признается неработающим.

С чего началась история?

Этим летом знакомая художница задала автору этих строк вопрос: «Хочу заключить договор на регулярную продажу своих работ и для этого зарегистрироваться как самозанятая. Что будет с пенсией? Не признают ли меня в ПФР работающей?»

С целью подробного ответа был перерыт интернет и заданы вопросы на форумах. Однако, ничего вразумительного узнать не удалось. Налицо был явный пробел в информации. Считаются самозанятые работающими или нет для целей начисления пенсии?

(Справедливости ради стоит отметить, что за несколько дней до подготовки этого поста вышли некие разъяснения ФНС о том, что самозанятые пенсионеры не должны считаться работающими для ПФР. Но пенсии платит не ФНС, а ПФР. Поэтому приоритетным должно быть мнение «пенсионных» чиновников).

Онлайн ПФР ответить не смог

Дальнейший поиск информации продолжился на сайте ПФР. Выяснились любопытные нюансы – оказывается, в ПФР вообще пока плохо представляют себе, кто такие «новые самозанятые» (те, которые по 422-ФЗ, в рамках эксперимента).

На вопрос в онлайн-чате: «Считаются ли самозанятые работающими?» сначала дали бодрый ответ: «Да! Они, ведь, платят взносы в ПФР». (Видимо, для ПФР самозанятые до сих пор только нотариусы, адвокаты и т.п.)

Пришлось уточнить: «Вопрос про самозанятых по закону от 27.11.2018 № 422-ФЗ. В соответствии со ст. 15 данного закона такие самозанятые страховые взносы как раз не платят»

Ответа от ПФР пришлось ждать добрых полчаса. Наконец, в чате появилось сообщение: «Извините. По вопросам законодательства ПФР онлайн не консультирует. Попробуйте направить письменное обращение».

В общем, не нашлись сразу, что сказать.

Приключения письменного обращения

Письменное описание проблемы про пенсию самозанятых сначала отправили в Москву. Оттуда пришел вопрос – Откуда вы такие выискались? Из какого вы региона? Уточнили регион и Московский ПФР с себя обязанность отвечать благополучно спихнул. В регион.

Региональное отделение мучилось с вопросом больше месяца. И, наконец, сегодня был получен официальный ответ за подписью руководителя отделения. Полностью увидеть текст ответа можно здесь

Самозанятый пенсионер работающий или не работающий?

Долгожданный ответ оказался очень утешительным для пенсионеров, желающих подработать на пенсии. Самозанятый пенсионер не считается работающим для целей расчета его пенсии в ПФР. Все доплаты, индексаци и перерасчеты для него производятся как для неработающего.

Обоснование оказалось очень простое – самозанятые не уплачивают страховые взносы, следовательно не могут считаться застрахованными лицами, по правилам, регулирующим работу ПФР. А «не застрахованный»= «не работающий» для ПФР.

Есть только одно условие, на которое стоит обратить внимание. Самозанятый пенсионер должен быть «просто физиком», не ИП. Потому что официальная регистрация в качестве ИП тоже рассматривается ПФР как трудоустройство.