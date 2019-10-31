Самый грамотный? Вот и не получишь вычет по НДФЛ!

Забавные вещи можно иногда найти на сайте ФНС. Например, не дать вычет на лечение (и, соответственно, не вернуть НДФЛ) могут просто потому, что налогоплательщик решил сумничать не по делу.
О чем рассказали на сайте ФНС
Налогоплательщик захотел получить вычет за лечение. Для этого он зарегистрировался в Личном кабинете на сайте ФНС и сдал через него 3-НДФЛ и комплект подтверждающих документов на вычет. Документы были в виде сканов или, как элегантно выражаются налоговики, в виде «образов».
Как должны выглядеть документы и их «образы» для вычета на лечение и покупку лекарств мы во всех подробностях разбирали на Блоге Кадровика.
В ходе камералки некоторые «образы» так впечатлили налоговиков, что они пожелали увидеть оригиналы. О чем и попросили отдельно налогоплательщика.
Налогоплательщик решил создать свой «образ» – очень умного и «подкованного». И ответил на запрос оригиналов документов так: «истребуемые документы были направлены в инспекцию в полном объеме одновременно с декларацией. Поэтому в соответствии со статьей 88 НК РФ я вправе не представлять их повторно».
Ну, вправе, так вправе. Налоговики в вычете и возврате НДФЛ отказали.
Плательщик остался недоволен
Гражданину отказ налоговой не понравился. Он решил жаловаться в вышестоящую инстанцию (ФНС России).
Однако, в ФНС России, разобравшись с вопросом, ответили, что отказ в вычете по тем документам, по которым не были предъявлены оригиналы, правомерен. Физлицо не представило оригиналы документов, подтверждающих расходы на лечение, в достоверности образов которых у налоговых органов были сомнения.
В утешение налогоплательщику, в ФНС России указали, что по остальным документам, в образах которых налоговики не усомнились, вычет все-таки надо бы предоставить.
Выводы
Гражданин мог бы получить вычет в полном объеме, без дополнительных проблем, если бы не умничал и просто показал налоговикам документы, о которых они просили.
Опубликованная на сайте ФНС история – пример того, как не надо вести себя с проверяющими в ходе камеральной проверки на возврат налога.
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