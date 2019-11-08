Хотите уменьшить сумму алиментов? Становитесь самозанятым!

Появился соответствующий судебный прецедент. Алименты самозанятому были вновь установлены судом в твердой сумме, исходя из 1/2 МРОТ в регионе проживания ребенка. Сумма оказалась в 2 раза меньше, чем значение до этого, рассчитываемое по общим основаниям по статистическим данным Росстата и в 4 раза меньше, чем хотел истец.

Предыстория судебного разбирательства

Случай не вполне типичный – при разводе отец (далеко не бедный человек) оставил у себя детей. И через некоторое время подал на алименты на бывшую жену (назовем ее А.). Не станем углубляться в причины разборок (в каждой избушке – свои погремушки), скажем только, что алименты А. присудили.

Какое-то время она благополучно работала в районной поликлинике и оплачивала, что положено. За это время один ребенок успел дорасти до 18 лет и алименты стали полагаться только на второго.

У А. начались проблемы со здоровьем и она была вынуждена уволиться из поликлиники, где работала, какое-то время восстанавливалась и жила на небольшие накопления. За это время рос долг по алиментам, на расчетную сумму в месяц. Как объяснили А. приставы – поскольку нет трудоустройства, то они начисляют алименты в процентах от среднестатистического заработка, который берут у Росстата. А по данным Росстата медработник со специализацией как у А. получать должен аж 50 тыс. руб. в месяц минимум.

(Где Росстат берет такие данные, да еще по Тверской области – вопрос отдельный).

Откуда взялась самозанятость?

Для завершения лечения А. пришлось перебраться в Москву. И в Москве она обнаружила, что ее специальность (детский массажист и специалист ЛФК) здесь довольно востребована. Появились желающие пригласить поработать на дому, позаниматься с детьми.

Одновременно А. рассказали про новый налоговый режим. И А. оформила самозанятость.

Что примечательно – оформилась самозанятость в налоговой в Твери (по прописке). На основании утверждения А., что услуги она будет оказывать в Москве. И никто место оказания услуг не проверял и не проверяет.

Продолжение ситуации с алиментами

Начав получать доход как самозанятая, А. стала разбираться с алиментами.

Сначала предъявила выписки из «Моего налога» приставам. В качестве подтверждения дохода, слегка отличающегося от суммы в 50 тыс.руб. по данным Росстата, причем в меньшую сторону.

Приставы посмотрели и сказали: «Мы не знаем, что это такое – ваша самозанятость. Нам нужен договор: или трудовой, или ГПХ. Есть у вас с налоговой бумажный договор? Нет? Вот и идите самозанимайтесь. А мы как считали – так и будем считать.»

А. направила запрос вышестоящим приставам и в ФНС – можно ли считать доход, задекларированный через «Мой налог», как доход самозанятого в месяц? Для расчета алиментов, например?

Но, пока она ждала ответов, развитие ситуации ускорил бывший муж. Подал в суд на установление алиментов в твердой сумме в размере 25 000 руб. Маловато ему показалось в размере 12 500 руб. по Росстату.

Что решил суд?

А. представила в суд описание своей ситуации (с подтверждающими продолжительную болезнь документами). Также представила обновленные данные из «Моего налога» за период полгода.

Судьи приняли во внимание, что взыскание алиментов в требуемой бывшим мужем сумме приведет к удержанию почти всего дохода по самозанятости. (То есть судьи доход по самозанятости рассмотрели как официальный подтвержденный доход).

И приняли решение: требование об установлении алиментов в твердой сумме удовлетворить. Твердую сумму назначить в размере 1/2 МРОТ на ребенка в регионе проживания ребенка – Москве. То есть твердая сумма алиментов установлена: 7612 руб. 50 коп. в месяц.

Что решили приставы?

Со второй попытки, с решением суда, приставы тоже признали доход по самозанятости официальным доходом. А. составила пару договоров с заказчиками, с которыми у нее сложились долгосрочные отношения, предъявила копии в ССП.

В итоге накопившуюся за 2019 год сумму долга по алиментам (с момента регистрации самозанятости) пересчитали по половине МРОТ на ребенка в Москве за каждый месяц.

Выводы

Доход от самозанятости, проведенный официально через «Мой налог» (разумеется, с уплатой в срок самого налога) признается судами и ФССП как фактический доход гражданина, исходя из которого могут назначаться обязательные выплаты, рассчитываемые как процент от дохода в месяц.

Если такой доход представлен как единственный подтвержденный – это должно быть учтено при определении размера удержаний по исполнительным листам.

Использованные официальные материалы: Решение судьи судебного участка № 37 Тверской области от 21.10.2019 по делу № 2-1148/2019.