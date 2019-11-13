Какого инвалида пришлют – для такого и придется оборудовать специальное рабочее место

Отказывать в приеме на работу инвалиду из-за того, что на его рабочем месте необходимо обеспечить особые условия труда - нельзя. К такому выводу пришел ВС РФ.

Описание ситуации

Центр занятости направил соискателя -инвалида II группы на работу в компанию по квоте. (Напомним, что действующее законодательство РФ обязывает работодателей с численностью более 35 человек предоставлять определенный процент рабочих мест людям с инвалидностью.) Минтруд готовит проект на 2020, согласно которому условия выполнения квот еще ужесточатся: не можешь трудоустроить инвалида – плати).

Инвалид явился к будущему работодателю, но работодатель в трудоустройстве отказал. На том основании, что квота у него, конечно, есть, но специально оборудованного рабочего места для данного инвалида – нету. Требования Санитарных правил СП 2.2.9.2510-09 (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 № 30) компания в настоящий момент выполнить не может, поэтому и на работу не берет.

Для информации: СП регламентируют необходимость создания для работников-инвалидов допустимых санитарно-гигиенических условий на рабочем месте (в связи с видом ограничения их возможностей). Например, поддержание определенной температуры воздуха, уровня шума, безопасности и удобства в оборудовании помещения, где трудится инвалид и еще много чего.

Несостоявшийся работник-инвалид подал иск в суд, в котором требовал принять его на работу и взыскать компенсацию морального вреда. По мнению заявителя, отказ незаконный, так как не связан с его деловыми качествами.

Что решили суды?

Фемида не сразу улыбнулась безработному инвалиду. Суд первой инстанции и апелляция постановили, что фирма-работодатель была права, отказав в трудоустройстве.

Специальных рабочих мест у фирмы не было, а соискатель к ним пришел по квоте для инвалидов, а не по квоте для специальных рабочих мест. Следовательно, решили судьи первых инстанций, отказ инвалиду был допустим и правомерен.

Верховный суд решил иначе. Судьи высшего судебного органа указали на то, что закон обязывает работодателей не только создавать квотируемые вакансии, но и обеспечивать выполнение квоты. Данная обязанность признается выполненной не с момента создания рабочих мест, а с момента приема на них инвалидов.

Если работодатель должен принимать инвалидов на работу по квоте и при этом не позаботился об организации для них рабочих мест – такой работодатель не только не прав, отказывая в трудоустройстве, но и является нарушителем федерального законодательства и региональных НПА по квотам для инвалидов.

Иск инвалида к фирме был удовлетворен.

Работодателю на заметку

Чтобы выполнить обязанность по трудоустройству инвалидов, мало заявить о вакансиях для них по квоте. Вакансии должны быть закрыты фактическим трудоустройством.

С 2020 года «технология» по выполнению квот для инвалидов еще более ужесточится. Минтруд уже разработал проект, исходя из принципа «не можешь трудоустроить инвалида – плати». Поэтому всем работодателям, попадающим в сферу действия законодательства о квотах для инвалидов, нужно задуматься об обустройстве подходящих рабочих мест и не отказывать из-за их отсутствия.