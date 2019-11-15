Атака на ондатру или как работнику разорить работодателя, защищая его имущество?

Суд взыскал кругленькую сумму с компании из-за действий ее работника. Что интересно – работник стремился защитить собственность компании. Правда, действовал не совсем тривиальным способом и результат оказался неожиданным.

История удивительная и драматичная

Работник рыбного хозяйства заметил в водах хозяйства ондатру. Мигом сообразив, что сейчас зловредный зверь начнет жрать рыбу, на охрану которой он поставлен работодателем, работник предпринял активные действия.

Схватил заряженное дробью ружье и ринулся в атаку на ондатру. Стрелять решил с разбегу и… споткнулся в момент выстрела.

По трагической случайности в тот же самый момент возле этого же водоема следовали на свои рабочие места двое коллег бравого работника. И весь заряд дроби из ружья достался не ондатре, а коллегам.

Коллеги угодили в больницу, а выйдя из нее, отправились искать справедливости.

Справедливость была найдена…

Разбирался в ситуации суд. Изучив все факты по делу, судьи постановили, что корень всех зол в этой истории – работодатель. Именно он не обеспечил своим работникам безопасные условия труда: понабрал на работу психов с ружьями, не поставил пуленепробиваемые ограждения у дорог на территории, не предотвратил несанкционированное проникновение ондатр.

Ответственность работодателю назначили в виде сумм компенсации морального вреда и издержек в связи с производственными травмами в размере 1,6 млн. руб.

и восторжествовала!

Работодатель с решением суда не согласился. Никаких выплат добровольно не произвел и не собирался. Поэтому его работники обратились в ФССП по Красноярскому краю (на чьем сайте и была обнаружена эта поучительная история).

Приставы взяли рыбное хозяйство в суровый оборот и на сегодняшний день взыскали с незадачливого работодателя и полную сумму присужденных работникам компенсаций, и исполнительский сбор в размере 7% от 1,6 млн. руб.

О дальнейшей судьбе работника с ружьем история, к сожалению, умалчивает. О том, что дальше случилось с ондатрой – тоже. Известно только, что в ходе описанных событий ни одна ондатра не пострадала.