За умеренные деньги проверяйтесь по хотенью! Новая схема мошенников для работодателей

Российским предприятиям и ИП с работниками стали поступать звонки из трудовой инспекции с предупреждением о грядущей проверке. Почему это может быть подстава и как ее распознать?

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Роструд предупреждает!

Первыми забили тревогу территориальные органы Роструда. По информации от работодателей, им звонили «сотрудники трудовой инспекции». Лжеинспектора доверительно сообщали, что работодатель попал «на карандаш» в инспекции и в отношении него планируются внезапные проверки с целью начислить существенные штрафы.

Хорошенько попугав работодателя, «трудовые инспектора» предлагали ему выход из ситуации. Чтобы успешно пройти проверку и не попасть на штрафы, работодателю надо всего лишь оплатить услуги специалистов по «подготовке к проверке» и прикупить кое-какую полиграфическую продукцию и литературу (видимо, как раз для специалистов по подготовке к проверке).

К настоящему моменту Роструд уже собрал выявленные факты, расценил это как мошенничество и направил заявление в МВД. Также на сайте Роструда опубликовано официальное предупреждение.

Как распознать мошенничество?

Чтобы не попасться на крючок к мошенникам, работодателям следует помнить несколько простых вещей:

Настоящие сотрудники государственной инспекции труда (и не только ее, а вообще контролирующих органов) не имеют обыкновения звонить с устным предупреждением о проверке. Настоящие проверки проводятся по соответствующему документу (предписанию, требованию и т.п.), которое либо вручается проверяемому лично, либо направляется по установленным каналам связи (ТКС, почте). Если вам звонит «инспектор» и говорит, что хочет вас проверить – это повод напрячься: "а инспектор ли это?". Настоящие инспектора госинспекций не оказывают платных услуг и не торгуют вразнос полиграфией. Если сомнительный абонент предлагает в итоге за что-то заплатить или купить – вешайте трубку. Позадавать вопросы настоящим сотрудникам ГИТа можно: на сайте Роструда через форму обратной связи, на сайте «Онлайнинспекция.рф». Кстати, на Онлайнинспекции есть сервис «Дежурный инспектор», на котором отвечают в течение 3-х рабочих дней. Ну и, конечно же, всегда можно попробовать позвонить в свою местную инспекцию.

Будьте бдительны и готовы к любым ситуациям!