В.В.Путин: «Новые правила медосмотра – чушь какая-то!»

С 22.11.2019 должны были вступить в силу новые правила медосвидетельствования водителей для получения прав. Однако, по последним данным, сегодня, 21.11.2019 Минздрав отсрочил вступление в силу своего же приказа и будет его пересматривать.

Чего(опять) хочет от нас Минздрав?

С 22 ноября должны были вступить в силу новые правила получения водительских прав. Связано это с изменениями в порядке прохождения медосвидетельствования, внесенными приказом Минздрава от 10.09.2019 № 731н.

Обязательными должны были стать: анализы на наличие следов психоактивных веществ (в крови и в моче).

Водительскую медсправку нужно обновлять как минимум 1 раз в 10 лет, поэтому новые анализы охватили бы (на радость Минздраву) почти все взрослое население России.

Ранее анализы крови и мочи нужно было сдавать только в том случае, если их дополнительно назначал врач (например, в случае подозрения на прием психоактивных веществ)

С очередями и драками

Вводя новые анализы, чиновники от медицины не задумались о том, что новшества стоят денег. Стоимость справки «на права» должна была вырасти в 4-5 раз (в среднем по регионам сейчас обходится в 1,5 тыс. руб. – стала бы 6-8 тыс.руб.).

Кроме того, предписанные новые анализы требуют времени на обработку. То есть мало их оплатить и сдать – надо еще дождаться результатов.

Поэтому граждане России готовились встречать новацию Минздрава массово и с огоньком. Массовость обеспечивалась гигантскими очередями в медучреждениях, выдающих водительские справки. Огонька добавляло то, что работники медучреждений не успевали принять всех желающих до 22.11.2019. Из-за чего в очередях вспыхивало недовольство, переходящее в ругань и даже драки.

Тут президент сказал…

Президент России Владимир Путин сегодня открывал движение по Московскому центральному диаметру. Президент проехал от Белорусского вокзала до Филей в компании нескольких министров. В том числе министра транспорта Евгения Дитриха.

Именно с последним зашел разговор о новых справках для ГИБДД. Владимир Путин проявил осведомленность в ситуации и заявил: «"Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то. Ясно, что исследования надо проводить, но как-то с умом это делать" .

и Минздрав притормозил

После того, как утром президент назвал чушью новацию Минздрава, во второй половине дня появились сообщения в СМИ о том, что введение в действие новой формы справки приостановлено на неопределенный срок.

«С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей», — говорится в сообщении Минздрава для СМИ.

Минздрав намерен провести «дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании».

В заключение

Поздравляем всех бухгалтеров, кто за рулем или туда собрался, с Днем бухгалтера и приостановкой очередной новации Минздрава! Это нам такой тайный подарок.