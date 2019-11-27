Путин отменил детские пособия

С 01.01.2020 утратит силу Указ Президента РФ от 30 мая 1994 г. N 1110 «О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан».

Ельцинские пособия отменены

Пособие в 50 рублей на ребенка, выплачиваемое за счет работодателей, отменяется с 1 января 2020 года. Указ Президента РФ от 25.11.2019 № 570 подписан и официально опубликован 26.11.2019.

Это пособие было установлено еще президентом Ельциным в 1994 году, то есть больше 25 лет назад. На самом деле в указе оно называется «компенсационная выплата», но по сути своей это госпособие.

Сумму в 50 руб. не изменяли с 1994 года. Скорее всего, опасались, что, если обязать работодателей платить больше, то они перестанут брать на работу женщин детородного возраста.

Отменить указ Ельцина тоже не решались. Ведь обязательно найдутся и такие, кто поднимет крик о лишении народа последней копейки.

Следует иметь ввиду, что это пособие не отменят в одночасье для всех. Тем гражданам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, родившимся до вступления в силу указа (т.е. до 01.01.2020), пособие обязаны платить до наступления 3-х лет ребенку.

Какие последствия у отмены?

По нынешним временам , 50 руб.- не великие деньги. К тому же их продолжат выплачивать тем, кто уже их получает. А для вновь уходящих в декрет предусмотрены путинские пособия (побольше). Поэтому молодые родители особо от этой отмены пострадать не должны.

Бухгалтерам же вообще можно будет вздохнуть чуть свободнее. От отменяемых пособий больше головной боли, чем пользы кому бы то ни было. Знакомые шутки ради вычислили стоимость платежки, которой переводится пособие (установка и обслуживание программ, зарплата бухгалтера). Получилось 48 руб. Практически столько же, сколько само пособие.

Выводы и мечты

Давно пора было отменить это пособие. Хорошо бы еще установили новое, для тех, кто не подходит по путинские выплаты, но у кого дети уже есть и каждый день хотят есть (одеваться, учиться и еще вон ту железную дорогу к Новому году и конструктор как в рекламе).