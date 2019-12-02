Правила съемки или что нужно знать при организации видеонаблюдения в офисе

Зачем работодателю устанавливать видеокамеры? Большинство ответит: «Чтобы наблюдать, как работники работают» и это будет неверный ответ. Почему? Чем на самом деле может быть полезно видеонаблюдение и стоит ли оно расходов на него?

Есть ли смысл просто наблюдать за работниками?

Как показывает практика – мониторить, что ежеминутно делают сотрудники в офисе – задача неблагодарная. Кроме того, затратная.

Чтобы уследить за всеми с целью понять, как каждый работник тратит свое рабочее время, нужно, в придачу к установке видеосистемы, еще сажать специальных людей, которые будут вести наблюдение в режиме «онлайн» за группой сотрудников. Как опять же показала практика, максимум народу, за которым может эффективно уследить один такой наблюдатель – 30-40 человек. А если у вас, допустим, 100 работает? Троих наблюдателей трудоустраивать?

Не проще ли решить проблему с помощью тайм-трекеров? Есть такие программулины, которыми снабжаются рабочие компы и которые фиксируют все, что и когда делается на компе. Гораздо эффективнее и дешевле.

Дополнительные условия задачи

Для видеонаблюдения предусмотрены законодательные ограничения, за несоблюдение которых под разбирательство и суд может угодить уже работодатель. Нельзя наблюдать за работниками в туалетах, душевых, раздевалках, зонах отдыха и столовых.

Последние два ограничения заслуживают особого внимания. По ТК РФ время обеда, например, в рабочее время не включается. А наблюдать работодатель имеет право только в рабочее время. Время, пока работник не работает, это его частная жизнь, которая является штукой неприкосновенной по Конституции РФ.

Получается, что камер-то навешать можно, наблюдателей насажать тоже, а вот использовать результаты наблюдения получится далеко не всегда. Работодатель, к примеру, не сможет предъявить сотруднику претензию, что он слишком много времени тратит на обед. Для доказательства придется влезть в «частную жизнь» работника, что запрещено.

Для чего тогда вообще вешать камеры?

Польза от камер может быть. Например:

Защита от происшествий. Если в помещениях работодателя, например, установлено дорогое оборудование, если деятельность требует хранения в помещении ценностей и денег – понаблюдать будет не лишним. И не только за посетителями со стороны, но и за работниками (люди разные бывают);

Фиксация хронологии событий. Это понадобится, если что-то уже случилось и требуется разобраться, как все происходило. В данном случае наличие видеозаписей может оказаться большим плюсом. Но, из этого проистекает еще одно дополнительное условие.

Пишем и храним

Чтобы иметь возможность использовать данные камер для разбирательств по фактам ЧП – эти данные надо записывать и хранить достаточно большой отрезок времени. По той причине, что ЧП (вроде пропажи чего-нибудь у кого-нибудь) может обнаружиться не сразу.

С записью и хранением возможны варианты. Можно вставить SD-карту в саму камеру. Способ не особо популярный, т.к. сложно одновременно что-то искать и продолжать записывать. Кроме того, SD-карту легко можно вывести из строя вместе с камерой.

Можно создать внешнее «физическое» хранилище, куда будет записываться информация со всех камер. Но такому хранилищу грозит та же опасность, что и камерам с SD-картой – достаточно просто все сломать, да и само будет ломаться. По законам Мерфи ломаться будет именно тогда, когда особенно надо было записывать.

Самый надежный (и приемлемый по цене) вариант – облачное хранилище. Злоумышленникам до него не так просто добраться, как до камер в коридоре или пишущего сервера в подсобке. Даже если сломать камеры, все, что они записали до этого сохраниться. Способ обеспечивает достаточную надежность и скорость обработки записанной информации.

Правильно оформляем

Записанные на камеру с цены с участием ваших работников – это их персональные данные. Даже если снимались работники на рабочих местах, в рабочее время и были в курсе съемки.

Поэтому, чтобы использовать в дальнейшем эти данные, согласие, получаемое от работников на съемку, должно быть письменным. Лучше всего фиксировать такое согласие в согласии на оперирование персональными данными или вообще включить пункт о видеонаблюдении на работе в трудовой договор.

К сведению – включение в договор пункта о видеонаблюдении не считается существенным изменением условий трудового договора и претензии работников по этому поводу судами не принимаются (см., например, Апелляционное определение Ульяновского областного суда от 19.02.2019 по делу N 33-836/2019)

Выводы

Ставить или не ставить камеры в офисе – решать работодателю. Стоит помнить, что просто наблюдать за сотрудниками таким способом малоэффективно и затратно. Смысл в установке камер может быть в контроле за ценностями, обеспечении безопасности и т.п.

Видео с сотрудниками – это их персональные данные. Помимо организации самого видеонаблюдения, надо правильно оформить уведомление работников о нем.