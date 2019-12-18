Правила слежки (часть 2). Ну, хотя бы без «контроля запаха в туалете»

Продолжаем разговор о том, до чего дошли прогресс и паранойя работодателей и что простому сотруднику со всем этим делать? Начало здесь.

У меня телефон зазвонил – робот тут же прослушку включил

Примерно по такому принципу работает новация компании InfoWatch (директором которой является Н.Касперская).

Если подробнее, то с помощью программного обеспечения в «периметре» компании (например, офисе или здании) создается «фемтосота» (не спрашивайте, как расшифровать, какая-то "левая псевдосота"). Эта фемтосота интегрируется с сетью оператора сотовой связи и система оператора начинает считать фемтосоту своей доверенной базовой станцией. Эта «доверенная станция», через которую пойдет голосовой трафик, сможет этот трафик перехватывать, анализировать и записывать.

Юридический запрет на прослушивание телефонов, по мнению создателей InfoWatch, не препятствие: «Это не прослушка — это именно техническое решение, где слушает робот. А у робота, вообще говоря, нет ушей, чтобы слушать. То есть факта слушания как такового нет, потому что нет субъекта, который прослушивает,» — объясняют разработчики— «Теоретически, конечно, переговоры пишутся на носители, и потом, если какой-то диалог вызывает интерес, то его можно прослушать. И в этом смысле это станет прослушкой постфактум. Но предполагается, что от этого могут быть некоторые механизмы защиты, как то, например, что люди, которые будут иметь возможность прослушивания, будут уполномочены соответствующими регламентами — и абы кто прослушать не может».

То есть – как прослушать объясняют все подробно. А как насчет механизмов защиты (прав прослушиваемых, на минуточку!) – так «некоторые соответствующие абы кто». А робот, видать, с настолько продвинутым искусственным интеллектом, что у него какие-то разговоры «будут вызывать интерес», а какие-то – не будут. Иначе как понять, что прослушивать постфактум? Чудеса, да и только!

И, надо ли уточнять, что прослушивать таким образом можно все (не только служебные гаджеты) и что именно так все дорвавшиеся и будут поступать? Как, собственно, уже поступают с личной и служебной перепиской?

И что со всем этим прикажете делать простому работнику?

Главное заблуждение помешанного на шпионских играх работодателя

Устраивая тотальную слежку, работодатели полагают, что имеют на это право, поскольку они оплачивают рабочее время, интернет и часто являются собственниками устройств, с помощью которых общается сотрудник.

Поэтому, уверены работодатели, статья 23 Конституции РФ ( о праве на тайну сообщений и разговоров) в данном случае «не работает». А, вот, как бы, не так!

Во-первых, тайна переписки распространяется на любую переписку. В том числе, идущую через служебные каналы связи. Читать все подряд не позволено никому.

Во-вторых, право, например, на электронное письмо – это авторское право. Грамотный работник может нанять юриста и сказать в суде : «А это письмо - литературное произведение, на него распространяются авторские права, это результат моей интеллектуальной деятельности и распоряжаться им могу только я». И работодателю будет, как говорится, абсолютно не фиг возразить на обвинение в нарушении тайны переписки и авторских прав сотрудника.

Напомним, кстати, работодателям, что из содержания статьи 23 Конституции РФ вытекает и парочка уголовных статей. Например, статья 138 УК РФ (как раз нарушение прав на тайну личного общения, гарантированных Конституцией).

Даже если работодатель получил от работника согласие на отслеживание служебной переписки и сохранение коммерческой тайны, сильно это ему не поможет в случае разборок с работником. Хотя, конечно, такое согласие получить необходимо по закону и до того, как началась слежка.

Как договориться работнику и работодателю

Если работодателю так уж необходимо контролировать работников, то придется, как и в любом подобном случае, искать некий баланс интересов. Работодатель хочет контроля, а работник, к примеру, хочет эту работу. Потому что другие условия позволяют смириться с желанием работодателя почитать иногда письма работника (или подслушать беседу по телефону).

Вот из этого и исходят более-менее адекватные работодатели: «Хочешь тут работать – давай договариваться». Путей хоть как-то легализовать слежку несколько, например:

Включить в трудовой договор пункты о том, что и как будет контролировать работодатель в процессе работы. Важно помнить, что речь может идти только о служебной переписке и разговорах. На «личное» работодатель замахиваться не может никак;

Подписать с работником соглашение о неразглашении (коммерческой тайне и т.п.) и включить в него способы контроля со стороны работодателя;

Оформить с работником поручительство, что уполномоченные сотрудники работодателя будут проверять служебные устройства и программы работника на наличие вредоносных программ, спама и тому подобного. Да, по сути это означает: «Давай, ты дашь согласие на проведение периодической проверки твоей работы и переписки?». Но, на деле этот вариант – один из самых удобных для работодателя и «безболезненных» для работника.

А с неадекватами как быть?

В заключение, в утешение работникам, приведем пример, какая бывает настоящая «жесть» от работодателей-параноиков.

На ресурсе Reddit работники некой фирмы выложили фото объявления в офисном туалете, переводимое примерно так: «Если вы находитесь в туалете более 10 минут, то после вашего выхода будет производиться контроль запаха. Если запаха нет – имя сотрудника будет передано начальству».

Ну, негде! Негде укрыться бедным сотрудниками компании по личным делам даже на 10 минут! Если личные дела не имеют запаха.

По сравнению с таким контролем, согласие на «проверку наличия вредоносных программ» это так… цветочки. Можно простить и понять работодателя. В конце концов, сотрудник куда-то устраивается, чтобы работать. Так почему бы не дать работодателю лишний раз убедиться том, что сотрудник действительно работает на благо общего дела?

Если же работодатель явно перегибает палку со всяческими контролями и проверками, при этом место у сотрудника допускает подбор альтернативы – совет один: уходить. Психические проблемы работодателя не должны приводить к аналогичным расстройствам у работника.