Хорошо погуляли! Кто и как теперь больничный оплатит?

В разгаре пора новогодних корпоративов, как организованных, так и не очень. Случиться может всякое, в том числе и ущерб здоровью участника мероприятия. Когда травма на корпоративе может считаться производственной? Разберемся на примерах из жизни.

Что значит производственная травма для работодателя?

Если с сотрудником случилось что-то, что повлекло утрату им трудоспособности (все равно, частичную или полную), работодатель обязан расследовать обстоятельства этого случая и определить, относится ли получение травмы к производственной сфере? После чего обо всем проинформировать ФСС.

Связаны такие правила с тем, что потеря трудоспособности при производственной травме иначе оплачивается. Тот же больничный «пострадавшему на производстве», например, всегда идет в размере 100%, а не зависит от отработки стажа.

Если работодатель пренебрежет своими обязанностями в части расследования травмы сотрудника или обеспечения всех положенных компенсаций – сотрудник может обратиться в суд.

Критерии признания травмы производственной

Общие признаки производственной травмы перечислены в ст. 227 ТК РФ. Сразу оговоримся, что они очень «общие» и применять их на практике приходится с дополнительными умозаключениями.

Например, травма должна быть получена «в рабочее время и на рабочем месте или в другом месте выполнения работы». Чтобы совсем запутать добавлено «в выходные и праздничные дни».

В каком месте? Какое время все-таки считать рабочим? Догадываться и решать надо в каждом отдельном случае.

Явка на корпоратив вполне может быть расценена, как действие в интересах и по поручению работодателя.

Например, есть компании, в которых корпоративы – это обязаловка. Для сплочения коллектива и поднятия командного духа. Тогда травмы, полученные на таких корпоративах – все «по поручению работодателя», производственные.

Пример

Компания проводила «укрепляющий командный дух» обязательный корпоратив. В рамках программы проводились «веселые старты». Работник компании перепрыгивал через веревку и сломал ногу. Перелом оказался сложным и повлек инвалидность 3 группы.

Однако, работодатель с ФСС отказались признавать травму производственной, мотивируя это тем, что получена она была в выходной день, а должностные обязанности работника не предусматривают бег с препятствиями.

Работник пошел в суд. Суд постановил, что истец получил травму при выполнении задания работодателя, участие в мероприятии являлось для него обязательным, а день - рабочим. Работнику присудили компенсацию более 1 млн. руб.

И на рабочих местах лучше не гулять

Работодателю следует быть аккуратным и при выдаче работникам разрешений устраивать посиделки на рабочем месте.

Пример 1

С 31 декабря на 1 января рабочие завода трудились в ночную смену. Начальник цеха разрешил всем закончить смену на час раньше и в оставшееся время встретить Новый год. Спустя 30 минут после начала отмечания, один из рабочих вышел на перекур, споткнулся и сломал себе ногу. Другие участники были вынуждены вызвать скорую и отправить пострадавшего в больницу.

Руководство признало травму производственной и объявило строгий выговор начальнику цеха. Ведь сотрудник получил травму в рабочее время на территории работодателя. Начальник цеха официально (приказом) сокращение рабочего дня не оформил и безопасность на рабочем месте не обеспечил.

Пример 2

Директор компании организовал в офисе новогодний корпоратив для своих сотрудников. Каждому он выслал именное приглашение, в котором написал дату, место и время празднования. Во время праздника один из работников выглянул из окна, чтобы позвать коллегу, но не удержался и выпал со второго этажа. Итог — перелом ребер и ушиб селезенки.

Травму признали производственной, т.к. сотрудники находились на корпоративе по именным приглашениям работодателя (то есть, по индивидуальной просьбе).

***

Травма, полученная на корпоративном мероприятии может быть классифицирована как производственная, даже если, на первый взгляд, кажется, что она получена не в рабочее время или не на рабочем месте.

Что, если травма случилась по дороге на корпоратив? Как быть, если пострадал участник корпоратива, не являющийся сотрудником этой компании? В следующей части разберем еще парочку интересных нюансов.