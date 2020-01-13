Загадка: сколько раз надо сдавать 2-НДФЛ с признаком «2» за 2019 год?

Официальных разъяснений пока нет. Приглашаем порассуждать вместе.

Как было до 2020?

Согласно п. 5 ст. 226 НК РФ 2-НДФЛ с признаком «2» (при наличии в отчетном году сумм НДФЛ, которые не были удержаны у налогоплательщика) подавали до 1 марта года, следующего за отчетным.

По п. 2 ст. 230 НК РФ 2-НДФЛ по всем основаниям (с признаками «1» и «2») подавали до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Таким образом, 2-НДФЛ по тем физлицам, у кого налог не удержали, подавался дважды, и это было логично: до 1 марта уведомляли заранее о тех, у кого налог остался не удержанным (зачем уведомляли – не так уж важно), потом отчитывались в общем за год, выполняя требования другой статьи НК.

Как стало теперь?

Вступившие в силу изменения в НК РФ (введены законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ) изменили статью 230 НК, но не затронули статью 226.

Если следовать прежней логике, то 2-НДФЛ в 2020 году надо подавать:

по ст. 226 НК с признаком «2» один раз (в порядке уведомления налоговиков о том, что есть «неудержанцы») до 01.03.2020;

по ст. 230 НК с признаком «1» и с признаком «2» второй раз до 01.03.2020.

Обновленная формулировка п. 2 ст. 230 НК РФ звучит так: «документ, содержащий сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах налога, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации за этот налоговый период по каждому физическому лицу, не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом». Вполне можно понимать так, что если есть доход и только исчисленный (не удержанный и не перечисленный) налог – надо подавать сведения по форме 2-НДФЛ по ст. 230 НК РФ.

То есть надо в один и тот же срок (до 01.03.2020) сдавать 2 справки 2-НДФЛ с признаком «2»? По требованиям двух разных статей НК РФ? Налоговая не зароется в этих справках?

Видимо, налоговые агенты по НДФЛ еще не начали задавать вопросы, поэтому никаких разъяснений от налоговиков на эту тему нет.

Было бы интересно узнать ваше мнение: сколько раз надо сдать 2-НДФЛ с признаком 2? Оставляйте ответ в комментариях.