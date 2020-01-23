Хорошо погуляли на корпоративе? Как не платить Снегурочке за выбитый зуб?

С последствиями новогодних корпоративов разбирался районный суд Нижнего Новгорода. В чем ошиблась Снегурочка, лишившаяся на корпоративе зуба?

Суть дела

Фирма проводила новогодний корпоратив для сотрудников в кафе. Развлекали гостей корпоратива приглашенные артисты. В ходе праздника у актрисы, исполнявшей роль Снегурочки, оказался выбит зуб.

В данном событии актриса обвинила одного из сотрудников фирмы. И обратилась в суд с иском о компенсации лечения, морального ущерба и недополученных доходов.

Суд в удовлетворении иска отказал. Фирма ответчика предоставила видеоматериалы, сделанные сотрудниками фирмы в ходе корпоратива. Судьи просмотрели их все и заключили, что в течение всего мероприятия вокруг Снегурочки толпилось столько народу, что определить, кто именно нанес ей травму невозможно.

Не смогли упомнить обстоятельства, при которых был выбит зуб, и вызванные в качестве свидетелей сотрудники фирмы.

В результате судьи не сочли возможным привлечь к ответственности сотрудника, на которого указала актриса.

В чем ошибка Снегурочки?

В данном случае речь идет о производственной травме, поскольку актриса исполняла на корпоративе свои служебные обязанности и время было для нее рабочим.

Чтобы получить компенсацию лечения и оплату дней нетрудоспособности в результате последствий травмы, Снегурочке следовало обращаться к работодателю, направившему ее на данное мероприятие.

Если же договор на участие в корпоративе был заключен с ней как с физическим лицом фирмой-организатором, то следовало предъявлять претензии фирме, а не ее отдельному работнику.

Тогда было бы гораздо больше шансов что-то получить за выбитый зуб.

По материалам Канавинского районного суда г. Н. Новгород, дело № 2-801/2018