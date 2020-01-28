Эволюция путинских выплат в 2020 году: вопросы. Часть 1: будет старый и новый маткапитал?

Президент поручил российским законодателям доработать механизмы поддержки и поощрения семей с детьми. Каких «пряников» стоит ожидать и кому? Какие подводные камни маячат за нововведениями? Начинаем разбираться с материнского капитала.

Как было до 2020

«Старый» материнский (семейный) капитал – это мера господдержки российских семей, в которых с 2007 по 2021 год включительно родился (был усыновлен) второй ребенок либо третий ребенок или последующие дети, если при рождении (усыновлении) второго ребенка право на получение этих средств не оформлялось).

«Старый» маткапитал периодически индексировали и с 1 января 2020 года его размер составляет 466 617 рублей.

При оформлении этого капитала в ПФР выдается сертификат. Право обратиться за сертификатом никакими временными рамками не ограничено. То есть и сегодня можно прийти за сертификатом на ребенка, рожденного, допустим, в 2010 году.

Что планируют изменить

Президент поручил правительству предоставить право на маткапитал семьям, в которых с 1 января 2020 года родился (был усыновлен) первый ребенок, при этом размер этих средств должен составить 466 617 рублей, а в случае рождения (усыновления) второго ребенка в 2020 году и далее размер выплаты увеличивается на 150 000 рублей.

Для семей, еще не получивших маткапитал, при появлении второго ребенка в семье с января 2020 года он составит 616 617 рублей. Эти поручения должны быть исполнены до 15 апреля 2020 года.

Что получится

В итоге с 15.04.2020 выйдет два варианта материнского капитала: «старый» и «новый/путинский».

Отсечка для превращения «старого» маткапитала в «новый/путинский» - 01 января 2020 года.

Стартовое событие – появление в семье ребенка с этой даты.

Что будет с путинскими выплатами с 2018 года?

Пока что новые детские выплаты финансируются так:

на первого ребенка – за счет средств бюджета;

на второго ребенка – за счет средств материнского капитала (потому что на первого ребенка маткапитал был не положен).

Возникает закономерный вопрос: если с 2020 года начнут давать маткапитал на первого ребенка – не начнут ли за счет этого капитала платить «путинские» на первого ребенка?

И что тогда останется на второго (всего-то + 150 000 руб.), если к его появлению маткапитал уже будет израсходован на первого?

Какая-то не очень вразумительная поддержка получится…

Ответа пока нет. Мы мониторим проекты законов и будем держать вас в курсе событий.

Что можно посоветовать молодым семьям?

Будущим родителям рекомендуем обратить внимание вот на что:

2018 год – новые пособия на детей, гораздо больше, чем раньше. Но! Только для тех, кто обзавелся детишками с 01.01.2018!

2020 год – новый усиленный маткапитал и продление пособий до возраста ребенка 7 лет (об этом еще поговорим подробнее). Но! Только для ставших родителями с 01.01.2020.

Те, кто поспешил выполнить гражданский и семейный долг до 2018 года так и тянут своих детишек с одним «старым» маткапиталом с копеечной индексацией.

А вам, если не «горит», может, стоит немного подождать с детьми? Вдруг в 2021-2022 еще что-нибудь предложат?