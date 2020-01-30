Работодателей обяжут платить зарплату по номеру телефона. Новация от Центробанка

Главный банк страны не на шутку взялся за борьбу с «зарплатным рабством». Уже в конце 2020 года работодателей могут обязать платить зарплату по номеру телефона, без банковской карты.

Как будет выглядеть новация?

Подробностями нововведения делилась со СМИ директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в ходе онлайн-конференции.

По задумке Центробанка, зарплату граждане смогут получать через Систему быстрых платежей Банка России (СБП). Работодатель будет направлять зарплату не на карту или счет, а на номер телефона работника через СБП. Работник при том сам привяжет номер телефона к тому счету, который ему больше понравится.

А если номер поменялся?

Главная задача, которую сейчас стремиться решить ЦБ – «технические» сложности. Гражданин может телефон, например, потерять или поменять номер. Что произойдет с деньгами, которые уже в пути?

Решить вопрос пытаются через усовершенствование обмена данными между работодателем и банками. Напомним, сейчас работодатели, для перечисления зарплаты, передают банку реестры реквизитов своих работников. Таким образом, по мнению ЦБ, работодатели могут «зарплатно» угнетать работников – влиять на выбор банка, куда переводят зарплату.

При работе через СБП работодатель будет предоставлять банку список работников с номерами телефонов.

При утрате работником доступа к заявленному «зарплатному» номеру, надо будет как можно более оперативно поменять данные от работодателя в банке. То есть, при утере телефона бежать надо будет в первую очередь не к оператору, а к работодателю. И просить убрать поскорее номер из зарплатного списка.

Как быть клиентам Сбера?

Тут еще одна большая помеха на пути новации ЦБ.

СБП была запущена Банком России в начале 2019 года. Она позволяет переводить деньги между счетами разных банков по номеру телефона, а со второй половины 2019 еще оплачивать покупки с помощью сканирования смартфоном QR-кода.

Участниками СБП являются 34 банка и три платежные компании. Крупнейшие банки должны были подключиться к системе в обязательном порядке до 1 октября 2019 года. Это сделали все, кроме Сбербанка.

И по сегодняшний день Сбер к СБП не подключен.

Получается, что воспользоваться нововведением смогут все, кроме клиентов Сбера. Поэтому, «все» получаются пока очень и очень условные.

Как быть работодателям?

Работодателям можно посоветовать готовиться к нововведениям и к тому, что они на момент внедрения могут быть все еще «сырыми».

Было бы неплохо проинформировать работников о потенциальных проблемах новой схемы выплаты зарплаты. Чтобы те, кто хотел бы получать з/п на Сбер или имеет печальный опыт потери телефона не побежали писать заявление о расчетах через СБП сразу, как только расчеты внедрят.