Когда можно отбиться от штрафа за не поданное в МВД уведомление по иностранному работнику

Штрафы за не уведомление о трудовом договоре или ГПД с иностранцем существенно выросли с 2017 года. МВД, к которому отошли функции ФМС, требует уведомлять не только о заключении/расторжении договора с иностранным гражданином, но и об изменении в условиях действующего договора. Законно ли это?

Что говорит законодательство

Требование уведомлять органы контроля за миграцией о каждом случае заключения или расторжения договора с иностранцем на выполнение трудовых обязанностей или работ (услуг), содержится в ст. 13 закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ» от 25.07.2002 № 115-ФЗ.

Ответственность за невыполнение данного требования предусмотрена ст. 18.15 КоАП РФ. Отметим, что п. 3 ст. 18.15 КоАП дословно воспроизводит требование из закона № 115-ФЗ «нарушение установленного порядка и (или) формы уведомления органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, о заключении или прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг)».

Узнать подробности о новом уведомлении МВД о приеме на работу иностранного работника и скачать образец заполнения можно здесь. Как должно выглядеть правильно заполненное новое уведомление об увольнении иностранца и по каким правилам его надо подавать в МВД, мы рассказали тут.

Что может произойти на практике

Бывает так, что работодатель уведомил, как положено, о приеме на работу иностранца, а затем в отношениях между ними произошли изменения: например, у иностранного работника поменялись его трудовые функции или должностные обязанности.

Нужно ли в таком случае уведомлять МВД? Зависит от того, каким именно образом работник и работодатель закрепили произошедшие изменения. Возможны 2 варианта:

Прежний договор был расторгнут, а вместо него заключен новый. Например, договор на выполнение функций рядового сотрудника был прекращен, а новый договор на руководящую должность был подписан. Или был расторгнут договор ГПХ, а вместо него с иностранцем заключили трудовой договор.

Ситуация прямо подпадает под требования закона об уведомлении органов контроля за миграцией МВД. Нужно направлять уведомления и о прекращении старого договора и о заключении нового.

Договор, уже заключенный с иностранцем, продолжил действовать. Изменения были к нему добавлены: например, новый трудовой функционал прописали в дополнительном соглашении.

В этом случае нет необходимости направлять еще одно уведомление в МВД, поскольку ни расторжения действующего договора, ни заключения нового не произошло.

Мнение Конституционного суда

Высказанную в предыдущем разделе позицию поддержали судьи Конституционного суда (постановление КС РФ от 04.02.2020 № 7-П).

КС РФ признал незаконным штраф, наложенный МВД по ст. 18.15 КоАП, на предпринимателя, который привлек работника-иностранца к другой работе, не расторгая с ним действующий трудовой договор. При этом о заключении действующего договора ИП уведомил МВД в установленном порядке.

Судьи заключили, что контролирующие органы не вправе требовать уведомления об изменении функций и обязанностей иностранного работника, если сам договор с ним не расторгался. Штрафовать за отсутствие такого уведомления нельзя.

Подводим итоги

Закон требует от работодателей, заключающих договора с иностранцами, уведомлять МВД только о фактах заключения и прекращения таких договоров. За нарушение данного требования работодатель может быть привлечен к ответственности по ст. 18.15 КоАП РФ.

Нет обязанности уведомлять органы контроля за миграцией об изменениях в продолжающем действовать трудовом договоре или ГПД с иностранцем. Требования сотрудников МВД предоставлять такие уведомления и наложение штрафов за отсутствие таких уведомлений являются незаконными.