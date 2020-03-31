Вредные советы по организации удаленки

Интернет взорвался статьями о том, как следует организовывать дистанционную работу. Часть из них действительно дельные, но остальные варьируют от неудачных до смешных. Мы собрали бесценный (в данный момент) опыт наших фрилансеров и устраиваем разбор полетов. Поехали!

Вредные советы для работодателя

Советы годятся не только для удаленки в связи с коронавирусом, но и вообще удаленки.

Продолжайте считать, что вы покупаете рабочее время сотрудников, а не результаты их работы. Старайтесь распоряжаться этим временем так, как это было в офисе и придумывайте схемы контроля, например, сидит ли каждый работник за своим столом по 7 часов в день, четко в 10 до 19 с часом на обед?

На удаленке это отслеживать крайне важно и необходимо. То, что работникам как-то нужно организовывать бытовые вопросы параллельно с работой (например, купить продукты и приготовить их прежде, чем собственно пообедать) – учитывать совершенно не обязательно. Это проблемы работников.

Налаживайте активное и постоянное рабочее общение. Лучшие способы: е-мэйл и скайп. Пусть ваше начальственное сердце радуется, видя водопады служебной переписки, где вы поставлены в копию вместе с кучей остальных. Потом можно вдумчиво все еще раз перечитать и обсудить в скайпе и быть твердо уверенным в том, что сотрудники не бездельничали.

Общий googl-документ, в котором каждый может оставить свои идеи и задать вопросы и их видно сразу все и всем? Не знаем! Облачное хранилище и общий виртуальный календарь, куда каждый может заглянуть, когда ему удобно и понять, с кем и когда взаимодействовать? Не, не слышали! Лучше дарить с каждым заказом изоленту заставить всех слать бесконечные е-мэйлы, а потом обсуждать их на ежедневном скайпе. А лучше на двух скайпах: утром и вечером. На утреннем следует задать боевой посыл по примерному содержанию и количеству новых е-мэйлов на новый день.

Требуйте от каждого сотрудника создания дома рабочей атмосферы. Пусть организуют себе отдельное место для работы (никаких полок с детскими книжками или кухонной утварью за спиной), пусть одеваются дома как в офисе. Скайпы только с видео, чтобы контролировать рабочий антураж. Максимум, что допустимо за кадром – аквариум с рыбками. Дети, коты, собаки и издаваемый ими шум – строго запрещены!

Ни в коем случае не переводите на удаленку всю работу. Не нужно переадресовывать звонки с офисных телефонов на телефон удаленного сотрудника. Не надо снабжать секретаря или ассистента оргтехникой, позволяющей делать дома сканы и отправлять факсы. И, конечно же, оставьте в офисе единственный экземпляр печати. Пусть сотрудники по очереди чувствуют себя разведчиками, идущими на ответственное задание, когда они направляются в офис, отвечать на звонки, читать поступившие бумажные факсы и ставить печать на документы.

Не берите на работу курьеров. Если нужно, например, обменяться бумажными документами, пусть сотрудники съездят сами или прогуляются на почту. Таким образом вы проявляете заботу об их здоровье и не позволяете совсем «закиснуть» дома.

Оценивайте эффективность работниковпо их участию в создании потока е-мэйлов, участию в скайпах, присутствию «на рабочем месте» в установленное время и в надлежащем виде и прочим подобным показателям. Фактический результат работы – ерунда. Даже если этот результат хороший.

Пользуясь нашими советами вы быстро освободите работников для поисков нового работодателя.

Вредные советы для работников

Теперь разберемся с тем, как лучше и быстрее наладить дистанционную работу из дома.

Составляйте себе рабочий график. Желательно, такой же, как был на работе, например, с 9:00 до 18:00. После 18:00 – все, рабочее время закончилось. Можно с удовольствием расслабиться, даже если вы в течение дня отвлекались на другие дела и не доделали то, что собирались. В конце концов, если вы в обычном состоянии отпрашиваетесь с работы по личному вопросу, вам же не обязательно возвращаться вечером, чтобы что-то доделать? Можно и завтра, после 9:00.

Так вы точно не совершите ошибку многих постоянных фрилансеров: планировать не время, а объем работы и крайний срок, к которому его нужно сделать. Вам это ни к чему, особенно, если ваш работодатель рассуждает так же, как и вы: зарплату вы получаете за рабочее время, а не за то, что по факту сделали.

Побольше общайтесь с коллегами. Делаете перерыв на кофе? Представьте, что вы бы делали его в офисе. Позвоните коллегам, пусть отвлекутся от своих дел ради общения с вами. Если ваши коллеги наметили себе дела, а не просто рабочий график – объясните им их ошибку. Направьте ссылки на полезные статьи по организации удаленки, например, в Вотсап. Налейте себе еще чашечку кофе и предложите коллегам обсудить эти статьи. Это очень сплачивает коллектив и укрепляет командный дух в условиях дистанционной работы.

Оборудуйте рабочее место дома. В идеале это должен быть по деловому обставленный рабочий кабинет. Если ваша жилплощадь не позволяет выделить отдельный кабинет – организуйте рабочую зону. Раньше встречали по одежке, а теперь будут по рабочей зоне. Границы рабочей зоны – то, что попадает в камеру скайпа. В них не должно быть ничего бытового и домашнего. Все очень по рабочему. На крайний случай – за спиной у вас во время рабочих разговоров по скайпу должна быть пустая стена. Нет такого места в квартире? Ну, выкиньте что-нибудь. Например, что-нибудь ненужное. След на стене от чего-то ненужного рекомендуется сразу же удалить, например, оперативно поклеив новые обои.

Считается, что подобные действия мотивирую вас трудиться более успешно и эффективно.

Одевайтесь дома как для работы. Это особенно актуально в условиях карантина в связи с эпидемией. Готовьте на каждый день несколько вариантов одежды:

деловой костюм для рабочих видеозвонков;

халат и аксессуары уборщика/уборщицы для наведения порядка и проведения рекомендуемых Минздравом мероприятий по дезинфекции жилища;

комплект одежды повара, чтобы готовить пищу;

комплект одежды воспитателя для общения и домашних игр с детьми;

комплект одежды и аксессуаров (маска, одноразовые перчатки) для выхода из дома по неотложным делам;

спортивный костюм для физических упражнений, чтобы поддерживать физическую активность в условиях самоизоляции.

Время, которое вы потратите на переодевания, с лихвой компенсируется вашим надлежащим рабочим настроем, что обязательно скажется на качестве вашей удаленной работы.

Как можно больше используйте видеосвязь. А иначе – зачем же вы запасались вариантами одежды? Вырабатывайте правила видеообщения на удаленке. Например, если вы одеты в деловой костюм и собираетесь позвонить коллеге после 18:00 – уместным было бы предварительно направить свое фото в деловом костюме ему в мессенджер и сообщить, что позвоните через 10 минут. На случай, если коллега в данный момент в костюме повара или воспитателя и ему нужно переодеться и разместиться в рабочей зоне, чтобы должным образом настроиться на общение с вами.

Исключение можно сделать для начальства. Находясь в деловом костюме, начальству можно звонить в любое время по видеосвязи. Если вам покажется, что начальник в настоящий момент не расположен к общению по видео, можно предложить перезвонить ему аудио, не забыв продемонстрировать, в том числе не вербально, свое понимание ситуации. Начальник наверняка оценит и вашу вовлеченность в работу, и вашу деликатность.

Следуя нашим советам, вы отлично проведете время на удаленке, разнообразите гардероб, а так же узнаете, как на самом деле вас ценят и любят ваши коллеги и руководство.

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