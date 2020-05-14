Выплаты на детей по 10 000: для кого придумали и почему дадут не на всех детей?

Владимир Путин, выступая 11 мая, объявил о раздаче всем гражданам, имеющим детей от 3 до 16 лет, единовременной выплаты — по 10 тысяч на каждого ребенка. Чуть позже появилось постановление Правительства, конкретизирующее условия ее получения: пособие полагается только на детей, родившихся в период с 11.05.2004 по 30.06.2017.

Подчиненные структуры не медля взяли поручение Президента «под козырек»: на Госуслугах в считанные часы образовался новый сервис по оформлению выплаты. Увы, крайне нестабильный, что не понравилось никому, включая самого главу государства. Пенсионный фонд вообще не рекомендует подавать там заявки до 15 мая. Но всегда можно попробовать — вдруг да улыбнется удача.

Время на оформление выплаты, если что, есть аж до 1 октября. А сами перечисления начнутся не ранее 1 июня, поэтому, в принципе, можно не спешить.

Инициатива раздать деньги на детей, конечно, похвальна — но, скажем прямо, многих граждан здесь обделили. Совершенно очевидно, что кроме попавших под выплату, в этих 10 тысячах как раз испытывают граждане:

воспитывающие малыша до 3 лет (традиционно расходная часть семейного бюджета здесь высока);

готовящие ребенка к выпуску из школы — как раз после 16-ти.

Может, конечно, это и есть причина возрастной «лимитации» — что 10 тысяч в подобных сценариях ничем бы особо и не помогли (хотя, в нынешней ситуации любое подспорье, как говорится, ко двору). А может, считается, что на более маленьких детей и так дают пособия, а старшим хватит на иждивении сидеть — себя уже могут и прокормить.

Но, даже без поправок на все это, справедливой была бы матпомощь на детей любого несовершеннолетнего возраста. Но, к сожалению, многих это неожиданное денежное довольствие от Президента, по видимому, обойдет стороной.