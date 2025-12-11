8036 ЦОК КПП mobile
SWIFT-переводы из России в 2025 году: какие банки еще работают и стоит ли рисковать

Ищете, через какие банки можно сделать SWIFT-перевод из России в 2025? Полный список банков, реальные комиссии и сроки. Узнайте, как оплатить счет за границей без риска заморозки средств через сервис BMB.

Введение

Еще три года назад трансграничный перевод был рутиной: зашел в приложение, ввел IBAN, нажал «Отправить». В 2025 году запрос «swift перевод из россии» превратился в уравнение со множеством неизвестных.

Крупнейшие банки отключены от системы, оставшиеся «островки свободы» вводят заградительные комиссии (от $50 до $300 за операцию) или поднимают минимальную сумму перевода до 20 000 евро. Но что делать, если нужно оплатить обучение ребенка в Европе, закрыть инвойс за лечение или перевести деньги родственникам в США?

В этой статье мы проанализируем текущую ситуацию с банковскими переводами и расскажем о способе оплатить любой зарубежный счет в рублях, минуя головную боль с валютным контролем.

Почему SWIFT из России стал лотереей

Даже если ваш банк формально не под санкциями и обещает отправить «денежный перевод swift», это не гарантирует доставку денег.

В цепочке перевода всегда участвует банк-корреспондент (обычно американский или европейский). Сейчас иностранные банки-корреспонденты в ручном режиме проверяют платежи из РФ.

Риски классического перевода:

  • Заморозка (Compliance check): деньги могут зависнуть на проверке на 3–6 недель. Банк будет требовать документы о происхождении средств.

  • Возврат (Reject): платеж может вернуться обратно, но комиссию за перевод (которая часто составляет 1–3% от суммы) вам никто не вернет.

  • Курсовые потери: пока деньги «гуляют» между банками, курс может измениться не в вашу пользу.

Какие банки делают SWIFT-переводы в 2025? (И делают ли?)

Список постоянно сокращается, но вот актуальная картина по популярным запросам:

  • Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Т-Банк (Тинькофф). В долларах и евро переводы в «недружественные» страны (ЕС, США) невозможны. Доступны переводы только в национальных валютах дружественных стран (юани, рупии и т.д.), и то с ограничениями.

  • Райффайзенбанк. Остается главным окном в Европу, но условия жесткие. Огромные комиссии (часто фиксированные 50% от суммы для мелких переводов) и высокий порог входа. Банк открыто заявляет, что сворачивает деятельность.

  • ОТП Банк, Солид, Интеза. Периодически проводят платежи, но очереди на открытие валютных счетов растягиваются на месяцы, а условия меняются каждую неделю.

Итог неутешителен: «свифт перевод российские банки» — это дорого, долго и ненадежно.

Альтернатива: как оплатить счет за границей без открытия валютного счета

Если вам нужно оплатить инвойс (Invoice) за услуги, товары или перевести деньги частному лицу, проще использовать сервисы-посредники, такие как BMB Finance.

Мы работаем по принципу «Платежного агента». Вам не нужно покупать доллары или евро, вам не нужно открывать счет в иностранном банке.

Схема работы:

  1. Вы присылаете нам инвойс (счет) или реквизиты получателя (IBAN, SWIFT-код).

  2. Мы пересчитываем сумму в рубли по фиксированному курсу.

  3. Вы переводите рубли на счет нашей компании в РФ.

  4. Мы оплачиваем ваш счет со своего европейского или азиатского юрлица.

Что можно оплатить таким способом?

  • Обучение в школах и университетах (Европа, США, Азия).

  • Медицинские услуги в зарубежных клиниках.

  • Бронирование отелей и аренду авто.

  • Покупку товаров (автозапчасти, электроника, санкционные товары).

  • Услуги зарубежных фрилансеров и IT-сервисов.

Сравнение: банк vs сервис BMB

Критерий

Банковский SWIFT из РФ

Перевод через BMB

Валюта оплаты

Нужно покупать валюту на бирже

Платите рублями

Комиссия

3–5% + фикс (минимум $50–100)

Включена в курс

Срок

3–10 рабочих дней (риск возврата)

1–3 рабочих дня

Документы

Куча бумаг для валютного контроля

Только инвойс/реквизиты

Надежность

50/50 (зависит от настроения комплаенса)

100% (платеж идет от иностранной компании)

Как сделать перевод прямо сейчас

Не тратьте время на поиск «в каком банке работает свифт». Пока вы открываете счет, банк могут внести в SDN-лист.

Инструкция по безопасной отправке денег:

  1. Подготовьте реквизиты получателя (фото инвойса или банковские данные).

  2. Перейдите в наш Telegram-канал BMB Finance.

  3. Отправьте документы менеджеру для расчета.

  4. Получите расчет в рублях, оплатите и получите подтверждение перевода (SWIFT-лист) в течение 24 часов после отправки.

Заключение

В 2025 году SWIFT-перевод из России превратился из банковской услуги в эксклюзивный сервис «для избранных». Если вы не готовы рисковать деньгами и нервами, доверьте проведение международных платежей профессионалам. Мы доставим ваши деньги в любую точку мира: от Нью-Йорка до Токио.

