SWIFT-переводы из России в 2025 году: какие банки еще работают и стоит ли рисковать

Введение

Еще три года назад трансграничный перевод был рутиной: зашел в приложение, ввел IBAN, нажал «Отправить». В 2025 году запрос «swift перевод из россии» превратился в уравнение со множеством неизвестных.

Крупнейшие банки отключены от системы, оставшиеся «островки свободы» вводят заградительные комиссии (от $50 до $300 за операцию) или поднимают минимальную сумму перевода до 20 000 евро. Но что делать, если нужно оплатить обучение ребенка в Европе, закрыть инвойс за лечение или перевести деньги родственникам в США?

В этой статье мы проанализируем текущую ситуацию с банковскими переводами и расскажем о способе оплатить любой зарубежный счет в рублях, минуя головную боль с валютным контролем.