SWIFT-переводы из России в 2025 году: какие банки еще работают и стоит ли рисковать

Введение
Еще три года назад трансграничный перевод был рутиной: зашел в приложение, ввел IBAN, нажал «Отправить». В 2025 году запрос «swift перевод из россии» превратился в уравнение со множеством неизвестных.
Крупнейшие банки отключены от системы, оставшиеся «островки свободы» вводят заградительные комиссии (от $50 до $300 за операцию) или поднимают минимальную сумму перевода до 20 000 евро. Но что делать, если нужно оплатить обучение ребенка в Европе, закрыть инвойс за лечение или перевести деньги родственникам в США?
В этой статье мы проанализируем текущую ситуацию с банковскими переводами и расскажем о способе оплатить любой зарубежный счет в рублях, минуя головную боль с валютным контролем.
Почему SWIFT из России стал лотереей
Даже если ваш банк формально не под санкциями и обещает отправить «денежный перевод swift», это не гарантирует доставку денег.
В цепочке перевода всегда участвует банк-корреспондент (обычно американский или европейский). Сейчас иностранные банки-корреспонденты в ручном режиме проверяют платежи из РФ.
Риски классического перевода:
Заморозка (Compliance check): деньги могут зависнуть на проверке на 3–6 недель. Банк будет требовать документы о происхождении средств.
Возврат (Reject): платеж может вернуться обратно, но комиссию за перевод (которая часто составляет 1–3% от суммы) вам никто не вернет.
Курсовые потери: пока деньги «гуляют» между банками, курс может измениться не в вашу пользу.
Какие банки делают SWIFT-переводы в 2025? (И делают ли?)
Список постоянно сокращается, но вот актуальная картина по популярным запросам:
Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Т-Банк (Тинькофф). В долларах и евро переводы в «недружественные» страны (ЕС, США) невозможны. Доступны переводы только в национальных валютах дружественных стран (юани, рупии и т.д.), и то с ограничениями.
Райффайзенбанк. Остается главным окном в Европу, но условия жесткие. Огромные комиссии (часто фиксированные 50% от суммы для мелких переводов) и высокий порог входа. Банк открыто заявляет, что сворачивает деятельность.
ОТП Банк, Солид, Интеза. Периодически проводят платежи, но очереди на открытие валютных счетов растягиваются на месяцы, а условия меняются каждую неделю.
Итог неутешителен: «свифт перевод российские банки» — это дорого, долго и ненадежно.
Альтернатива: как оплатить счет за границей без открытия валютного счета
Если вам нужно оплатить инвойс (Invoice) за услуги, товары или перевести деньги частному лицу, проще использовать сервисы-посредники, такие как BMB Finance.
Мы работаем по принципу «Платежного агента». Вам не нужно покупать доллары или евро, вам не нужно открывать счет в иностранном банке.
Схема работы:
Вы присылаете нам инвойс (счет) или реквизиты получателя (IBAN, SWIFT-код).
Мы пересчитываем сумму в рубли по фиксированному курсу.
Вы переводите рубли на счет нашей компании в РФ.
Мы оплачиваем ваш счет со своего европейского или азиатского юрлица.
Что можно оплатить таким способом?
Обучение в школах и университетах (Европа, США, Азия).
Медицинские услуги в зарубежных клиниках.
Бронирование отелей и аренду авто.
Покупку товаров (автозапчасти, электроника, санкционные товары).
Услуги зарубежных фрилансеров и IT-сервисов.
Сравнение: банк vs сервис BMB
Критерий
Банковский SWIFT из РФ
Перевод через BMB
Валюта оплаты
Нужно покупать валюту на бирже
Платите рублями
Комиссия
3–5% + фикс (минимум $50–100)
Включена в курс
Срок
3–10 рабочих дней (риск возврата)
1–3 рабочих дня
Документы
Куча бумаг для валютного контроля
Только инвойс/реквизиты
Надежность
50/50 (зависит от настроения комплаенса)
100% (платеж идет от иностранной компании)
Как сделать перевод прямо сейчас
Не тратьте время на поиск «в каком банке работает свифт». Пока вы открываете счет, банк могут внести в SDN-лист.
Инструкция по безопасной отправке денег:
Подготовьте реквизиты получателя (фото инвойса или банковские данные).
Перейдите в наш Telegram-канал BMB Finance.
Отправьте документы менеджеру для расчета.
Получите расчет в рублях, оплатите и получите подтверждение перевода (SWIFT-лист) в течение 24 часов после отправки.
Заключение
В 2025 году SWIFT-перевод из России превратился из банковской услуги в эксклюзивный сервис «для избранных». Если вы не готовы рисковать деньгами и нервами, доверьте проведение международных платежей профессионалам. Мы доставим ваши деньги в любую точку мира: от Нью-Йорка до Токио.
👉 Рассчитать стоимость перевода по вашему инвойсу: перейти в BMB Finance.
