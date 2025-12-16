Пополнение Alipay и WeChat через Сбербанк, ВТБ и Тинькофф в 2025 году: мифы и рабочие способы

Введение

«Как перевести деньги со Сбера на Алипей?» — этот запрос вводят в поисковики тысячи раз в день. В 2025 году ситуация с трансграничными платежами остается сложной. Предприниматели, закупающие товар на 1688, и туристы, планирующие поездку в Китай, сталкиваются с тем, что привычные финансовые инструменты перестали работать.

Многие до сих пор ищут в приложениях «Тинькофф» или «ВТБ» заветную кнопку «Перевод в Китай», но находят лишь разочарование. В этой статье мы честно разберем, какие банковские способы окончательно умерли, а какие инструменты (включая сервис BMB Exchange) реально помогают перевести деньги в Китай быстро и выгодно.