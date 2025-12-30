WeChat Pay в 2025: как пройти верификацию и пополнить кошелек из России

Введение

Если Alipay можно назвать «китайским PayPal», который относительно дружелюбен к иностранцам, то WeChat (Weixin) — это закрытый клуб за высокой стеной. Однако для бизнеса с Китаем это приложение жизненно необходимо. Многие мелкие поставщики, фабрики и посредники принимают оплату исключительно в «Вичате».

В 2025 году вопрос «как пополнить wechat в россии» стал еще острее из-за ужесточения правил безопасности Tencent. Российские карты не работают, а попытки купить «готовый аккаунт» часто заканчиваются потерей денег. В этой статье мы разберем единственный надежный алгоритм: как самостоятельно верифицировать кошелек и пополнить его рублями через сервис BMB Exchange.