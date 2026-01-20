Оплата на 1688, Taobao и Poizon из России в 2025: как покупать без комиссии посредников

Введение

Китайские маркетплейсы 1688 (для опта), Taobao (для розницы) и Poizon (для брендовых вещей) стали главными источниками товаров для российского бизнеса и модников. Цены там в 2–3 раза ниже, чем на Wildberries или Ozon.

Но на этапе оформления заказа 90% новичков сталкиваются со стеной: кнопка «Оплатить» не работает с российскими картами. Многие вынуждены обращаться к байерам, переплачивая 5–15% от стоимости товара только за услугу «выкупа».

В этой статье мы расскажем, как убрать лишнее звено и оплачивать заказы самостоятельно, используя пополнение кошелька Alipay через сервис BMB Exchange.