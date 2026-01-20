8101 ОК МП моб
Оплата на 1688, Taobao и Poizon из России в 2025: как покупать без комиссии посредников

Хотите заказывать с 1688 и Taobao самостоятельно? Узнайте, как оплачивать китайские маркетплейсы из России в 2025 году без наценок байеров. Инструкция по пополнению Alipay для выгодного шопинга через BMB.

Введение

Китайские маркетплейсы 1688 (для опта), Taobao (для розницы) и Poizon (для брендовых вещей) стали главными источниками товаров для российского бизнеса и модников. Цены там в 2–3 раза ниже, чем на Wildberries или Ozon.

Но на этапе оформления заказа 90% новичков сталкиваются со стеной: кнопка «Оплатить» не работает с российскими картами. Многие вынуждены обращаться к байерам, переплачивая 5–15% от стоимости товара только за услугу «выкупа».

В этой статье мы расскажем, как убрать лишнее звено и оплачивать заказы самостоятельно, используя пополнение кошелька Alipay через сервис BMB Exchange.

Почему российские карты не работают на китайских сайтах

Ключевой запрос «как оплатить на китайском сайте картой сбербанка» ведет в тупик.

  • Visa/Mastercard РФ: полностью заблокированы за границей.

  • UnionPay: на 1688 и Taobao карты UnionPay, выпущенные в РФ, часто не проходят антифрод-проверку. Система видит российский BIN (идентификатор банка) и отклоняет платеж, опасаясь санкций или мошенничества.

В итоге, единственным рабочим инструментом для прямой оплаты остается баланс внутреннего кошелька Alipay.

Экономика самостоятельного выкупа: зачем вам это нужно

Обычно схема работы через посредника выглядит так:

  1. Вы скидываете ссылки на товар.

  2. Посредник считает сумму + добавляет свои 5–10% за выкуп + конвертирует юань по завышенному курсу.

  3. Вы теряете деньги на ровном месте.

Схема при самостоятельной оплате (Self-redemption):

  1. Вы сами регистрируетесь на 1688/Taobao (аккаунт автоматически связывается с вашим Alipay).

  2. Покупаете юани через обменный сервис (например, BMB) по фиксированному курсу.

  3. Оплачиваете товар в один клик.

  4. Посреднику платите только за проверку и доставку товара (консолидацию), но не за сам факт покупки.

Выгода: экономия до 15% от бюджета закупки. Плюс полный контроль над сделкой: вы сами видите реальную цену продавца и его рейтинг.

Как пополнить баланс для шопинга

Чтобы стать самостоятельным покупателем, вам нужно превратить рубли на вашей карте в цифровые юани на счете Alipay.

Почему не работают «Золотая Корона» и банковские переводы?

Многие ищут «золотая корона денежные переводы в китай». Этот способ подходит для отправки наличных физическому лицу, но он бесполезен для интернет-шопинга. Вы не можете отправить перевод «Золотой Короной» на счет 1688.

Решение от BMB Exchange: мы предлагаем прямой обмен Рубли (Сбер/Тинькофф/ВТБ) → Юани (Alipay).

  • Курс: мы даем конкурентный курс, который позволяет вам закупать товар выгодно.

  • Лимиты: работаем как с мелкими заказами (для Poizon), так и с оптовыми партиями.

  • Безопасность: если 1688 потребует верификацию платежа (Risk Control), наличие «чистой» истории происхождения средств от нашего сервиса поможет быстро разблокировать заказ.

Инструкция: как оплатить первый заказ на 1688/Taobao

Вот чек-лист для тех, кто готов сэкономить:

  1. Скачайте Alipay. Зарегистрируйтесь по российскому номеру телефона и пройдите верификацию по загранпаспорту.

  2. Свяжите аккаунты. При входе на 1688 или Taobao выберите иконку Alipay — системы синхронизируются автоматически.

  3. Пополните счет. Напишите в Telegram-канал BMB. Укажите нужную сумму юаней. Переведите рубли нам, а мы зачислим юани вам по QR-коду.

  4. Оплатите корзину. При оформлении заказа на сайте выберите способ оплаты «Alipay Balance». Введите 6-значный платежный пароль (который вы задали в настройках Alipay).

  5. Готово! Деньги списались мгновенно, продавец видит заказ и начинает отгрузку.

Нюанс с Poizon (Dewu)

Для любителей кроссовок Poizon — это рай. Но приложение не имеет веб-версии и работает только на мобильных.

  1. Оплата: происходит исключительно через Alipay.

  2. Адрес: Poizon не доставляет в Россию напрямую. Вам нужно указать адрес склада вашего посредника (карго) в Китае. Оплачиваете товар самостоятельно своими юанями, а посредник просто получает посылку.

Заключение

Не позволяйте сложностям с банками останавливать ваш бизнес или личный шопинг. Покупать в Китае в 2025 году по-прежнему выгодно, если знать правильные финансовые инструменты.

Забудьте о комиссиях байеров за выкуп. Берите управление закупками в свои руки.

👉 Нужны юани для оплаты заказа? Переходите в BMB Exchange. Пополним ваш Alipay за 15 минут, и вы сразу сможете оформить свой заказ.

