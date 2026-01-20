Оплата на 1688, Taobao и Poizon из России в 2025: как покупать без комиссии посредников

Введение
Китайские маркетплейсы 1688 (для опта), Taobao (для розницы) и Poizon (для брендовых вещей) стали главными источниками товаров для российского бизнеса и модников. Цены там в 2–3 раза ниже, чем на Wildberries или Ozon.
Но на этапе оформления заказа 90% новичков сталкиваются со стеной: кнопка «Оплатить» не работает с российскими картами. Многие вынуждены обращаться к байерам, переплачивая 5–15% от стоимости товара только за услугу «выкупа».
В этой статье мы расскажем, как убрать лишнее звено и оплачивать заказы самостоятельно, используя пополнение кошелька Alipay через сервис BMB Exchange.
Почему российские карты не работают на китайских сайтах
Ключевой запрос «как оплатить на китайском сайте картой сбербанка» ведет в тупик.
Visa/Mastercard РФ: полностью заблокированы за границей.
UnionPay: на 1688 и Taobao карты UnionPay, выпущенные в РФ, часто не проходят антифрод-проверку. Система видит российский BIN (идентификатор банка) и отклоняет платеж, опасаясь санкций или мошенничества.
В итоге, единственным рабочим инструментом для прямой оплаты остается баланс внутреннего кошелька Alipay.
Экономика самостоятельного выкупа: зачем вам это нужно
Обычно схема работы через посредника выглядит так:
Вы скидываете ссылки на товар.
Посредник считает сумму + добавляет свои 5–10% за выкуп + конвертирует юань по завышенному курсу.
Вы теряете деньги на ровном месте.
Схема при самостоятельной оплате (Self-redemption):
Вы сами регистрируетесь на 1688/Taobao (аккаунт автоматически связывается с вашим Alipay).
Покупаете юани через обменный сервис (например, BMB) по фиксированному курсу.
Оплачиваете товар в один клик.
Посреднику платите только за проверку и доставку товара (консолидацию), но не за сам факт покупки.
Выгода: экономия до 15% от бюджета закупки. Плюс полный контроль над сделкой: вы сами видите реальную цену продавца и его рейтинг.
Как пополнить баланс для шопинга
Чтобы стать самостоятельным покупателем, вам нужно превратить рубли на вашей карте в цифровые юани на счете Alipay.
Почему не работают «Золотая Корона» и банковские переводы?
Многие ищут «золотая корона денежные переводы в китай». Этот способ подходит для отправки наличных физическому лицу, но он бесполезен для интернет-шопинга. Вы не можете отправить перевод «Золотой Короной» на счет 1688.
Решение от BMB Exchange: мы предлагаем прямой обмен Рубли (Сбер/Тинькофф/ВТБ) → Юани (Alipay).
Курс: мы даем конкурентный курс, который позволяет вам закупать товар выгодно.
Лимиты: работаем как с мелкими заказами (для Poizon), так и с оптовыми партиями.
Безопасность: если 1688 потребует верификацию платежа (Risk Control), наличие «чистой» истории происхождения средств от нашего сервиса поможет быстро разблокировать заказ.
Инструкция: как оплатить первый заказ на 1688/Taobao
Вот чек-лист для тех, кто готов сэкономить:
Скачайте Alipay. Зарегистрируйтесь по российскому номеру телефона и пройдите верификацию по загранпаспорту.
Свяжите аккаунты. При входе на 1688 или Taobao выберите иконку Alipay — системы синхронизируются автоматически.
Пополните счет. Напишите в Telegram-канал BMB. Укажите нужную сумму юаней. Переведите рубли нам, а мы зачислим юани вам по QR-коду.
Оплатите корзину. При оформлении заказа на сайте выберите способ оплаты «Alipay Balance». Введите 6-значный платежный пароль (который вы задали в настройках Alipay).
Готово! Деньги списались мгновенно, продавец видит заказ и начинает отгрузку.
Нюанс с Poizon (Dewu)
Для любителей кроссовок Poizon — это рай. Но приложение не имеет веб-версии и работает только на мобильных.
Оплата: происходит исключительно через Alipay.
Адрес: Poizon не доставляет в Россию напрямую. Вам нужно указать адрес склада вашего посредника (карго) в Китае. Оплачиваете товар самостоятельно своими юанями, а посредник просто получает посылку.
Заключение
Не позволяйте сложностям с банками останавливать ваш бизнес или личный шопинг. Покупать в Китае в 2025 году по-прежнему выгодно, если знать правильные финансовые инструменты.
Забудьте о комиссиях байеров за выкуп. Берите управление закупками в свои руки.
