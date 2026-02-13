Как пополнить иностранную карту из России в 2026: гайд по Казахстану, Турции и Европе

Введение

За последние пару лет тысячи россиян оформили банковские карты в «дружественных» странах: Казахстане (Freedom Finance, Kaspi), Киргизии (Bakai, Demir), Узбекистане или Турции (Ziraat, Vakif). Эти карты стали спасением для путешествий и оплаты зарубежных сервисов.

Но радость обладания пластиком быстро сменяется вопросом: «как пополнить иностранную карту в россии?». Прямые переводы с карты на карту (Card-to-Card) между РФ и остальным миром заблокированы. В этой статье мы расскажем, как переводить деньги на свои и чужие зарубежные счета быстро и без риска попасть под санкции.