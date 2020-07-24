Ошибки рекрутера. Взгляд со стороны ТОП менеджера

Рекрутеры идут на различные ухищрения чтобы заполучить нужного кандидата. Тогда как ТОПы в существующей ситуации стараются не экспериментировать и предпочитают пересидеть в комфортной и понятной им атмосфере. Поэтому в переговорах с подобными кандидатами для рекрутeра даже самая малая ошибка равна провалу — права на ошибку нет.

Я провел исследование, в рамках которого пообщался с коллегами, которые имели опыт общения с executive рекуртерами. По результатам я сформировал рейтинг тех ошибок, на которые обращают внимание ТОП менеджеры и о которых почему-то зачастую забывают эксперты head hunting.

Пунктуальность

Как это ни странно, так часто декларирующие данный пункт как один из значимых, рекрутеры часто сами забывают о том, что для ТОП менеджера время — один из самых важных и ресурсов. Быть в графике уже вошло в привычку, и даже самое незначительное отклонение от него сразу обращает на себя внимание. Пожалуй, самое серьезное неуважение, при работе с ТОП менеджером — это просто забыть о времени.

Орфография

Вычитка текстов, внимание к деталям, когда каждое слово имеет свое значение — это ежедневные реалии любого ТОП менеджера. Поэтому невнимание рекрутера к орфографии просто моментально бросается в глаза и сразу формирует у ТОП менеджера не самое лучшее впечатление.

Предварительная подготовка к встрече

Удивительно, но все еще встречаются рекрутеры, которые не готовятся к встрече с кандидатом. Либо отталкиваются от резюме, взятого из открытых источников и данных профиля в социальных сетях. Это раздражает и говорит об уровне заинтересованности рекрутера. Практика показывает, что в подобных случаях предварительная встреча с кандидатом становится последней.

Обязательно читайте новости, не поленитесь и сделайте запросы в новостных агрегаторах, прочитайте авторские статьи и посмотрите интервью вашего кандидата. Оцените состояние компаний, в которых он работал в течение последних 5-7 лет. Будьте в курсе текущего положения отрасли в которой он сейчас вовлечен.

Готовность ответить на вопросы кандидата.

Можно назвать профессиональной деформацией, но ТОП менеджер ожидает, что на его вопросы он получит оперативные ответы. Будьте готовы к этому и стоит сразу перед началом беседы определить какие темы вы можете обозначить, а на какие потребуется время и почему. Таким образом вы покажите что ваш уровень соответствует уровню топ менеджера и вы можете общаться на равных.

Общаться с равными — еще один пунктик ТОПов.

И опять же, все сводится к ценности времени. Каждая минута ТОП менеджера оценивается его акционерами и оценивается очень высоко. Поэтому общаться теми, кто принимает решение входит у ТОП менеджера уже в привычку.

Профессионала всегда можно распознать по его вопросам

Кончено, ТОП менеджер не будет оценивать профессиональные качества оппонента, но отвечать на банальные и уже избитые вопросы точно будет утомлять. Тем более ТОП сам проводит финальные встречи при приеме на работу ключевых сотрудников, поэтому начиная беседу с вопроса: «Расскажите немножко о себе» или «Кем вы хотите стать через 10 лет» можно ее оперативно и неожиданно для себя закончить.

Материалы

Все ТОПы избалованы уровнем предоставляемых материалов. Поэтому не старайтесь его удивить, будьте лаконичны. Ваша презентация должна быть не менее и не более 4-5 листов. И не смотря на то, что почти все директора визуалы, давайте максимум фактов, цифр. И даже не думайте делать copy-paste информационной воды с сайта компании.

Не продавайте!

Вовлекайте и заинтересовывайте. У любого руководителя устойчивый иммунитет к продажам. Сразу просыпается желание отработать все доводы продавца и доброжелательная встреча сменит формат на обычные сухие переговоры. В подобной атмосфере вызвать искренний интерес у кандидата будет сложно.