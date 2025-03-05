Переход на МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования». Последствия применения и этапы внедрения

Цель перехода на МСФО (IFRS) 17
Можно ли сказать, что с внедрением МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» компании, наконец, выдохнут и начнут работать спокойно? Ответить однозначно не получится — будут и выгоды, и последствия. Но одно можно сказать точно: новый стандарт нацелен на прозрачность и наведение порядка в страховой сфере, в том числе он учитывает сложившуюся мировую практику.
Предшественником нового стандарта был МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» (приказ Минфина от 04.06.2018 № 125н). Но он не учитывал всех «болей» и потребностей страховщиков. Уклон в нем шел на раскрытие информации, не было единых методических рекомендаций для сравнения компаний.
Одновременно и вызовом, и спасением стал МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» (указание Банка России от 16.08.2022 № 6219-У). С учетом современных реалий законодатели предложили единые методики по актуарным моделям, оценкам прибыли и убытков, сегментации договоров, признания договоров обременительными.
Основная цель МСФО 17 — уйти от устаревшего порядка, который не давал страховым компаниям в полной мере решать бизнес-задачи. При этом преимущество получают и потребители, так как конкретизация подходов направлена и на ценообразование страховых продуктов.
Основные изменения
Изменился подход к оценке договоров — теперь используется модульный принцип, который подразумевает денежную волатильность, рыночные риски, учет будущих денежных потоков для текущих договоров.
Денежные потоки. Страховщики объективно оценивают будущие денежные потоки. Предварительная оценка помогает непредвзято установить вероятные убытки и доходы.
Дисконтирование. Мониторинг рыночной ситуации помогает страховым компаниям прогнозировать временную стоимость денег. Анализ экономических данных необходим для дисконтирования при признании страховой сделки.
Учет рисков. Учитываются риски при исполнении обязательств. Для неопределенных денежных потоков применяются особые оценки.
Маржа. Стандартизируются правила определения обременительных договоров. Они помогают предварительно рассчитать маржу — будет ли она положительной или отрицательной за оказанные услуги.
Модульная оценка требует от страховщиков по-новому подходить к бухгалтерскому учету и финансовой отчетности. Вводится сегментация договоров. По отдельным компонентам в договоре могут применяться иные стандарты. Например, отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета (положения Банка России от 23.09.2021 № 775-П, от 01.08.2022 № 803-П).
Период адаптации будет не таким болезненным, если обратиться за помощью к профессионалам. Компания BRG — официальный партнер продуктов 1С с 25-летним опытом. Наши услуги — разработка стратегий по внедрению МСФО (IFRS) 17, обучение персонала, создание внутренних регламентов, помощь с финансовой отчетностью, автоматизация на базе решений 1С.
Последствия для страховщиков
Позитивные моменты
Прежде чем перейти к последствиям, перечислим положительные стороны от внедрения нового стандарта.
Внедрение МСФО (IFRS) 17 не нацелено на закручивание гаек в механизмах страховщиков. Наоборот, есть ряд преимуществ:
Приведение норм в страховой сфере к единым стандартам, сложившимся в мировой практике.
Понятное ценообразование для потребителей страховых продуктов.
Типовой подход и модульный принцип при признании и оценке договоров страхования.
Метод прогнозирования рисков и убытков, а также будущих выгод от премий и обязательств по страховым сделкам.
Автоматизация учета в страховых компаниях, разработка собственных ПО и учетных систем.
Кроме того, работа страховых компаний станет прозрачной для оценщиков и инвесторов. Оценка будет учитывать конкретные финансовые результаты на определенном промежутке времени, собрать данные не составит труда.
Например, раньше компания не могла отчитаться по некоторым неочевидным активам, прибыли и убыткам. Из-за этого оценка могла быть необъективной и не отражать реальной ситуации. Заинтересовать инвесторов было сложнее. МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» вводит новые формы отчетов:
Отчет о финансовом положении — отражает обязательства либо активы компании по договору страхования.
Отчет о прибыли и убытках — отражает валовую прибыль (убыток).
В связи с этим возрастет доверие инвесторов к компаниям и количество финансовых вложений.
Негативные факторы
Теперь поговорим о минусах. С переходом на МСФО (IFRS) 17 страховым компаниям пришлось отойти от привычных методов и перестроить процессы хозяйственной деятельности и учет. Тяжелее всего придется страховщикам-консерваторам, потому что новый стандарт предусматривает разработку IT-решений и создание новых регистров учета.
Разработка ПО. Крупные страховые компании вливают много средств в создание IT-продуктов для учета страховой деятельности. Небольшие и средние страховщики не могут себе позволить платить большие деньги IT-специалистам.
Перенастройка процессов. В некоторых случаях страховщикам придется перейти на новые бизнес-модели и дополнить продуктовую линейку новыми позициями. Все это приведет уходу от привычных правил, в том числе ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Сложная адаптация. В переходном периоде страховщики могут ошибиться в выборе подхода или столкнуться с трудностями при составлении учетной политики. Адаптироваться придется не только руководителям, но и сотрудникам. Необходимо научить сотрудников пользоваться новыми системами учета.
Мировая экономическая обстановка, в свою очередь, тоже негативно влияет на процесс адаптации. Сложнее учитывать дисконтирование и прогнозировать риски при расчете будущих денежных потоков. А политическая ситуация не способствует быстрому обмену опытом со страховщиками из других стран.
Этапы внедрения
Время на подготовку к переходу на МСФО (IFRS) 17 закончилось, в 2025 году пришла пора внедрять новый стандарт. Это потребует от страховых компаний значительных усилий и всякого рода затрат (временных, финансовых).
Процесс внедрения условно можно разделить на пять этапов:
Анализ текущей ситуации внутри компании. На этом этапе изучите действующие договора, применяемые методики оценки, результаты завершенных страховых сделок. Сделайте вывод, что нужно для перехода на новый стандарт.
Создание внутренних правил и методик. Подготовьте внутренние НПА и локальные акты, регламентирующие работу в соответствии с МСФО (IFRS) 17. Они должны включать актуальные методики, внутренние правила работы, инструкции для сотрудников, мероприятия по контролю.
Внедрение. В режиме «тест-драйв» оцените, как работают выбранные методики и правила оценки договоров. Опросите сотрудников, что им нужно для более быстрого освоения учетных систем. Подкорректируйте в процессе механизмы признания и оценки страховых договоров.
Обучение сотрудников. Проведите с работниками инструктажи, занятия по повышению квалификации, презентации ПО и систем учета. Сделайте это самостоятельно или привлеките экспертов.
Автоматизация и IT-системы. Выберите поставщика 1С-продуктов для автоматизации данных в учетных системах. При необходимости обновите программы и системы по сбору и контролю данных. Это поможет быстрее прогнозировать убытки и выявлять потенциальные риски.
Переход на МСФО (IFRS) 17 — процесс длительный и трудозатратный для страховщиков. Необходимо проанализировать историческую документацию, подготовить сотрудников, протестировать новые методики. Компания BRG поможет адаптироваться и выбрать правильные стратегии по внедрению стандарта: разработка методик, создание регламентов, обучение сотрудников. Специалисты помогут интегрировать учетные системы бизнеса в 1С-сервисы и вести отчетность в едином программном пространстве. При необходимости возможен выезд в компанию клиента после согласования места и времени.
Главное
МСФО (IFRS) 17 вводит иную концепцию и подход к оценке страховых договоров — методы актуарной оценки, поправка на риски, прогнозирование денежных потоков, дисконтирование.
Новый стандарт нацелен на мировой опыт и внедрение единых правил для страховых сделок. Страховщики смогут формировать объективную оценку и прозрачное ценообразование.
Адаптация к новым правилам потребует от страховщиков определенных усилий — обновить или разработать ПО и системы учета, перенастроить процессы, обучить сотрудников, разработать регламенты.
Внедрять стандарт нужно поэтапно — проанализировать текущее состояние, разработать методики и регламенты, протестировать выбранные решения, автоматизировать учет.
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