Переход на МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования». Последствия применения и этапы внедрения

Прежде чем перейти к последствиям, перечислим положительные стороны от внедрения нового стандарта.

Внедрение МСФО (IFRS) 17 не нацелено на закручивание гаек в механизмах страховщиков. Наоборот, есть ряд преимуществ:

Приведение норм в страховой сфере к единым стандартам, сложившимся в мировой практике. Понятное ценообразование для потребителей страховых продуктов. Типовой подход и модульный принцип при признании и оценке договоров страхования. Метод прогнозирования рисков и убытков, а также будущих выгод от премий и обязательств по страховым сделкам. Автоматизация учета в страховых компаниях, разработка собственных ПО и учетных систем.

Кроме того, работа страховых компаний станет прозрачной для оценщиков и инвесторов. Оценка будет учитывать конкретные финансовые результаты на определенном промежутке времени, собрать данные не составит труда.

Например, раньше компания не могла отчитаться по некоторым неочевидным активам, прибыли и убыткам. Из-за этого оценка могла быть необъективной и не отражать реальной ситуации. Заинтересовать инвесторов было сложнее. МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» вводит новые формы отчетов:

Отчет о финансовом положении — отражает обязательства либо активы компании по договору страхования.

Отчет о прибыли и убытках — отражает валовую прибыль (убыток).

В связи с этим возрастет доверие инвесторов к компаниям и количество финансовых вложений.