Сложности в переходе на МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»

Сложности переходного периода
С 1 января 2025 года все страховые компании должны были перейти на новый стандарт — МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования». Стандарт нацелен на установление прозрачности при ценообразовании и оценке договоров. В нем прописаны методы для сравнения показателей между компаниями одной консолидированной группы, разными компаниями, международными компаниями.
Переходный период остался позади, поэтому можно говорить о сложностях, которые уже преодолены или близки к этому.
Адаптация к новой концепции
Все новое, особенно законодательные изменения, вызывают определенные трудности — внедрение новых методов оценки договоров, разработка ПО, отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Крупные страховщики — это более устойчивые компании, переход для них оказался не таким болезненным.
Небольшие компании, скорее всего, столкнулись с ростом обременительных договоров, трудностями первоначального признания договоров страхования, рисками при определении будущих денежных потоков для долгосрочных договоров.
Разработка ПО
Разработка программного обеспечения и высокооплачиваемые кадры доступны не всем страховщикам. Поэтому переходный период по разному ощутили на себе крупные и небольшие страховщики.
Крупные страховые компании вливают большие средства в разработку современных IT-решений и привлечение квалифицированных специалистов. Интеграция ПО и 1С-сервисов упрощает ведение бухгалтерского и страхового учета. Такой подход позволяет эффективно анализировать страховую деятельность и финансовые показатели компании.
Небольшие компании не могут себе позволить тратить большие деньги на разработку ПО и привлечение IT-специалистов. Но есть выход — внедрение программ 1С для автоматизации страховых процессов и оптимизации деятельности в целом.
Упростить период адаптации поможет компания BRG — официальный партнер продуктов 1С с 25-летним опытом. Наши услуги — разработка стратегий по внедрению МСФО (IFRS) 17, обучение персонала, создание внутренних регламентов, помощь с финансовой отчетностью, автоматизация на базе решений 1С.
Создание учетной политики и ЛНА
Компании обязаны разработать учетную политику для корректного ведения хозяйственной деятельности. Регламент включает в себя правила и порядок ведения бухгалтерского и налогового учета. Каждый страховщик составляет документ с учетом целей и специфики своей деятельности. Переход на МСФО (IFRS) 17 создает условия для создания политики в соответствии с международным опытом.
Минимизировать риски поможет разработка внутренних регламентов и локальных нормативных актов (ЛНА) — приказы, распоряжения, инструкции и т.д. Что именно нужно сделать:
назначить ответственного сотрудника за переход на МСФО (IFRS) 17;
определить зоны ответственности и дать ограниченные доступы должностным лицам к базам данных;
создать инструкции для специалистов, бухгалтеров, управляющих отделами;
утвердить выбранные методы и модели для хозяйственной деятельности согласно МСФО (IFRS) 17 — первоначальное признание страховых договоров, модульный подход, прогнозирование страховых рисков, анализ рыночной ситуации для оценки будущих денежных потоков и др.;
разработать правила взаимодействия с актуариями, оценщиками, инвесторами, контролирующими органами.
Тестирование и выбор методологии
МСФО (IFRS) 17 вводит типовые правила для оценки договоров страхования. Они отличаются для долгосрочных и краткосрочных договоров.
Например, по краткосрочным договорам сложнее прогнозировать будущие денежные потоки, так на них влияет рыночная и политическая ситуация, колебания валюты, изменение стоимости денег в долгосрочной перспективе. МСФО (IFRS) 17 дает методику для снижения рисков возникновения убытков по договорам с длительных сроком исполнения обязательств.
В переходном периоде страховщики тестировали методы оценки и прогнозирования убытков с учетом своей деятельности. Выбор методологии — это задача не только руководителя, но и «простых» сотрудников. Принять правильное решение можно на основании откликов специалистов, которые непосредственно заключают договора страхования и работают с данными. Такой подход позволяет использовать методы, релевантные деятельности страховой компании.
Обучение сотрудников
Переход на МСФО (IFRS) 17 затронул руководителей страховых компаний и сотрудников. Сложнее всего пришлось компаниям-консерваторам, которые до последнего пользовались старыми методиками, описанными еще в МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования».
Обучение сотрудников тоже не стоило откладывать на последний момент. Предварительное создание инструкций и корпоративных правил позволило перенести переходный период не так болезненно.
Каких сотрудников обучать:
Управляющих отделами. Составить для них инструкции по соблюдению требований нового стандарта МСФО (IFRS) 17 и внутренние регламенты по мероприятиям для разных ситуаций (страховые прецеденты, урегулирование спорных вопросов, контроль работы специалистов).
Специалистов. Эти сотрудники непосредственно заключают договора страхования и используют методы оценки будущих денежных поступлений, убытков, прогнозирования рисков.
Бухгалтеров. МСФО (IFRS) 17 вводит отчеты о финансовом положении и совокупном доходе. Они устанавливают порядок распределения премий и статьи доходов для корректного признания в выручке. Например, депозиты теперь не учитываются в выручке.
Кроме того, актуарные оценки влияют на денежные потоки, что, в свою очередь, отражается в карте бухгалтерских проводок. Страховые операции на счетах бухгалтерского учета фиксируются в соответствии с Планом счетов и Порядком отражения на счетах БУ (положение Банка России от 01.08.2022 № 803-П, положение Банка России от 23.09.2021 № 775-П).
Необходимость обучения сотрудников не исчезла с окончанием переходного периода. С 1 января 2025 года прошло еще мало времени, поэтому возможны ошибки из-за человеческого фактора, риски предоставления некорректной финансовой информации в системы, «просадка» операционных процессов из-за больших объемов данных.
Сложности применения МСФО 17
Новый стандарт МСФО (IFRS) 17 — это новая эра в сфере страхования, она принесла с собой и вызовы, и выгоды.
Например, стало прозрачным ценообразование для потребителей страховых продуктов, компании одной консолидированной группы пользуются едиными учетными и корпоративными правилами, контролирующим органам проще отслеживать деятельность страховщиков.
Вместе с тем страховые компании столкнулись со сложностями применения МСФО (IFRS) 17. Разберем самые распространенные из них.
Прогнозирование денежных потоков
Больше всего эта проблема коснулась страховщиков, заключающих долгосрочные договоры страхования. При их оценке учитываются не текущие, а исторические допущения. В связи с нестабильной политической, экономической и рыночной ситуацией сложно точно просчитывать будущие поступления от премий по страховым продуктам.
Оценка краткосрочных договоров страхования предполагает оценку на основании текущих допущений. В краткосрочной перспективе можно максимально точно спрогнозировать будущую прибыль или вероятные убытки. По краткосрочным договорам проще применять дисконтирование, основываясь на наблюдении рыночной информации.
При оценке страховщики должны использовать всю информацию, которая есть у них в доступе, а сама оценка должна быть непредвзятой.
Дисконтирование
При первоначальном признании договоров страхования применяется модульный подход, он включает в себя дисконтирование. Его суть в том, что компания просчитывает будущие финансовые потоки с учетом стоимости денег через определенный промежуток времени, например, через один год.
Денежные потоки по договору, который заключается «сегодня», прогнозируются на дату исполнения обязательств. Учитывается тот факт, что «завтра» стоимость денег снизится. Текущая стоимость страхового продукта устанавливается с учетом наблюдаемой рыночной информации и конвертируется согласно методологии МСФО (IFRS) 17.
Экономическая, политическая и рыночная ситуация усложняют процесс дисконтирования, при неправильном подходе это приводит к росту убытков в будущем.
Поправка на риск
Не все страховые продукты позволяют с четкой определенностью просчитать сумму и время финансовых поступлений. На этот случай МСФО 17 предусматривает методы специфической оценки. Учитывается неопределенность суммы продукта и неопределенность времени денежного потока.
При первоначальном признании договора страховщики делают поправку на риск. Это позволяет сократить нагрузку на капитал и уменьшить количество вероятных убытков.
Маржа за предусмотренные договором услуги
Переход на МСФО (IFRS) 17 привел к увеличению убытков в некоторых страховых компаниях. Особенно ощутили это на себе небольшие страховщики, которые не настолько уверенно себя чувствуют в финансовом плане, как крупные страховые компании.
Маржа по страховому договору определяется как разница между прогнозируемыми поступлениями и исходящими финансами. Маржа может принимать положительное или отрицательное финансовое значение. Маржа «со знаком минус» — этот основание для присвоения договору статуса «обременительный» при первоначальном признании.
Страховщики отмечают, что новые методы признания прибыли и убытков привели к росту обременительных договоров. По старым правилам убытки взаимозачитывались по другим группам договоров, и такое распределение снижало нагрузку на капитал компаний.
Особенности МСФО 17
Перечислим особенности применения МСФО 17, игнорирование которых может привести к серьезным последствиям для страховщиков:
Определение условий договора. На этом этапе учитывается значительность страховых рисков, которые влияют на исполнение обязательств и будущие денежные потоки.
Разделение стандартов. МСФО 17 служит для идентификации страховых компонентов. Нестраховые компоненты отделяются и учитываются в других стандартах.
Признание договора. Договор признается первоначально, когда начинается период страхования, или договору присваивается статус «обременительный» на основании методов МСФО 17.
Окончание договора. В страховом договоре устанавливаются границы — он теряет свою актуальность, когда страховщик теряет право получать премии или заканчивается срок оказания услуг. Договор прекращается, когда обязательства исполнены.
Отчетность предусматривает два основных финансовых документа. Отчет о финансовом положении должен отражать обязательства или активы по страховому договору. Отчет о прибылях и убытках фиксирует выручку, валовую прибыль, чистую прибыль, инвестиционный доход.
Как преодолеть сложности МСФО (IFRS) 17
Новый стандарт МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» пришел на смену стандарту МСФО (IFRS) 4.
МСФО 4 делал акцент на информационную составляющую и не давал методик для сопоставления страховый компаний.
МСФО 17 ввел методы оценки, прогнозирования денежных потоков, минимизации рисков при специфической оценке «неопределенных» договоров.
Но главное — новый стандарт создал единые правила, позволяющие стандартизировать хозяйственную деятельность компаний одной консолидированной группы и использовать практику мировых страховщиков.
Как преодолеть сложности:
Внесите изменения в учетную политику или разработайте новую УП, учитывая собственный опыт применения МСФО (IFRS) 17 с 1 января 2025 года.
Актуализируйте внутренние регламенты и инструкции для сотрудников (управляющих, специалистов, главбухов).
Проводите регулярные мероприятия для оценки финансовых показателей бизнеса и KPI сотрудников.
Ведите прозрачную хозяйственную деятельность для повышения лояльности контрольных органов, инвесторов, оценщиков, клиентов.
Продолжайте обучать сотрудников и контролировать результаты их работы. Возможны ошибки из-за человеческого фактора.
Внедрите 1С для автоматизации страховой деятельности, это позволит точнее прогнозировать денежные потоки и управлять процессами.
Рекомендация крупным страховщикам — используйте современные IT-решения, синхронизируйте ПО и систему учета 1С для корректного ведения бухгалтерского и страхового учета.
Компания BRG помогает страховым компаниям безболезненно адаптироваться к применению МСФО (IFRS) 17. Один из способов преодоления сложностей — внедрить 1С. Наши специалисты помогут внедрить систему для автоматизации учета и обучат персонал, как ею пользоваться.
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