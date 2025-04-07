Сложности в переходе на МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»

Сложности переходного периода

С 1 января 2025 года все страховые компании должны были перейти на новый стандарт — МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования». Стандарт нацелен на установление прозрачности при ценообразовании и оценке договоров. В нем прописаны методы для сравнения показателей между компаниями одной консолидированной группы, разными компаниями, международными компаниями. Переходный период остался позади, поэтому можно говорить о сложностях, которые уже преодолены или близки к этому.

Адаптация к новой концепции

Все новое, особенно законодательные изменения, вызывают определенные трудности — внедрение новых методов оценки договоров, разработка ПО, отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Крупные страховщики — это более устойчивые компании, переход для них оказался не таким болезненным.

Небольшие компании, скорее всего, столкнулись с ростом обременительных договоров, трудностями первоначального признания договоров страхования, рисками при определении будущих денежных потоков для долгосрочных договоров.

Разработка ПО

Разработка программного обеспечения и высокооплачиваемые кадры доступны не всем страховщикам. Поэтому переходный период по разному ощутили на себе крупные и небольшие страховщики. Крупные страховые компании вливают большие средства в разработку современных IT-решений и привлечение квалифицированных специалистов. Интеграция ПО и 1С-сервисов упрощает ведение бухгалтерского и страхового учета. Такой подход позволяет эффективно анализировать страховую деятельность и финансовые показатели компании.

Небольшие компании не могут себе позволить тратить большие деньги на разработку ПО и привлечение IT-специалистов. Но есть выход — внедрение программ 1С для автоматизации страховых процессов и оптимизации деятельности в целом. Упростить период адаптации поможет компания BRG — официальный партнер продуктов 1С с 25-летним опытом. Наши услуги — разработка стратегий по внедрению МСФО (IFRS) 17, обучение персонала, создание внутренних регламентов, помощь с финансовой отчетностью, автоматизация на базе решений 1С. Оставить заявку

Создание учетной политики и ЛНА

Компании обязаны разработать учетную политику для корректного ведения хозяйственной деятельности. Регламент включает в себя правила и порядок ведения бухгалтерского и налогового учета. Каждый страховщик составляет документ с учетом целей и специфики своей деятельности. Переход на МСФО (IFRS) 17 создает условия для создания политики в соответствии с международным опытом. Минимизировать риски поможет разработка внутренних регламентов и локальных нормативных актов (ЛНА) — приказы, распоряжения, инструкции и т.д. Что именно нужно сделать: назначить ответственного сотрудника за переход на МСФО (IFRS) 17;

определить зоны ответственности и дать ограниченные доступы должностным лицам к базам данных;

создать инструкции для специалистов, бухгалтеров, управляющих отделами;

утвердить выбранные методы и модели для хозяйственной деятельности согласно МСФО (IFRS) 17 — первоначальное признание страховых договоров, модульный подход, прогнозирование страховых рисков, анализ рыночной ситуации для оценки будущих денежных потоков и др.;

разработать правила взаимодействия с актуариями, оценщиками, инвесторами, контролирующими органами.

Тестирование и выбор методологии

МСФО (IFRS) 17 вводит типовые правила для оценки договоров страхования. Они отличаются для долгосрочных и краткосрочных договоров. Например, по краткосрочным договорам сложнее прогнозировать будущие денежные потоки, так на них влияет рыночная и политическая ситуация, колебания валюты, изменение стоимости денег в долгосрочной перспективе. МСФО (IFRS) 17 дает методику для снижения рисков возникновения убытков по договорам с длительных сроком исполнения обязательств. В переходном периоде страховщики тестировали методы оценки и прогнозирования убытков с учетом своей деятельности. Выбор методологии — это задача не только руководителя, но и «простых» сотрудников. Принять правильное решение можно на основании откликов специалистов, которые непосредственно заключают договора страхования и работают с данными. Такой подход позволяет использовать методы, релевантные деятельности страховой компании.

Обучение сотрудников