Когда юридические услуги – зло: что нужно знать, чтобы вас не развели на деньги

Рынок переполнен услугами юристов, которые готовы решить любые проблемы клиента. Конечно, профи своего дела востребованы всегда. Без помощи юриста компания рискует подписать договор на невыгодных условиях, пропустить процессуальные сроки, да и в целом — понести серьезные финансовые потери.

Но есть сомнительные услуги, прибегнув к которым, вы только добавите себе проблем. Расскажем, к каким услугам лучше не прибегать никогда.

Оптимизация НДС

В интернете есть масса объявлений от компаний, которые готовы «профессионально» закрыть разрывы по НДС.

Клиентам предлагают оформить пакет документов на вычеты. То есть слепить фиктивные бумаги на работы, услуги или реализацию товара, которых никогда не было. Все, что вам нужно знать об услугах такого рода: это незаконно!

Каждый квалифицированный бухгалтер и юрист знает: нельзя закрыть разрывы по НДС легальными способами.

Такая услуга подводит под уголовную ответственность не только исполнителя, но и их заказчика (ст. 199 УК). А когда придет требование из налоговой, вам придется решать: соглашаться с ним, или отстаивать свою точку зрения, которая должна быть подкреплена реальными документами.

Не связывайтесь с сомнительными юристами, которые обещают вам слепить документы и оптимизировать НДС. Обратитесь к профессионалам, которые помогут настроить налоговый учет, приведут в порядок документацию и урегулируют проблемы с контролирующими службами. Получить консультацию

Сопровождение проверок ОБЭП

Еще одна красивая сказка для детей.

Для начала отметим, что правильно название ведомства в сокращенной форме пишется так: ОЭБиПК.

Часто компаниям приходит запрос о представлении документов (по сделке или контрагенту). Руководство, которое обычно слабо разбирается юридических вопросах, теряется и начинает паниковать. Вот тут на помощь и спешат специализированные компании, которые обещают «сопровождение бизнеса при проверках ОБЭП».

Помните: если вашим бизнесом заинтересовались правоохранители, то единственное верное решение — обратиться к адвокату.

Именно адвокат:

Разъяснит ваши права и обязанности при общении с представителями силовых структур. Сопроводит вас на опрос, в том числе для дачи свидетельских показаний.

Вас сразу должны насторожить уговоры консультантов, которые:

советуют не пользоваться услугами адвокатов по назначению, а предлагают прибегнуть к помощи своих «квалифицированных» юристов;

Важно знать: лицам, которых вызывают для дачи свидетельских показаний или опроса, «бесплатный» адвокат законом не предусмотрен. Это касается только тех лиц, которых привлекают к уголовной ответственности.

предлагают гарантированно решить ваши проблемы.

Причем их совершенно не интересует суть дела. Возможно, что клиенту скрывать просто нечего. Но если проблема есть — невозможно гарантировать результат, не изучив все нюансы.

Не принимайте решение о выборе защитника необдуманно, под влиянием стресса.

Бесплатное взыскание страховки

Физическому лицу может полагаться выплата страхового возмещения.

Например: клиенту страховой компании положена выплата по ОСАГО за причинение вреда здоровью (500 тыс. рублей) и имуществу (400 тыс. рублей).

Иногда человек просто не знает, как получить такую выплату. Он идет в интернет и видит массу объявлений, где ему предлагают «бесплатную» помощь. То есть оплачивать услуги не нужно, а вознаграждение юридической компании — это половина от суммы, которую выплатит страховщик.

Естественно, что никакой экономии здесь просто нет. Если обычная услуга юриста стоит 30-35 тыс. рублей, то в данном случае клиент потеряет все 200 тыс. или и того больше.

Другой вариант: юридическая компания предлагает выкупить страховку физического лица. Стороны заключает договор цессии, и человеку выплачивают сумму, которую он примерно ожидал получить от страховщика.

Дальше юрист идет в суд и взыскивает со страховой компании:

деньги по страховке;

неустойку;

потребительский штраф в размере 50% от суммы страховки.

Поторопившись с выбором юриста, вы можете потерять деньги, которые могли бы получить на законном основании.

Списание долгов

Предлагаемый вариант решения проблемы — банкротство. Услуга имеет право на существование. Но нужно четко понимать — это не панацея.

Банкротство подойдет далеко не каждому, а действовать надо с предельной осторожностью. Стоимость немалая — от 100 тыс. рублей и больше. А если руку приложат недобросовестные юристы, то потерять можно намного больше, чем фактическая сумма долга.

Нюансов много, и должникам не всегда удается попасть в рамки установленных ограничений и требований. В итоге суд не признает их банкротами и не спишет долги.

В частности, нельзя списать долги, которые прямо связаны с личностью кредитора. Это алименты, вред, причиненный жизни и здоровью третьих лиц, компенсация морального вреда.

Суд не спишет долги, если должник скроет какие-либо сведения, уклонится от финансовых обязательств или будет уличен в противоправных или недобросовестных действиях.

Процедура банкротства должна быть оплачена. Цена составит от 70 тыс. до 300 тыс. рублей.

Чтобы погасить задолженность банкроту придется продать имущество. Исключение действует только на единственное жилье, но даже здесь есть свои нюансы.