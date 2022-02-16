Портал Работа в России: отказать нельзя принять. Как кадровику не утонуть в кандидатах и отчетах, а юристам — в трудовых спорах

С наступлением нового 2022 года у работодателей появилась новая обязанность, вызвавшая всплеск негодований в сообществе менеджеров по персоналу. Причиной стало дополнение статьи 25 закона о занятости населения новым неоднозначным пунктом 3.2.

Что надо будет представлять на портал

Он обязал всех работодателей, численность сотрудников которых превышает 25 человек, размещать на портале «Работа в России» следующую информацию:

Какие сотрудники требуются организации и на каких условиях работодатель готов их трудоустроить — если вам нужен сотрудник, вы обязаны передать эту информацию в центр занятости, а не только заниматься самостоятельными поисками. О свободных вакансиях . Если в вашем штатном расписании есть незакрытые вакансии, но при этом в настоящее время вам не требуются сотрудники, вы все равно должны сообщить о свободных должностях; О специальных рабочих местах для лиц с ограниченными возможностями.

К тому же, независимо от численности сотрудников, такую информацию должны подавать все МУПы, ГУПы и иные организации, уставный капитал которых сформирован в том числе из государственных или муниципальных средств.

Чтобы принятые нормы стали рабочими власти подготовили проект постановления «О порядке представления работодателями сведений и информации в целях содействия обеспечения занятости населения». Планировалось, что документ вступит в силу с 01.01.2022, но пока (на 13.01.2022) он так и остался проектом.

Если обратиться к проекту постановления, то сведения о вакансиях должны быть переданы на портал не позднее следующего дня с момента ее появления, а также в конце каждого календарного месяца.

По какой форме передавать данную информацию пока не ясно, Минтруд ее еще не утвердил.

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Как отразятся нововведения на работодателях

Информация о вакансиях для инвалидов сильных споров и разногласий не вызвала, а вот первые пункты наталкивают на неоднозначные выводы. Хотелось бы проанализировать, как они могут повлиять на практическую жизнь кадровиков и всей организации.

1. Всем придется регистрировать личные кабинеты на Госуслугах в системе личный кабинет работодателя.

Без него использовать портал «Работа в России» просто не получится. Безусловно, центр занятости может принять у вас сведения и на бумажном носителе, но в XXI веке цифровых технологий работодатели скорее выберут вариант с подачей сведений электронно.

2. Поток непрошенных кандидатов на должность.

Если центр занятости будет в курсе всех ваших свободных должностей, даже если вы не ищете кандидатов, он будет считать их вакантными и направлять к вам соискателей. То есть поток потенциальных сотрудников из центра занятости увеличится.

Это прибавит работы HR, потому что на каждого такого кандидата нужно заполнить форму — почему вы ему отказали. Стоит заметить, что не всегда в центре занятости регистрируются, как безработные, именно для поиска работы.

3. Рост числа споров по необоснованным отказам в трудоустройстве.

Если (см. п. 2) число направленных безработных кандидатов из центра занятости к вам увеличится, значит увеличится и число письменных отказов в трудоустройстве, особенно, если вы не ищите сотрудников.

Среди таких кандидатов могут оказаться любители поспорить, готовые просиживать в судах днями и ночами, только бы добиться своего или же те, кто действительно хотел на такую позицию, но по объективным причинам не дотянул до нее. Конечно, они начнут спорить и доказывать свою правоту, а потенциальному работодателю придется в этих спорах участвовать и отстаивать свое честное имя. Могут возникнуть споры и по дискриминационным вопросам.

К примеру требование «наличие личного автомобиля» у сотрудника будет дискриминационным в случае отказа ему по причине отсутствия такового.

4. Автоматическая передача информации о вакансиях на hh.ru.

Говорят, что службы занятости договорились с порталом hh.ru и информация о всех вакансиях, которая будет поступать в службу занятости будет автоматически передаваться на hh.ru.

Получается, хотели сделать прозрачным процесс поиска работы и уменьшить число безработных, а вышло все не так радужно, особенно для организаций.

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Как избежать проблем

Тем не менее, есть несколько способов как избежать или хотя бы сократить масштабы потенциальных последствий:

1. Пересмотрите и оптимизируйте штатное расписание.

Если вы не ищите сотрудников и не планируете их искать, то просто вычеркните данную должность из штатного расписания (нет должности — нет необходимости о ней заявлять — нет кандидатов).

Если в вашем расписании имеются «декретные» ставки, то про них необходимо передать информацию.

Если вы фактически не заинтересованы в сотрудниках на эти ставки, то смело можете о них не говорить, т. к. они не являются вакантными.

Если имеются ставки, на которых сотрудники выполняют работу по совмещению, их расценивают как вакансии, и нужно передавать сведения. Поэтому, чтобы избежать сложностей, оформите вместо совмещения — совместительство.

2. Пересмотрите квалификационные требования к сотрудникам.

Чтобы ваши отказы не вызывали сомнений и споров, тщательно проанализируйте предъявляемые к кандидатам требования: чем скрупулезное и точнее они будут, тем меньше непрошеных кандидатов из центра занятости к вам придут.

Для примера посмотрите как можно конкретизировать казалось бы банальные требования к специалисту по маркетингу:

высшее экономическое образование по направлению «Маркетинг», дополнительное образование по направлению «Маркетинг в социальных сетях» ( можно еще указать даже ВУЗы, выпускников которых вы будете рассматривать в первую очередь );

можно еще указать даже ВУЗы, выпускников которых вы будете рассматривать в первую очередь опыт работы маркетологом в общепите от 3 лет;

уверенные знания Yandex Adwords, Google analytics и т. д.;

и иные требования, максимально конкретизирующие профессиональные навыки кандидата.

Если вы укажите требования в общем виде: «высшее образование, опыт работы, стрессоустойчивость и коммуникабельность», то огромный поток кандидатов гарантирован, как и большое число отказов в трудоустройстве и споров по ним.

Но, если вы указываете такие требования в вакансии, не забудьте, что они же должны содержаться в должностных инструкциях и иных внутренних локальных документах компании. Иначе это тоже можно оспорить, как завышение требований.

3. Письменные отказы важно предоставлять, только если соискатель их запросил.

Ст. 64 Трудового кодекса говорит нам о том, что работодатель обязан уведомить сотрудника о причинах отказа, только если он получил письменный запрос от соискателя. Ответить он обязан также в письменном виде. Чтобы обоснование было корректным и точным используйте все те качественно прописанные и обоснованные требования, которые были указаны в вакансии (см. п. 2).

Например, к вам обратился кандидат на должность маркетолога, но его стаж работы был зафиксирован не в общепите, а в гостинице. Соответственно, вы можете легко аргументировать свой отказ, даже если спор дойдет до суда. Если же вакансия была описана максимально общими фразами, суд может посчитать отказ неправомерным и даже обязать принять сотрудника на работу.

Представленные механизмы являются основными для HR-менеджеров при работе в современных условиях. Безусловно, они потребуют много времени и сил, пересмотра документов, но они значительно облегчат работу в будущем. Если придется проводить сокращение, то по закону работодатель обязан предложить сокращаемым сотрудникам имеющиеся вакансии: чем четче будут прописаны квалификационные требования, тем меньшему количеству кандидатов вам придется ее предложить.

А теперь о штрафах

В заключение поговорим о штрафах, ведь любое нарушение закона влечет за собой последствия.

Ответственность может наступить по ст. 19.7 КоАП, которая гласит что: должностное лицо может быть оштрафовано на сумму от 300 до 500 рублей;

организация от 3 000 до 5 000 рублей за каждый факт выявленного нарушения.

При этом оштрафовать могут как компанию, так и физлицо одновременно. А выявлять нарушения, мы полагаем, будут быстро.